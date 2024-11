Carlota Corredera, sobre sus primeras Navidades separada: "Tengo ganas de que llegue 2025 y traiga cosas bonitas"

El pasado 26 de octubre, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva que Carlota Corredera (50 años) se separaba de su marido, Carlos de la Maza, tras 11 años de matrimonio y una hija en común, la pequeña Alba, de 9 años. Horas más tarde, la propia presentadora se pronunciaba al respecto en sus redes sociales secundando la información dada por este diario.

Aunque la presentadora siempre ha sido muy celosa de su intimidad, poco a poco, se abre y habla de su vida personal. Hace unos meses Carlota, Carlos y Alba, vivían en un exclusiva casa a las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, donde se mudaron a finales de 2020. Sin embargo, ahora, la cosa ha cambiado y este 2024 será, para ella "el año de su separación" y no se ha pronunciado sobre qué pasará con el inmueble.

Este viernes, 22 de noviembre, la presentadora de televisión se dejó ver en la inauguración de Mágicas Navidades en Torrejón de Ardoz y confesó cómo está viviendo su divorcio y cómo afronta estas navidades: "Las afronto bien, con tranquilidad, intentando sobre todo que la que menos note que son van a ser diferentes sea la niña, es la prioridad al final", afirmó a los compañeros de Europa Press.

Carlota Corredera en las Magicas Navidades de Torrejón de Ardoz Gtres

Además, la comunicadora quiere que acabe el año para empezar con nuevos retos y vivencias que le puedan aportar más a su vida, a su día a día:"Tengo muchas ganas de que acabe el 2024, tengo ganas de que llegue el 25 y que traiga cosas muy bonitas", desveló impaciente a la llegada del fin de año.

Carlota Corredera empezó el año 2024 pensando que sería su año y tenía muchas expectativas, sin embargo, según recogen las declaraciones de Europa Press, se ha separado y ha cumplido 50 años, algo que pasó desapercibido para ella: "El 2025 seguro que sí lo será", afirmaba muy optimista poniendo el foco en el nuevo año.

La presentadora quiso quitarle importancia a la noticia de su divorcio, dejando claro que no son "ni la primera ni la última pareja y de hecho hay un montón de gente que ahora se me acerca y me habla de sus experiencias y me intenta dar consejos", confesaba. Ahora, "escucho a todo el mundo y luego hago lo que mi intuición me marca" porque "soy una persona muy intuitiva e intento hacer las cosas, lo que creo que es correcto", declaró restándole importancia.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza en la boda de unos amigos en octubre de 2019.

Para Corredera lo más importante es que su hija Alba esté bien y no sienta extraño el núcleo familiar: "Estoy intentando que haya buen ambiente en casa cada vez que estamos con ella, para mí eso es lo más importante", aclaraba para que su hija esté lo mejor posible ante esta delicada situación.

La actitud de la presentadora ha cambiado en las últimas semanas. EL ESPAÑOL se puso en contacto con ella para preguntarle si tenía algo que decir al respecto de la noticia de su separación publicada por este diario y la comunicadora declinó conceder declaraciones. No obstante, ahora Corredera parece más segura de futuro personal y está más abierta, como es natural, a responder a las preguntas de la prensa.