Paz Padilla desvela que el padre de su hija le dejó por una empleada de Ikea: "Imaginaros lo que me entró por la cabeza"

A pocos días de que su nuevo libro, Alzar el duelo: Cómo seguir viviendo para superar la ausencia y recuperar la calma, vea la luz, Paz Padilla (56 años) se ha convertido en la protagonista del último coloquio celebrado en el Club Siglo XXI.

La humorista ha hablado sobre su vida, sus pérdidas y cómo ha aprendido a enfrentarse al dolor, dejando incluso confesiones que hasta ahora apenas habían salido a la luz, como la razón de su separación con su exmarido, Albert Ferrer.

"Reinventarse no es gerundio, pero debería", afirmó Padilla en la charla, en la que abrió su corazón frente al público. La actriz y presentadora comenzó reflexionando sobre las pérdidas más profundas de su vida, entre ellas la muerte de su marido Antonio a causa de un tumor cerebral en julio de 2020.

Sin embargo, Padilla se detuvo en un capítulo más antiguo y hasta ahora poco comentado: su separación del padre de su hija Anna Ferrer (29). Con su característico sentido del humor, relató un episodio que hasta hoy pocos conocían.

Paz Padilla en el coloquio celebrado en el Club Siglo XXI. Europa Press

"Yo pensé: este va a volver, y hacía como que no pasaba nada. Dije, tendrá una crisis de identidad. Enseguida volverá, ya verás. Hasta que un día me llega mi hermana Sol y me dice: 'No va a volver'", confesó, dejando claro que ese día se dio cuenta de que su vida cambiaría.

"Digo: '¿Cómo que no? ¿Y tú cómo lo sabes?' Dice: 'Porque se ha ido a vivir con una que trabaja en Ikea'. Imaginaros lo que a mí me entró por la cabeza. Digo: '¿Qué me ha dejado a mí por una de Ikea? A ver, pobrecita, que no tiene nada de culpa'", reconoció.

Y añadió: "Yo decía: por favor, que yo ya soy Paz Padilla, que yo tengo nombre. Y mi hermana: 'Sí, pues tú serás más Paz Padilla, pero ella seguro que monta las estanterías de Strumber mejor que tú'. Sí. Y fui consciente de que ya las cosas habían cambiado".

Paz Padilla es una persona que siempre habla desde el humor, desde su vis cómica natural; sin embargo, esta vez, sin filtros, contó una anécdota que dejó sin palabras a los allí presentes, desvelando una parte de su vida que marcó un antes y un después en su personalidad.

Paz Padilla en el photocall de los Billboard Nº1 en Starlite Christmas Madrid. Gtres

El duelo constante

Una separación o una ruptura sentimental no deja de ser un duelo, y a colación de todo esto, con su estilo directo y emotivo, Padilla recordó a su último marido, Antonio, el gran amor de su vida.

"La palabra duelo tiene mucho peso. Ya solo la palabra nos asusta. No queremos ni escucharla porque pensamos que eso es terrible, y cuando yo digo que puede haber un buen duelo, la gente tampoco lo cree. Pero tenemos que aprender a hacer un buen duelo. No por nada, sino porque tenemos que evitar sufrir más de lo que nos toca en el duelo", explicó.

"La vida es un duelo, la vida es una asociación de duelos, uno detrás de otro, uno detrás de otro... Es más, yo he llegado a la conclusión de que la vida es eso: aprender a prepararte para morir, para morir tú y para morir los tuyos, para despedir a todos tus seres queridos, a todo lo que nos rodea", añadió.

La actriz dejó claro que, más allá de los golpes de la vida, ha aprendido a salir adelante y a encontrar en el duelo una forma de fortalecerse.

Su libro, que llegará a las librerías próximamente, promete ser una guía para quienes buscan enfrentar la pérdida y aprender a vivir incluso en los momentos más oscuros, recordando que la vida sigue mereciendo la pena.