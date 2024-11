El duro relato de Mariola Orellana tras perder a cuatro de sus hermanos por las drogas: "Pude estar muerta como ellos"

Mariola Orellana (61 años) lleva más de 30 años casada con uno de los artistas más reconocidos de nuestro país, Antonio Carmona (59). Sin embargo, más allá de su sólida relación de amor con el cantante, Orellana guarda una historia interior muy dura y de la que ha hablado en pocas ocasiones.

La productora audiovisual se ha sumado al mundo de los pódcasts y lo ha hecho para hablar alto y claro sobre la historia familiar que carga a sus espaldas. Este pasado domingo, 17 de noviembre, Mariola acudió como invitada al pódcast Charlas adictivas, dirigido por Ruy Arroyo. Allí, la esposa de Antonio Carmona ha querido sincerarse del duro pasado de varios de sus familiares con las drogas.

Sincera como siempre ha demostrado, Mariola Orellana ha dado comienzo a su crudo relato con una demoledora frase dejaba estupefacto al presentador. "La droga arrasó en mi generación, especialmente en la generación con poder adquisitivo en Sevilla", apuntó la representante de artistas. Cabe recordar que Mariola pertenecía a una de las familias más populares de la ciudad. De hecho, su madre era jefa del rectorado de la Universidad de Sevilla.

"Todos mis amigos, de familias bien, empezaron a entrar en la droga. Era algo prohibido, divertido...". Así de tajante proseguía la esposa de Antonio Carmona en su charla con Ruy Arroyo. Es más, Mariola confiesa que en algún momento de su vida también llegó a coquetear con las drogas, aunque finalmente su mente fue más fuerte que sus sensaciones. "Esto no me lo vuelvo a poner en mi vida, de lo bueno que es. Tuve un ángel que me protegió, porque pude estar muerta como todos ellos", señaló.

La adicción a las drogas ha hecho que la vida de Mariola Orellana no sea la misma. La productora ha tenido que hacer frente a las pérdidas de sus cuatro hermanos y una cuñada. "Mis hermanos eran mis ídolos, guapos hasta decir basta, deportistas, buenos estudiantes... Imagínate lo que fue para mis padres enterrar a cuatro hijos. Éramos una familia ejemplar".

Emocionada y con los ojos llorosos, la esposa de Antonio Carmona se abría en canal sobre la muerte de sus cuatro hermanos; dos de ellos fallecidos directamente por la adicción a la droga; y los otros dos tras compartir los utensilios para pincharse heroína. "Se pincharon con una amiga que tenía sida y se contagiaron. Ella fue el primer caso de sida que murió en Sevilla", apunta.

El recuerdo a Antonio Flores

El pasado jueves, 14 de noviembre, Antonio Flores -hijo de Lola Flores y 'El Pescaílla'- hubiera cumplido 63 años. Sus hermanas, Lolita (66) y Rosario Flores (61), quisieron homenajearlo a través de una emotiva publicación en sus respectivos perfiles sociales. Sin embargo, Mariola Orellana también aprovechaba su cita en el pódcast Charlas Adictivas para contar cómo vivió ella la muerte del que era su íntimo amigo.

"Antonio Flores era el amor de mi vida como artista. El día que murió estuve yo con él. Tenía bastante controlada su adicción. Fue una mezcla de un montón de cosas, no fue una sobredosis. Estaba en su mejor momento, no le podía la droga, pero no podía dormir. Ese día se metió de todo para dormir... Según la autopsia, fue el ginseng lo que le paró el corazón", recalca. "Fue el ejemplo de lo que sufrió mi generación, de lo que arrasó con muchos. Se llevó a los maravillosos, a los más sensibles... Porque te llevaba a otro mundo, a un sitio que no podías controlar", relata Mariola.

Un duro testimonio el relatado por Mariola en el que ha querido lanzar un mensaje reivindicativo sobre la lucha contra las drogas después de que éstas provocaran la muerte de cuatro de sus hermanos y una cuñada.