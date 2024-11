La gran fiesta sorpresa que Patricia Cerezo le ha organizado a su madre por sus 80 años: cuándo será y un viaje truncado

Patricia Cerezo (52 años) está feliz, atravesando un período de calma y sosiego. Se puede decir, sin miedo a equívoco, que encara una de sus mejores etapas vitales. El trabajo no puede irle mejor -la comunicación es su gran pasión-; sus hijas son su mayor tesoro; el amor le sonríe a mandíbula batiente; y la salud la respeta, tanto a ella como a los suyos.

¿Qué más se puede pedir? La vida no siempre ha sido justa, pero cuando se transita por un buen momento hay que saber verlo, decirlo y disfrutarlo. Ella, Patricia, lo hace. En los últimos años ha habido ciertas turbulencias en su vida -ahí, su separación de Ramón García (62) en 2021-, pero nada comparado con lo que vivió la familia el 16 de agosto de 2018.

Ese aciago día de hace seis años perdió la vida José Luis Cerezo Preysler, el padre de Patricia y uno de sus grandes pilares. Los Cerezo Castellví son una saga unidísima. Y ese día 16 hubo una grieta, dolorosa, que los fortaleció aún más. Patricia y sus hermanos se volcaron en el otro puntal, su madre, Pilar de Castellví. Pily, para los suyos.

Patricia Cerezo junto a su madre, Pilar, durante una de las celebraciones de cumpleaños de ésta.

En ella ha orbitado todo en estos años, ella es el centro. Pilar es la ocupación y la preocupación de todos. Patricia Cerezo nunca se ha considerado -ni ha ejercido- de personaje del corazón, por más que su casamiento con Ramón García la catapultase al papel couché. Ella, por encima de todo, es periodista, es compañera.

Y en esa línea se ha mantenido siempre, incluso en los momentos de mayor marejada con su divorcio. Silencio, elegante silencio en el que siempre se ha instalado. Educada, siempre que se la ha llamado ha dicho lo mismo: "Lo siento, pero sabes que de mi vida privada no hablo". Y ahí, en esa vida privada, entra todo: su exmarido, sus hijas...

Un alto hace, de vez en cuando, para abordar el amor, el que siente por su pareja, Kiko Gámez Martínez (50), actual director global de E-commerce de Telefónica. También accede, transige, cuando EL ESPAÑOL la llama para tratar algo bonito, hermoso: el 80º cumpleaños de su madre, Pilar, que tuvo lugar este pasado miércoles, 6 de noviembre.

"Hoy mi madre cumple 80 años. Muchísimas felicidades, mami, creí que no ibas a llegar bien a este día después del año tan duro que has tenido. Y no sólo has llegado, sino que lo haces demostrando una vez más tu fortaleza junto con un sentido del humor maravilloso. Estás mejor que nunca. Gracias, mami, por estar siempre", ha posteado Patricia.

Patricia Cerezo junto a sus padres, José Luis y Pilar, en una imagen de sus redes.

Y ha añadido en su perfil de Instagram: "Gracias por querer seguir con nosotros con tanta vitalidad, gracias por darme la vida. Lo feliz y orgulloso que estará papá hoy". EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Patricia para dar la enhorabuena a su madre, para felicitar, para querer saber. ¿Qué planes hará la familia? 80 años, una fecha redonda y especialísima.

Emocionada y con un timbre de voz feliz, chispeante, Patricia responde: "Ahora mismo me estoy yendo a comer con ella y con mis hermanos. La fiesta como tal de cumpleaños la vamos a celebrar el sábado, con ella y con una gran sorpresa. En familia y con una cosita que no se espera".

En este punto, relata Cerezo un plan -truncado- que también querrían haber hecho cuando su padre alcanzó la misma cifra, los 80: "Nos queríamos haber ido de viaje cuando mi padre cumpliera los 80, pero falleció. Ahora, las circunstancias han cambiado para un viaje. Por el trabajo, las nietas están en la Universidad...".

Por eso se hará algo grande, pero en Madrid, sin desplazamientos: "Hemos decidido hacerle una fiesta familiar, ¡y a soplar muchas velas! Mira que mi madre es una mujer fuerte, pero este año le ha pasado de todo. ¡De todo! Y ahora está mejor que nunca. Hay que seguir celebrando todo lo que se pueda". Termina Cerezo deslizando: "No apostaba yo ni medio euro a que llegaría a los 80 como ha llegado hoy".

En noviembre de 2023, hace un año, cuando celebró su madre los 79 años, Patricia también se deshizo en parabienes: "Quienes conocéis a Pily sabéis que no exagero cuando digo que es una mujer auténtica, divertida, maravillosa, fuerte. Y, como buena gaditana, con una guasa que no se puede aguantar".

José Luis, siempre en el corazón

También en 2023, pero en agosto, Cerezo le brindó a su padre unas bellísimas palabras en un post duro, pero lindo: "5 años -hoy, seis- ya desde que te fuiste, papi, y lo que duele todavía. Parece que las fechas y los aniversarios, cuando ya pasa un tiempo, no son tan importantes, pero no es cierto. Hoy no es un día como otro cualquiera, hoy es un día diferente".

Y añadió Cerezo, recordando pasajes de su vida y luchando con la nostalgia: "Hoy me he despertado recordando ese maldito 16 de agosto de 2018. Qué miedo pasamos, qué tristeza más grande, cuánto dolor, qué desgarro pensar en el 'ya nunca más'. Nunca más te abrazaría, nunca más me llamarías por teléfono, nunca más volvería a escuchar tu risa tan contagiosa…".

Cabe recordar que José Luis Cerezo Preysler perdía la vida a los 79 años. El fallecimiento de José Luis Cerezo se producía como consecuencia de una complicación derivada de una operación de hernia de disco a la que se sometió ese mes de junio, y que le llevó a ser intervenido.

El padre de Patricia Cerezo permaneció largo tiempo hospitalizado, y fue entonces cuando contrajo una neumonía intrahospitalaria que tuvo un trágico final para este gerente del sector naval. Padre e hija siempre estuvieron muy unidos y a menudo la periodista reservaba para José Luis y Pilar de Castellví, su madre, bonitas dedicatorias y tiernas fotografías que solía compartir con sus seguidores de las redes sociales.