Así se fraguó la entrevista de Diego Gómez, exnovio de Isabel Pantoja: un favor personal y su amistad con Mónika Vergara

"Para Isabel Pantoja (68 años) el dinero es lo primero", "Para mí, mantener la expectativas económicas de Isabel era complicado", "Tengo serias dudas de que Isabel hubiera iniciado una relación con Julián Muñoz si éste no hubiera sido alcalde de Marbella", "Ella no suelta una mano sin la posibilidad de tener otra".

Estos cuatro potentísimos y letales titulares tienen un único autor: Diego Gómez (67). Este empresario andaluz fue uno de los hombres más importantes en la vida de la cantante; su pareja más discreta, su confidente y amigo, incluso después de que su romance quebrara y el exedil marbellí irrumpiera en la existencia de Pantoja.

Gómez fue testigo -casi siempre mudo: ha estado 14 años callado- de los años más serenos de Isabel, una plácida existencia. Gómez conoce mucho y bien no sólo a Isabel, también a su entorno. Aquella estampa idílica se hizo añicos cuando la tonadillera profundizó en su relación con Julián Muñoz, entonces casado con Mayte Zaldívar (67).

Diego Gómez en la boda de Kiko Rivera e Irene Rosales, en octubre de 2016, en Sevilla. Gtres

Hoy, muchas voces se preguntan por qué razón ha hablado Diego, cuando se había instalado en un confortable discretísimo segundo plano y nada quería saber del papel couché. Conviene apuntar aquí que Isabel y Diego -que arrancaron su historia de amor en el recién estrenado año 2000- tomaron caminos separados en 2003.

Eso sí, a lo largo de los años supieron ser amigos por encima del desamor. No obstante, el ingreso en prisión de ella terminó por dinamitarlo todo. Cuenta Diego en la revista Lecturas, donde se sincera hoy, que habla porque le da "pena" Isa Pantoja (29), tras quedarse embarazada de su segundo hijo y no hablarse con su progenitora.

"Han pasado muchos años y he ido viendo cómo los problemas familiares han ido creciendo de forma casi irreversible. Conociendo a Isabel, debe ser muy difícil para todos", reflexiona Gómez en la cabecera que dirige Luis Pliego. En estos días, según conoce de primera mano EL ESPAÑOL, se han dicho auténticas "barbaridades" de la figura de Diego Gómez.

Se ha deslizado que el empresario andaluz ha roto su silencio por necesidad económica. También se ha aseverado que lo hace por "venganza" contra Pantoja. Nada de esto es verdad. Diego Gómez lleva una vida de lo más plácida en Benalmádena, donde reside. No tiene hijos ni pareja sentimental y a nivel económico está muy tranquilo.

La portada de 'Lecturas', en la que aparece la entrevista de Diego Gómez.

Sin estrecheces ni necesidades. Entonces, ¿por qué habla? Única y exclusivamente por amistad y por hacer un favor personal. ¿A quién? A quien firma la entrevista: la periodista Mónika Vergara, hija de la recordada y querida Mayka Vergara. Mónika y Diego protagonizan una bonita amistad de cerca de 20 años.

Son amigos y confidentes e innumerables también son las charlas que han mantenido en estos años. Y nunca se había dado este paso. Explica quien bien lo sabe que lo que hoy se ha traducido en una entrevista fue, en realidad, inicialmente, una conversación telefónica entre estos dos amigos.

Una larga, distendida y, sobre todo, privada conversación entre Mónika y Diego. Ese día, surgió la idea de elevar ese diálogo y darle entidad de entrevista. Fue algo natural y fue él, Diego, quien, en un momento dado, se lo ofreció a su amiga, con una frase parecida a esta: "Si a ti te viene bien, yo encantado. Lo hago por ti, sólo hablo por ti y como favor personal a ti".

Diego "no se ha llevado ni un duro, no ha cobrado nada", y tampoco hizo él la gestión con el medio de comunicación. Esto no quiere decir que la entrevista haya sido gratis, a cambio de nada: ha habido una contraprestación, pero no la ha recibido el empresario andaluz. No hay más verdad que ésta en la intrahistoria de la entrevista de marras.

Esta charla entre los amigos tuvo lugar a mediados de octubre. Días después, un equipo gráfico se trasladó hasta el Casino Torrequebrada, en Benalmádena, para realizar el reportaje, las fotos que ilustran el semanario. Estaba previsto que la publicación de la entrevista tuviera lugar antes, pero se ha retrasado a causa de diferentes factores como la DANA de Valencia.

De la interviú de Diego Gómez se pueden extraer distintas conclusiones en forma de titulares, pero, con total seguridad, la persona peor parada es Agustín Pantoja (60), el hermano de la cantante.

"Agustín ha perjudicado a Isabel en la relación con sus hijos, especialmente con Isabelita, no aceptó a la niña como de su propia sangre", "(...) Agustín ha ido alejando a las amistades de Isabel y ella lo ha consentido", son sólo algunas de las manifestaciones de Gómez.

20 años sin Mayka Vergara

El pasado 2 de diciembre de 2023 se cumplieron 20 años del fallecimiento de una de las periodistas más queridas del panorama nacional, Mayka Vergara y EL ESPAÑOL pudo entrevistar a su hija, Mónika.

"La tengo tan viva, tan presente en mi vida... Hablo mucho con ella. (...) Estoy tan orgullosa de ella, tan orgullosa de que 20 años después os sigáis acordando de ella", manifestó, emocionada.

Entonces, este diario le preguntó a Vergara hija cómo recuerda a su progenitora, y aseguró: "Superniñera, supercariñosa y una madre muy presente. Trabajaba muchas horas, es verdad, y en los 80, en la época de Marbella, estaba mucho tiempo fuera de casa, pero cuando estaba era muy cariñosa. Y también muy valiente".