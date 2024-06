46 de 100

Amanda Portillo es uno de los grandes talentos emergentes del universo queer. Diseña para la firma de moda As If, de la que es socia junto a Los Javis. Ha colaborado con Nike y María Escoté, ha pinchado en los eventos más exclusivos, ideó toda la imagen de Cha Cha The Club, la divertidísima fiesta que antes de la pandemia se hacía en la Sala Cocó y protagonizó, junto a un grupo de colegas, el reality First class, de Netflix.

El año pasado creó el cartel de los Veranos de Villa de Madrid 2023, encargado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.