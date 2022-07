2 de 30

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido noticia esta semana por colgar la bandera del arcoíris en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal -cabe recordar que es ilegal desplegar banderas no oficiales en edificio públicos, no así pancartas-. Después de ese gesto, aplaudido por la gran mayoría, Colau, abiertamente bisexual, fue una de las invitadas a la gala La Orgullosa con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI. La política de Barcelona en Comú no quiso perderse esta celebración, y bailó y cantó sobre el escenario mientras actuaba la performer Samantha Hudson.

Ada Colau confesó en su entrevista más personal, en Sábado Deluxe, que era bisexual y que había mantenido una importante relación sentimental con una mujer durante dos años. En su charla con el presentador del espacio televisivo, Jorge Javier Vázquez, Colau desveló que tuvo una novia italiana cuando tenía 20 años: "Fue la única mujer en mi vida como gran relación, aunque hubo alguna otra relación".

Poco después, matizó en Vanitatis: "Hablé de una relación con una mujer, aunque de hecho he tenido varias, pero hablé de una especialmente importante para mí. Lo hice porque era pertinente, porque me lo preguntaron, si me lo hubieran preguntado antes lo habría explicado antes. Lo hice como un acto de normalidad, no pensé que estuviera haciendo nada excepcional".

En junio de 2018, Colau volvió a hablar de su bisexualidad en el discurso de inauguración de las jornadas Municipalismo Queer sobre políticas LGTB y en defensa de la diversidad sexual y de género que se llevaron a cabo en la Fabra i Coats de Barcelona. "Que una mujer bisexual y pobre llegue a ser alcaldesa crea disrupciones", aseguró.