Raquel Bernal, exmujer de Álvaro Muñoz Escassi, defiende al jinete: "Se portó como un príncipe conmigo"

La ruptura de María José Suárez (49 años) y Álvaro Muñoz Escassi (49) sigue dando mucho que hablar. A raíz de las entrevistas concedidas por ambos en el plató de ¡De viernes!, el jinete y la modelo han supuesto una auténtica revolución en el panorama mediático.

Las declaraciones realizadas por Escassi sobre su supuesto romance con Valerí Cuéllar y unos vídeos que el jinete tendría manteniendo relaciones sexuales con María José han llevado a numerosos rostros vinculados al jinete a expresar su opinión.

Primero fue Sonia Ferrer (46) quien declaraba públicamente que Valerí "no es realmente conocedora de quién es Àlvaro Muñoz Escassi". Más tarde, Lara Dibildos (52) salió en defensa del padre de su hijo para pedir respeto por la complicada situación. Y ahora ha sido Raquel Bernal (50), una empresaria venezolana con la que el jinete estuvo casado durante cinco meses, quien ha aprovechado la situación para expresar libremente su opinión.

Raquel Bernal y Álvaro Muñoz Escassi en una imagen de archivo. Europa Press

Aunque son pocas las veces que ha salido a hacer declaraciones ante los medios, Raquel Bernal ha reaparecido este jueves 18 de julio en Espejo Público y ha querido defender al jinete de todo lo que se está diciendo de él, haciendo especial hincapié en ese perfil que se está dibujando de hombre oscuro.

"Fue un hombre totalmente desinteresado, me cuidaba al mil por ciento en la parte material. Le compré una colección de relojes y no me la aceptó, me dijo que no me gastara el dinero en eso… Los caballos me los quedé yo porque Álvaro no tenía como mantenerlos y me dijo: 'Raquel, por favor, quédate tú con los caballos, porque yo tengo como mantenerlos'", ha relatado Raquel a través de unos audios que ha emitido el programa.

De hecho, Raquel ha llegado a confesar que "él no aceptó ni ayuda económica ni aceptó que le dejara los caballos" y tampoco "se quedó con relojes, nada, es una persona totalmente desinteresada cuando yo le quería dejar eso".

Raquel Bernal en 2020. Gtres

La empresaria ha utilizado el programa de Susanna Griso (54) para negar rotundamente los bulos que hubo sobre su ruptura: "Eso que dicen que él me engañó antes de la boda y el mismo día de la boda, eso para mí no tiene ninguna credibilidad porque Álvaro se portó como un príncipe conmigo. Él no hizo nada, es un caballero, es una persona respetuosa. Siempre me protegió en la parte económica. Que después nos separamos porque tenemos vidas diferentes es otra cosa".

Raquel Bernal y Álvaro Muñoz Escassi contrajeron matrimonio el 28 de diciembre de 2016 y, aunque parecía que la relación iba viento en popa, lo cierto es que a los cinco meses decidieron continuar sus caminos por separado. Aunque la empresaria siempre ha encontrado en el silencio un gran aliado, lo cierto es que su entorno más cercano llegó a decir que separarse de Escassi era "lo mejor que podía haber hecho Raquel".