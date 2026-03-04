Primeras palabras de Sonsoles Ónega y sus hermanos tras la muerte de su padre: "Ojalá podamos continuar su legado"

Sonsoles Ónega junto a sus hermanos, Cristina y Fernando, a las puertas de la Casa de Galicia de Madrid. EFE

Al filo de las 18 horas de este día 4 de marzo, y sacando fuerzas de flaqueza, Sonsoles Ónega (48 años) y sus hermanos, Cristina y Fernando, han atendido a los medios agolpados a las puertas de la Casa de Galicia de Madrid, donde se velan los restos mortales de Fernando Ónega.

Así, los hermanos Ónega, rotos de dolor, han hecho acto de presencia ante las cámaras en señal de agradecimiento a la prensa por el trato dispensado tanto a su padre, a lo largo de su dilatada trayectoria, como a ellos mismos en estas complicadísimas horas.

La primera en tomar la palabra ha sido la también periodista Cristina Ónega, hija mayor de Fernando. "Hemos salido para agradeceros las muestras de cariño que hemos recibido de todos los compañeros. También agradecer al Hospital Ramón y Cajal por cómo le han tratado".

Los tres hermanos Ónega, este miércoles. EFE

A la luz de estas últimas palabras, se puede colegir que el querido y respetado periodista pasó sus últimas horas ingresado en el mencionado hospital. Acto seguido, Sonsoles ha roto su silencio, al tiempo que ha tratado de esbozar una cansada sonrisa.

"Como ha dicho mi hermana, estamos emocionados y conmovidos por el inmenso cariño", ha manifestado la conductora de Y ahora Sonsoles, que precisamente ha podido conectar en directo con el espacio que capitanea en Atresmedia.

Sonsoles, atendiendo a la prensa. Gtres

"Queríamos agradecer el respeto porque nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre, también fue un poco padre de esta profesión y de todos vosotros. Ojalá podamos seguir y continuar su legado", ha concluido la periodista.

Huelga decir que Fernando Jr. (23), el hijo que tuvo Ónega con su última mujer, hoy viuda, Ángela Rodrigo, no ha querido hablar, aunque sí ha accedido a posar ante la prensa.

Fernando y su "voluntad de concordia"

Recordado por su "sosiego, su rigor y elegancia" en todas sus facetas y su "voluntad de concordia", incluso en una época compleja como la Transición, la capilla ardiente de Fernando Ónega se ha convertido también en una reivindicación de un "periodismo sensato y responsable".

La Casa Real, miembros del Gobierno y otros políticos, así como numerosos comunicadores y periodistas no han querido faltar a la Casa de Galicia en Madrid, donde ha sido instalada la capilla este miércoles.

"Vengo a dar un abrazo y a reconocer una profesión, el periodismo, así como un medio, la radio, y a un profesional artesano que es Fernando Ónega", ha dicho Letizia (53). Era, para la Reina, "un profesional al que todos nos queríamos parecer".

Los tres hermanos Ónega, a punto de atender a la prensa. Gtres

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (53), ha destacado de Ónega su "mirada muy honesta y muy auténtica", y le ha definido como "una persona que desde el periodismo ha contribuido a ser lo que España es".

También ha visitado la capilla ardiente la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha expresado su "recuerdo, respeto y un abrazo a toda la familia", y ha destacado "cómo abordaba siempre con elegancia y rigor los temas".

Uno de los primeros en asistir ha sido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (70), que trató "mucho" en vida con el fallecido, gallego como él, "un lucense de pro" que "lo ha sido todo" al haber pasado por numerosos ámbitos.

Pero que sobre todo fue, para Rajoy, "un enorme periodista, absolutamente independiente" y "de gran estatura intelectual y personal", ha dicho.

"Ojalá mucha gente lo siga como ejemplo porque eso será bueno para el periodismo español y para España", ha destacado tras señalar el "respeto" que le tenía la profesión.

Sonsoles Ónega, este miércoles. Gtres

Lo ha atestiguado el volumen de compañeros que se han acercado, como Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE. "No era (solo) un ejemplo de periodismo, era un ejemplo de vida, una manera de ser", ha resaltado, al apuntar a "su humildad y bonhomía".

Para Iñaki Gabilondo (83), que lo conocía desde hacía 50 años, se le recordará como "el símbolo más redondo que tenemos del espíritu de la Transición y el testimonio más claro de lo que era la UCD".

También han asistido una emocionadísima Nieves Herrero (68), que lo ha calificado de "periodista con mayúsculas", mientras que Lorenzo Milá (65) lo ha llamado "la cara del periodismo sensato y responsable, todo lo contrario de estas voces polarizantes que vemos estos años",

También el comunicador Joaquín Prat (50), hijo de quien fue un "amigo" del fallecido y "amigo" él mismo de las hijas del periodista. "Era un tipo que con esa mirada azul profunda ya decía muchas cosas sin tener que pronunciar una sola palabra. Te miraba con ese sosiego, esa paz".

De un extremo al otro del entramado social, por allí han pasado el padre Ángel (88), que ha destacado su "bondad", el comunicador Manel Fuentes (55) o el sindicalista Pepe Álvarez.