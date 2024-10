Carlota Corredera y Carlos de la Maza se separan después de 11 años de matrimonio y una hija en común

La presentadora y escritora Carlota Corredera (50 años) y su marido, el cámara de televisión y empresario Carlos de la Maza, se han separado, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en exclusiva a través de fuentes de total confianza. El matrimonio, ahora disuelto, tiene una hija en común, Alba, su gran orgullo, quien cumplió 9 años el pasado junio.

Hasta hace pocos meses, Carlota, Carlos y Alba convivían en una preciosa casa que adquirieron en las afueras de Madrid, en el exclusivo municipio de Pozuelo de Alarcón, a finales de 2020. Este periódico se ha puesto en contacto con la comunicadora, quien ha declinado hacer declaraciones.

Según la información que maneja este diario, se descarta la posible existencia de terceras personas en ambos sentidos. La preocupación de Corredera, así lo desliza su entorno, fue, es y será siempre el bienestar de su hija.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza en la presentación de 'Hablemos de nosotras', el último libro de la presentadora. Gtres

Además del profundo amor que se profesaban, Corredera y De la Maza compartían un negocio: una productora llamada Alalba Audiovisual, constituida el 28 de septiembre de 2021, en la que ambos son administradores solidarios. En relación con esta productora, hace apenas unos días, Carlota declaraba lo siguiente en una entrevista con Treintayseis de EL ESPAÑOL: "Estamos preparando un documental sobre huérfanos de violencia de género. Todavía no tenemos plataforma, pero estamos buscando dónde emitirlo y darle la máxima difusión. Es una causa con la que estamos muy implicados".

"Trabajar con Carlos es maravilloso, y es casi nuestra primera vez, porque cuando nos casamos, él estaba en Sálvame Diario y yo en el Deluxe, así que nunca coincidimos. Aunque nos fuimos juntos a la India para hacer lo de Vicente Ferrer, y él ha estado de cámara en plató alguna vez mientras yo presentaba. De momento, nos va muy bien", fueron sus palabras para la revista Pronto en octubre de 2023, hace justo un año.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza comenzaron un hermoso y discreto romance en 2011, entre bambalinas del plató de Sálvame. Ella formaba parte del equipo directivo del programa y él era uno de los cámaras del formato más exitoso de Telecinco en las últimas décadas. "Encontré el amor a los 36, casi 37 años. El amor bueno, el que no te hace sufrir. A pesar de todos los golpes que me ha dado la vida, nunca perdí la esperanza de ser feliz. Ahora soy tan feliz que doy gracias por todo lo que tengo", aseguró la periodista en la presentación de su libro Tú también puedes, en 2017.

Desde que se conoció su relación, Carlota Corredera siempre ha tenido palabras elogiosas para Carlos. "Es una persona íntegra, honesta, con principios muy sólidos, y amigo de sus amigos. Es un hombre muy atractivo, del que tenía referencias por amigos comunes, y todos hablaban muy bien de él. Valores que, a la hora de formar una familia o tener una vida y proyectos en común, eran muy importantes para mí", dijo la autora de Hablemos de nosotras en una entrevista con Diez Minutos.

Su gran boda

Carlota Corredera y Carlos de la Maza el día en que se dieron el 'sí, quiero'. Gtres

El 15 de junio de 2013, la feliz pareja se daba el 'sí, quiero' en la azotea del hotel The Principal, situado en el número 1 de la calle Marqués de Valdeiglesias con la Gran Vía de Madrid. La azotea de este espectacular edificio es conocida por su estética, que combina un toque minimalista y de alto diseño con formas clásicas, creando un ambiente majestuoso. A pesar de su gran amplitud, tiene una capacidad limitada, lo que permite cerrarla al público para eventos importantes o bodas de personalidades de renombre que buscan la máxima discreción.

Entre los 130 invitados estuvieron los presentadores Jorge Javier Vázquez (54), Paz Padilla (55) Kiko Hernández (48), María Patiño (53) y Gema López (53); las periodistas Lydia Lozano (63) y Karmele Marchante (78); la colaboradora Rosa Benito (68), la recordada Mila Ximénez, Raquel Bollo (48), Kiko Matamoros (67) y su ahora exesposa, Makoke (54), además de Belén Esteban (50) junto a su entonces representante, Toño Sanchís (51), y Terelu Campos (59) con su pareja de aquel entonces, el piloto Carlos Pombo.

Diego, el hermano de la presentadora, fue su padrino. Para su gran día, Carlota reveló que había adelgazado 15 kilos con una dieta muy estricta durante los seis meses previos al enlace. Dos años más tarde, el 22 de junio de 2015, llegó al mundo la persona más importante de sus vidas: Alba.

"Es muy bonita, es muy emocionante porque es una niña muy deseada... Estamos completamente felices", comentó Carlota, al borde de las lágrimas, el día de su nacimiento, a la salida de la Fundación Jiménez Díaz. Sobre su única hija, Carlota ha llegado a decir que es su talismán. Su prioridad, ahora más que nunca, es protegerla de todo y de todos.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza en un viaje a Roma. Redes sociales

"Soy madraza. A ver, cómo te explico... No soy una madre superprotectora, pero claro, cuando voy a buscar a mi niña, le llevo su bocadillo, lo preparo yo, o Carlos también... En ese sentido, he tenido mucha suerte. Mi marido es un gran padre que tiene claro que no se trata de echarme una mano, sino de que estas cosas son de los dos. No es cuestión de ayudar a la madre. Ambos ejercemos", señaló la escritora en una charla con EL ESPAÑOL con motivo de la cena de Navidad de Sálvame en diciembre de 2019.

En el plano laboral, tras su salida del grupo Mediaset España, Carlota Corredera colabora desde hace un año en las tardes de Radio Nacional de España con Lourdes Maldonado (51). Además, junto a sus compañeros David Ínsua y David Andújar, tiene una sección los jueves por la tarde llamada El Tridente. También participa en una mesa de mujeres que se emite todos los días a las 16 horas en Las tardes de Radio Nacional. En cuanto a su pódcast, Superlativas, ella misma ha confirmado que, de momento, se encuentra "en barbecho".