Carlota Corredera: "En la vida hay que mojarse y hay que dar la cara aunque te la partan"

2021 está siendo un año pleno de alegrías para Carlota Corredera (47 años). La presentadora y escritora acudía este miércoles a la VII Edición de Premios Chicote y no lo hacía, como cada año, siendo una invitada más. En esta ocasión, la periodista pisaba la alfombra roja del evento como galardonada: Mejor Comunicadora Femenina, un premio que le entregaba su gran amiga, Belén Esteban (47).

Un merecido reconocimiento por su dilatada trayectoria en los medios de comunicación que Corredera recogía tan agradecida como emocionada. A las 19 horas en punto de la tarde, con la exquisita puntualidad que denota su profesionalidad, Carlota aparecía acompañada de su razón de amor, Carlos de la Maza (44), su marido y padre de su única hija, Alba (6).

Tras atender a los medios de comunicación apilados a las puertas del mítico Museo Chicote, que cumplía, además, 90 años de historia, Carlota Corredera dedicaba un rato personalmente a EL ESPAÑOL. Con este medio habló sobre feminismo, sobre su gran momento actual en todos los sentidos, el recuerdo de Mila Ximénez y el regreso a Telecinco de Rocío Carrasco (44).

Ante todo, Carlota, enhorabuena por su premio.

Muchas gracias. Estoy muy contenta. Este es un premio especial, que me lo dan en un sitio muy especial para mí y con gente que ha sido un talismán para mí, como es la gente de Chicote. Además, me lo dan en mi calle favorita de Madrid, la Gran Vía. Mira, estamos en el número 12 y yo me casé en el número 2, hace ya ocho años. Estoy muy contenta, muy feliz. Deseando celebrarlo con mi gente.

¿Se ha preparado discurso o va a improvisar?

Pues no mucho, la verdad. No me lo he preparado porque me gusta más improvisar. Sobre todo dar las gracias a Chicote. Estoy muy agradecida. Seguro que le dedicaré unas palabras bonitas a Carlos, mi marido, que se las merece todas.

Recordaba usted hace unos momentos que muchos de nuestros encuentros han sido aquí, en Chicote, y yo añadiría que solían ser encuentros por proyectos empresariales de Mila Ximénez. ¿La recuerda especialmente hoy?

Me he acordado mucho de ella hoy.

¿Supone Chicote una conexión directa con Mila?

Chicote también es Mila. La última vez que estuve con Mila aquí fue en la despedida de soltera de Belén -Esteban-, que también fue aquí enfrente. Tengo fotos muy bonitas con Mila aquí en Chicote. La tengo muy presente y ayer también brindamos por ella, en la despedida de Anabel -Pantoja-. La echamos de menos todos los días, pero bueno, hay unos días que tenemos más morriña que otros...

Acaba de llegar el otoño, esa palabra que ha sido tendencia en Telecinco en los últimos meses por boca de Rocío Carrasco. ¿Qué veremos en la próxima temporada, en En el nombre de Rocío?

Sé que los compañeros están trabajando en En el nombre de Rocío. No me cuentan muchas cosas, yo tampoco pregunto mucho. Prefiero llegar virgen al programa como espectadora, tenga el papel que tenga en él. Deseando ver lo que ella cuenta y lo que ella demuestra, como hizo en el anterior. Todos tenemos muchas incógnitas en torno a su no relación con su familia mediática, con sus hermanos... Yo creo que será muy interesante.

¿Qué ha supuesto para usted presentar Rocío, contar la verdad para seguir viva?

Desde que escribí Hablemos de nosotras, mi compromiso con el feminismo y con las víctimas de la violencia de género empezó a profundizar. Y ha cristalizado y ha sido un revulsivo impresionante el tener la ventana que me han dado La Fábrica de la Tele y Mediaset para hacer pedagogía de la violencia de género, para que muchas mujeres se reconozcan en Rocío. Sálvame es el programa de mi vida, llevo ya seis años presentando Sálvame con cierta asiduidad, pero profesionalmente este ha sido mi año más importante. Hay gente que dice que la defiendo por dinero. No. Yo cobro exactamente lo mismo por defenderla o por no defenderla. Hay otra gente que dice que el periodismo es ser objetivo. Yo soy objetiva, pero el periodismo también es compromiso. Hay veces en la vida en las que hay que mojarse y hay que dar la cara aunque te la partan. Lo tengo muy claro y no voy a dar ni un paso atrás. Como Rocío Carrasco dice: "Yo no he contado mi verdad, yo he contado la verdad". Le di mi palabra de que no iba a soltarle la mano y no se la voy a soltar. Pero ni a ella, ni a todas las Rocíos.

Usted misma ha confesado hace poco que ha pasado una época difícil. ¿Ha sido fruto del desgaste por las críticas ante un tema tan delicado como el de Rocío Carrasco?

El trabajo que he hecho y la repercusión que ha tenido han supuesto un desgaste para el que nunca estás preparada. Yo nunca había tenido una implicación tan grande y tan visible en un tema tan complicado. Hay mucha gente a la que le gustaría que las alfombras no se levantasen, hay mucha gente que intenta amedrentar a las personas que damos la cara. Pero bueno, ante eso, lo único que queda es seguir hacia adelante. Y a mí, desde luego, no me van a callar.

¿Será usted la presentadora de En el nombre de Rocío?

No te puedo decir si voy a estar al frente o no. No se sabe -o al menos yo no lo sé- cuándo se va a programar la segunda parte. Si Rocío dijo "otoño, otoño, otoño", veremos si llega en otoño, que empieza hoy. Tenemos tres meses a partir de ahora. Me encantaría. Ojalá. En cualquier caso, mi implicación y mi compromiso van mucho más allá del otoño, el invierno o la primavera. Cuando te posicionas como yo me he posicionado no es ni postureo ni porque es políticamente correcto. Es arriesgado y es complicado dar la cara por la violencia de género en este país, pero yo sí que tengo claro que estoy en el lado correcto de la historia.

