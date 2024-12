Violeta Mangriñán: "Fui con mi novio, Fabio, a terapia de pareja cuando tuve a mi segunda hija. Estaba más irascible"

Noviembre ha sido un mes duro para Violeta Mangriñán (30 años). La influencer no sólo ha sufrido la pérdida de su abuela recientemente, sino que además, su Valencia natal se ha visto afectaba por la DANA, una de las catástrofes más impresionantes de los últimos años.

El pasado miércoles, 27 de noviembre, acudía a los Premios Glamour Women of the Year. Allí, lució un vestido largo en gris mineral de escote halter y espalda al descubierto, con el que brilló frente a las cámaras. EL ESPAÑOL pudo hablar con la influencer sobre el momento personal en el que se encuentra o las recientes declaraciones de María Pombo (30) sobre la terapia de pareja con Pablo Castellano (38).

Tras pasar por unos días complicados, se ha visto afectado el estado anímico de la influencer que ha contado que está "un poco triste" por la pérdida de su abuela y parece que ha sido "la gotita que colmó el vaso pero he pasado unas semanas de bajón", confesaba visiblemente afectada y con los ojos vidriosos.

Violeta Mangriñán en los Premios Glamour Women of the Year Gtres

Violeta Mangriñán es una persona que suele hablar sin problemsa de su vida privada. Conoció a su novio, Fabbio (34), en un reality de televisión y desde entonces, no se han separado. No se han casado pero, han tenido dos hijas, Gala y Gia, y reconoce abiertamente que tiene problemas con su novio, que discuten y que "no pasa nada, es algo normal".

Después de ser muy criticada por normalizar el discutir en pareja, la influencer se sincera en una entrevista con EL ESPAÑOL: "A veces digo 'todas las parejas pelean' y me dicen 'no normalices que todas pelean' y tengo que pedir perdón", confesaba entre risas. Y, acerca de su relación afirma que todo "está bien" sin querer entrar mucho en el tema.

El pasado lunes, 25 de noviembre, la influencer María Pombo confesó en un photocall en Madrid que estaba muy feliz porque había empezado la terapia de pareja con su marido Pablo: "Vamos poco a poco. No quiero hablar muy alto, pero estamos en un momento muy bueno", confesó ante los micrófonos de Europa Press.

Al comentar las declaraciones de la influencer con Mangriñán, interrumpía para afirmar que ella también: "Yo he ido a terapia con mi novio. Yo creo que no tendría que ser noticia eso. Es algo positivo. Que la gente busque ayuda o quiera mejorar. La gente se piensa que ir a terapia de pareja es porque lo quieres dejar y al revés, es porque quieres seguir", comentaba sin filtros.

El beso de Violeta Mangriñán con Fabbio, el padre de sus hijas. Gtres

Además, ha querido destacar que ella siempre ha tenido "movidas" y pelea con su novio: "Fuimos a terapia de pareja cuando nació mi segunda hija, porque surgen problemas nuevos y estás más sensible, más irascible, duermes menos. Son más responsabilidades. Para saber cómo conducir ese tipo de situaciones, buscamos ayuda", explicó.

"Me parece positivo que María, que es una de las influencers más famosas de este país, hable sobre ello y lo normalice un poco", añadió tras comentar su experiencia. Violeta Mangriñán no tiene planes de boda y por ahora, quiere vivir la vida en Madrid, aunque tenga su casa en Valencia.

Los negocios de Violeta

La creadora de contenido ha sido acusada, en infinidad de ocasiones, de no trabajar a lo que ella ha dado respuesta muchas veces, diciendo que no entenderán nunca el trabajo de los influencers. En 2024, la creadora se aventuró a crear su propio negocio, Maison Matcha.

Violeta Mangriñán tomándose un té matcha Instagram

El negocio del té matcha se ha puesto muy de moda en la capital. Violeta Mangriñán, que se declaró amante de esta bebida, decidió abrir un negocio dedicado a este tipo de té y dar servicio de take away para los más fieles.

Tras varios meses desde su primera apertura y tras indicar que había funcionado muy bien, Mangriñán tiene proyectos de futuro. "Voy camino de la tercera apertura", confesaba en exclusiva a EL ESPAÑOL, tras preguntarle sobre la segunda apertura de su negocio.

Además, en el último minuto de su entrevista quiso lanzarle un mensaje a María Pombo, que declaró que no le gusta esta bebida: "Me he enterado que a María Pombo no le gusta el té matcha, eso es porque no has probado el mío. Antes de ir a la terapia de pareja, tómate un matcha, de Maison Matcha, y verás que bien", concluyó.