Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas derrochan complicidad bajo las luces navideñas de Madrid: "Estamos muy felices"

Álvaro Muñoz Escassi (51 años) y Sheila Casas (37) siguen viviendo su amistad sin etiquetas, pero disfrutando al máximo de los momentos que pasan juntos. Tras todas las noticias relacionadas con el jinete y sus apariciones en televisión, ha sido complicado encaminar una relación, aunque parece que lo ha conseguido.

Hasta el 27 de junio de 2024, Álvaro Muñoz Escassi mantenía una relación sentimental con María José Suárez (49), la modelo y él estaban muy enamorados y han estado juntos casi cuatro años, sin ninguna polémica importante durante su relación.

Sin embargo, durante este verano, saltó la noticia de que podría haber existido una deslealtad por parte de Escassi y esto catapultó su ruptura. Desde hace muchos años, él jinete ha tenido fama de ser un mujeriego, un ligón. En los últimos meses y desde la polémica de su presunta deslealtad, Escassi ha sido visto con varias mujeres, como Hiba Abouk (38) o Sheila Casas. Parece que con esta última tiene más que una amistad.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi en la fiesta de Navidad de Unicorn Gtres

Durante 2024, Álvaro Muñoz Escassi ha protagonizado grandes momentos en televisión. En RTVE, estuvo en el programa Baila como puedas, presentado por Anne Igartiburu. En Mediaset, pisó el plató de ¡De Viernes! para hablar de la ruptura con exMiss España o en TardeAR, donde coincide con Sheila Casas, ahí se conocen e inician una amistad sin etiquetas, como ellos dicen.

El pasado viernes, 29 de noviembre, se celebró la fiesta de la productora de Ana Rosa Quintana (68), en una famosa discoteca de Madrid y la pareja llegó junta a la cita navideña. Se les veía muy cómplices y, según ha podido saber EL ESPAÑOL sus miradas contaban mucho más de lo que se veía en las fotografías, "en el interior de la fiesta no se escondían", aunque "mantenían las distancias para evitar filtraciones".

Esa misma noche, la hermana de Mario Casas confesó que esta "soltera" y que Escassi, también. Esto podría tener una doble lectura, ya que ellos cada día se cortan menos delante y detrás de las cámaras.

En una de sus salidas por Madrid, las cámaras de Europa Press fueron testigo de cómo siguen derrochando complicidad por las calles. Felices, sonrientes y sin querer desvelar muchos más detalles de su relación, le preguntaban al jinete si tenía pensado hincar rodilla, a lo que la actriz contestaba: "A Álvaro le encanta hincar rodilla" y él, acto seguido, hincaba rodilla en el suelo hasta en dos ocasiones.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas ya no ocultan su amor JALEOS

Por su parte, Sheila desvelaba que por ahora no tiene sentimiento materno: "No, no, no, cero. O sea, jamás, jamás en la vida he querido ser madre" y cuando le preguntaban por la posibilidad de una boda... enloquecía: "¡Dios, no!".

La relación con Hiba

Desde la aparición de Álvaro Muñoz Escassi, en la comunión de la nieta de El Turronero, con Hiba Abouk, se ha especulado mucho sobre su relación con ella. Ambos nunca han dado declaraciones acerca de lo que podría haber entre ellos pero, sin embargo, ella parece que está conociendo a otra persona.

Antonio Revilla, el ex de Laura Matamoros, es el objetivo de todas las miradas desde hace unos días. El empresario pasa mucho tiempo junto a Hiba Abouk y podría ser su nueva pareja. Europa Press le preguntó a Escassi por esta relación y no dudó en mandarle un mensaje a su amiga: "Si está con él es porque está feliz, ella no pierde el tiempo" contestaba.

Además, desveló -entre risas- que "me gusta más ella, pero... Sí, seguro que está muy bien y feliz. Y todo muy bien, eso es lo mejor", haciendo alarde de su conocida personalidad.