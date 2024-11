Las lágrimas de Pepa Muñoz desde Valencia tras diez días ayudando a los damnificados de la DANA: "Esto es horroroso"

Tras la DANA que el pasado 29 de octubre arrasó numerosas localidades de la provincia de Valencia, cobrándose más de 200 víctimas y dejando a miles de personas sin absolutamente nada, la chef Pepa Muñoz (55) fue una de las primeras en dejarlo todo e irse a la Comunidad Valenciana para ayudar a los afectados.

Diez días después, la popular empresaria hostelera continúa allí volcada en cocinar día y noche para aportar su granito de arena proporcionando comida caliente tanto a los damnificados como a los voluntarios, que al igual que ella, se han desplazado hasta el lugar de la catástrofe para colaborar en las tareas de limpieza de municipios como Paiporta, Chiva, Catarroja o Massanassa.

"Hay que estar con ellos ahora", ha expresado Muñoz, muy emocionada, ante los micrófonos de Europa Press. Y, aunque confiesa que está siendo "horroroso", destaca que "también hay cosas muy bonitas", como la solidaridad que está demostrando todo el país con los valencianos. "La gente es maravillosa. Y estamos aquí por todos. Los que no pueden estar, estamos aquí nosotros, poniendo el hombro, arrimando el hombro" afirma.

La cocinera Pepa Muñoz, incansable en su labor solidaria con los afectados por la DANA.

Admite que la gente "está destrozada, está tocada, está hundida", pero asegura que es algo "normal, porque han perdido mucho, han perdido su vida. Algunos han perdido la vida también". Y su modo de intentar consolarlos y ayudar ante esta tragedia es, como explica "con un plato de comida caliente, porque hay gente que estamos acordándonos de ellos. Y nosotros lo demostramos con la comida, con muchos abrazos". "Estando cerca y no olvidándonos todos los días donde vamos a repartir. Si hay una persona mayor, estamos todo el rato pendientes de ellos" añade.

Ha sido al hablar de la solidaridad que están demostrando los jóvenes, la -ahora lo sabemos- mal llamada "generación de cristal", cuando Pepa no ha podido evitar las lágrimas, destacando la labor tan "maravillosa" que están haciendo en estos momentos tan complicados: "Me emociono. De verdad son chavales increíbles. Y chavalas, vamos. Pero vamos, con una categoría humana y una cosa... Hace falta voluntarios y van un montón. Voluntarios por aquí para descargar. Con palas, van cargados. Se hacen no sé cuántos kilómetros todos los días para ir allá a limpiar".

También mucha gente conocida, como Paz Padilla (55) o Rosalía (32), y "cocineros de Madrid también, como Nino Reduello, del grupo La Ancha. Está también Diego Guerrero, dos estrellas Michelin, del restaurante Steak. Estamos aquí también para hacer lo que sabemos hacer". "Fuimos de los primeros en venir, entramos antes que muchísima gente", afirma.

Y como deja claro, por el momento no está entre sus planes irse de Valencia. "Yo llevo aquí diez días y nos quedamos. No tengo intención de irme" promete, emocionándose al revelar qué le ha dicho su familia de todo lo que está haciendo por los damnificados: "Me dicen que me cuide porque para cuidar a los demás me tengo que cuidar yo primero, tengo que estar bien. Pero que están orgullosos de esta labor extra" confiesa rompiéndose de nuevo, antes de continuar cargando su vehículo para llevar alimentos a los pueblos más afectados por la DANA.