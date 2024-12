El emotivo mensaje de David Bisbal a su padre, enfermo de Alzheimer: "Volveremos a construir nuevos tiempos"

El cantante David Bisbal (45 años) es uno de los artistas más respetados de España, se ha consolidado como una de las mejores voces del país y después de concursar en el programa Operación Triunfo, en 2001, saltó a la fama y no abandonó la primera línea nunca.

Es muy complicado comenzar siendo muy joven en la industria musical y continuar, a día de hoy, siendo uno de los artistas más escuchados. Pero, el cantante no solo ha tenido una vida profesional brillante, también lo hizo en su vida personal. Aunque, en los últimos años, el futuro de su familia se truncó y pasó a oscurecerse, no por pérdidas, si no por enfermedades.

El pasado año, David Bisbal estrenaba el documental de su vida, uno donde su carrera artística era la gran protagonista, 20 años de profesión que habían dado para mucho. Sin embargo, el almeriense no quiso apartar su faceta como padre y, sobre todo, como hijo. Su padre estuvo muy presente durante la carrera artística de David y contó lo que signficaba para él.

David Bisbal con su padre, Pepe, en su casa de Almería

Desde hace unos años, el futuro y presente de Bisbal ha estado protagonizado por su padre, su hermano y sus hijos. El padre de David está pasando por una dura enfermedad que deteriora poco a poco la mente, Alzheimer. El mismo Bisbal contó en una entrevista que lo que más miedo le daba es que dejara de reconocerle.

José Bisbal (82) fue un reconocido boxeador español que triunfó de forma amateur y profesional, llegó a ser campeón de Andalucía y subcampeón de España, acumuló cinco títulos nacionales, tres de peso gallo y dos de peso pluma. A los 35 años se retiró.

Este domingo, 1 de diciembre, el exboxeador cumple 82 años y su hijo David Bisbal ha compartido unas imágenes con sus seguidores, donde ha puesto en valor la valentía de su padre, haciéndole recordar viejos tiempos -que para él nunca serán olvidados- y creando nuevos, en esta nueva fase de su vida.

"Volveremos a recordar viejos tiempos juntos, quién sabe, también volveremos a construir nuevos tiempos. Pepe, ¡feliz cumpleaños! Estás más fuerte que todos nosotros juntos", unas palabras que escribía el almeriense para su padre, el gran hombre de su vida.

Pronto se ha llenado la publicación de comentarios apoyando al artista, valorando a su padre y felicitándolo por su 82 cumpleaños. Pero, sobre todo, comentarios hablando sobre faceta de Bisbal como hijo, algo que siempre comentan los que mejor le conocen.

Uno de los más emocionante llegaba de la mano del escritor Matt Shoup:"Aunque a veces tu padre no esté plenamente presente en el momento, es precioso ver cómo lo animas y le haces sentir valorado en cada etapa de su vida. Esa dedicación muestra el gran corazón que tienes.", comentaba en el post.

Sin duda, este 1 de diciembre, el cantante almeriense se puso sentimental escribiendo estas palabras de felicitación para su padre. Pero, cómo ha dicho alguna vez, lo más importante es que podemos seguir celebrando a su lado.