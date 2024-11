Nerea Garmendia, embarazada de su primer hijo a los 45 años junto a su pareja, José Luis: "No ha sido fácil llegar hasta aquí"

La actriz Nerea Garmendia (45 años) ha anunciado este miércoles, 20 de noviembre, que está embarazada de su primer hijo. Tras su paso por el programa de televisión Masterchef Celebrity, ha redirigido un nuevo rumbo en su vida y este podría ser su gran cambio, no solo en lo profesional, si no en lo personal.

La actriz había confesado en alguna ocasión que le gustaría ser madre y esto ha desembocado en un embarazo fortuito y esperado, sobre todo, porque a los 45 años le ha llegado, y tras perder el 33 por ciento de audición, una de las noticias más bonitas de su vida: "Lo supimos estando de vacaciones. Nos dieron los resultados de la analítica justo cuando llegamos a la playa. Todo idílico", ha confesado en ¡HOLA!, revista en la que ha concedido una entrevista exclusiva.

En 2020 llegó a su vida una de las personas más importantes para ella, su pareja, con la que ha posado por primera vez y con la que será madre, el próximo año. Le conoció durante la pandemia, tras su ruptura con el actor Jesús Olmedo, en Valencia y de una forma muy divertida: "Nos conocimos con mascarilla y toque de queda", comentaba en una famosa revista.

La portada de la revista '¡Hola!' del 20 de noviembre de 2024

Jose Luis Núñez (41), pareja de la actriz, tenía 36 años cuando se conocieron y ya tenía claro que querían ser padres. Sin embargo, no ha sido nada fácil para ellos, sobre todo, porque es un proceso que comenzaron hace varios años y no ha llegado hasta ahora: "No ha sido fácil llegar hasta aquí. Lo intentamos hace dos años y no puedo ser. Aunque seré madre con 45 años, empecé el proceso con 41. Una no es madre cuando quiere, sino cuando lo logra", recogía la citada publicación.

Hay mujeres, y así lo explica Garmendia, que tardan en lograr quedarse embarazadas y para ella esto fue uno de sus mayores conflictos, hubo momentos en los que pensó que podría no conseguir su deseo de ser madre: "No soy de las que soñaban con ser madre desde niña, la verdad. Me lo planteé después de la pandemia, incluso se me pasó por la cabeza ser madre soltera, pero entonces llegó Luis y todo cobró sentido", comentaba en su entrevista.

Aunque para ella, no es tan importante la edad con la que tendrá a su bebé, que llegará el próximo mes de abril, sino que esté sano. Además, la actriz ha confesado que no ha desistido ante la idea de ser padres, por ello, tras haberlo intentado hace dos años, lo intentaron una última vez y funcionó.

Mientras que todo el mundo puede pensar que la edad de Nerea Garmendia es algo negativo, la exconcursante de Masterchef Celebrity está segura de que "cada vez nos conservamos mejor" pero, sin embargo, ha querido contar la realidad de la vida de las mujeres, algo de lo que nunca nadie habla y que está claro que ha querido dar voz.

"Creemos que nuestros óvulos también envejecen más tarde y no es así. La de veces que he oído aquello de "todavía eres joven, muchas mujeres han sido mares a los 45". Esto, ¡no es real! En un altísimo porcentaje de veces han sido madres con ayuda, pero parece que decirlo te hacer ser menos madre. Dejémonos de tanta apariencia y de tratar de ser perfectas y digamos la verdad", comentaba con sinceridad en la revista que daba la exclusiva sobre su embarazo.

En los próximos meses, la vida de Nerea Garmendia y José Luis Núñez será mucho más tranquila, disfrutando de su compañía juntos y sin mucho dolor, tal y como ha estado en los últimos días.