María José Suárez: "No tengo ningún problema con Escassi. Ni rencor siquiera. Que cada uno sea feliz a su manera"

Desde que fuera pareja de Álvaro Muñoz Escassi (51 años), la modelo María José Suárez (49) es el perejil de todas las salsas. Tras una ruptura dolorosa donde afloró alguna que otra infidelidad, la ex Miss España encontró la manera de sanar y, desde la distancia, asegura que "si me lo encontrara en el AVE, como me pasó hace poco con otro ex, Javier, no tendría ningún problema".

A pesar de su apretada agenda, la sevillana ha cogido el tren y ha acudido a la XIV Gala Solidaria del Dr. Iván Mañero con el fin de aportar su granito de arena para una causa tan especial en la que se recaudaron 52.000 euros para la desnutrición infantil en Guinea-Bisáu y los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana.

En esta noche tan especial, la diseñadora y colaboradora televisiva, que ha atendido en exclusiva a EL ESPAÑOL, ha coincidido con viejos amigos como Elsa Anka (58), Gisela (45) o Alberto Cerdán (61).

Está guapísima de rojo, ¿es un reflejo de cómo se siente?

No sé si es un reflejo de cómo me siento, pero estoy bien, muy tranquila. Me encuentro en una etapa muy bonita de mi vida.

¿Más calmada, más feliz?

Estoy bien. No necesito nada más porque, como he dicho en alguna ocasión, tendemos a idealizar el estar en pareja y hay muchas maneras para ser feliz. Está muy bien que una mujer esté sola y, sobre todo, cuando vamos pasando de una pareja a otra. Eso también se necesita (sonríe).

¿Cómo reacciona a que Álvaro cambie tan rápido de pareja? Hace unas semanas con Hiba Abouk y ahora con Sheila Casas.

¿Qué queréis que diga? No tengo nada que comentar al respecto. Que cada uno sea feliz a su manera. Lo importante es que yo estoy bien y, de verdad, no tengo ningún problema con Álvaro. Ni rencor siquiera.

¿Espera que en el próximo evento la prensa ya no le pregunten por él?

Sí, por favor. ¡Qué antigüedad! ¡Qué antigüedad! (Risas).

La modelo María José Suárez en una gala benéfica en Barcelona. Luis Fernando Romo EL ESPAÑOL

Está claro que debe ser un hombre muy divertido porque todas se ríen. Se le pregunta a Sheila, se ríe; se le pregunta a Hiba y se ríe y le preguntamos a usted y para qué le cuento.

Es que el chico es muy gracioso, ¿o no?

¿Algún proyecto que nos pueda adelantar?

Estoy en televisión con el programa de Bertín Osborne y también en el de Sonsoles. Estoy tan contenta que me digo que me quede como estoy. Estoy toda la semana liada y encantada. Además, hay otro proyecto para el año que viene para hacer otra cosa en televisión. O sea, que... Que me quede como estoy, que me quede como estoy.

¿Qué tal la experiencia con Y ahora Sonsoles? ¿Se pones nerviosa?

¡Qué va! No me pongo nerviosa. Todos estamos como en una mesa camilla, nos sentamos y nos ponemos a hablar. Y se me pasa el tiempo de esta manera, o sea, es una maravilla. Es un caramelo ese trabajo.

¿Ve los programas de la competencia?

No, no, porque nosotros tenemos más audiencia.

¿Para cuándo una nueva colección de moda?

Empezamos ahora porque lanzaremos una colección en primavera-verano. O sea, va a haber ya una adelantada para Navidades.

Una vez más ha acudido al evento solidario anual del doctor Iván Mañero, ¿cómo ve este tipo de iniciativas?

A Iván le aprecio mucho. Le valoro mucho como profesional y como persona. Tiene una gran calidad humana. A través de su fundación ayuda a muchos niños de Guinea que han perdido a sus familias o que están en otro tipo de desamparo, opera a quienes lo necesitan y ha salvado muchas vidas y la labor de escolarización que realizan es muy importante. He seguido muy de cerca su trayectoria tanto como cirujano como filántropo y puedo decir que es de 10.

¿Cuando una es madre sale de forma natural la bendita solidaridad?

Desde que soy madre te sensibilizas muchísimo más con este tipo de temas. Ya te digo que soy amiga y seguidora de Iván hace muchos años y también he venido a sus eventos cuando no era madre.