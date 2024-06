Patricia Cerezo, ilusionada con su futuro junto a Kiko Gámez: hablamos con ella de boda y del secreto de su amor

La periodista Patricia Cerezo (52 años) está viviendo un fabuloso y plácido momento en su vida personal. También en su parcela laboral, con su colaboración en el espacio de Telecinco ¡De Viernes!, pero la familiar y amorosa lo supera todo, con creces. Cerezo está feliz y enamorada de un hombre, según ella misma confiesa a EL ESPAÑOL, "extraordinario".

Un "ser de luz" que ha llegado a su existencia para ponerla del revés y para hacerla vivir con una gran intensidad. Esa suerte de prohombre es Kiko Gámez Martínez (50), actual director global de E-commerce de Telefónica. Iniciaron su historia de amor en verano de 2021. Desde entonces, prácticamente no se han separado.

En la canícula de este año 2024 celebran, pues, tres años de amor y lo hacen de la mejor de las maneras: viviendo, todo lo que sus agendas profesionales les permiten, todo juntos; viajes, cenas, confidencias y pequeños y grandes pasos en su romance. También eventos y actos públicos, a los que acuden unidos y de la mano, cómplices y cariñosos.

[Patricia Cerezo y Kiko Gámez celebran tres años de amor: por qué aún no viven juntos y la gran alegría laboral de ella]

Patricia Cerezo y Kiko Gámez, en un acto público en abril de 2024. Gtres

EL ESPAÑOL fue testigo directo de ese arrobamiento y esa pasión y dulzura en los gestos de ambos, hace unos días, durante un acto público en Madrid. Ese día, Patricia atendió a los medios de comunicación y, en concreto para la revista ¡HOLA!, aseguró que, quién sabe, en el futuro puede haber una "celebración de amor" junto a Kiko Gámez.

¿Qué hay de cierto en esta intención de casamiento? Hace unos meses, este medio se hizo eco de que ambos no tenía siquiera planteamiento de sellar sus vidas -Cerezo informó, además, que tampoco viven juntos: "Aún no. Poco a poco. Estoy feliz y todo llegará"-. ¿Ha cambiado algo en las últimas semanas?

EL ESPAÑOL contacta con la colaboradora y periodista, y ella resuelve: "No hay nada formalizado". Acto seguido, añade Patricia, con gran ilusión: "Claro que sí, me encantaría -que hubiera boda-, por supuesto. Hay planes de futuro y de proyecto de vida, claro que hay. Pero no es nada inmediato. Si estás con alguien, el proyecto de vida es compartirlo todo".

Se diría que Patricia habla con prudencia -la que da la vida, los años-, pero no puede ni quiere dejar de vivir y exprimir este momento. Saborear todo lo que la vida le da.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patricia Cerezo De Castellví (@paticerezo)

En conversación con este medio, la exmujer de Ramón García (62) se deshace en halagos hacia su actual razón de amor: "Kiko es una persona extraordinaria. Es un ser de luz, es una persona generosa, sana, listo como él solo. Y súper inteligente, tiene muchísima psicología, cala mucho a las personas". Y remacha: "Es generoso de tiempo, de amor, de espacio. Se preocupa por mí por encima del mundo mundial".

Hace un tiempo, EL ESPAÑOL habló de la intendencia de la pareja y se detalló que, de momento, viven separados oficialmente. "Él viaja mucho, pero siempre hace malabares con el tiempo para no alejarse mucho de Madrid", detalla una persona cercana a Patricia.

Hace un tiempo, este periódico pudo conocer que Kiko ya conoce a las hijas de Cerezo, también a la madre de ésta, Pilar. "Ella ha congeniado a las mil maravillas y está encantada porque ve a Patricia feliz", aseguró entonces una fuente de total solvencia a este medio.

Éxito laboral

Como se asevera unas líneas arriba, el éxito también acompaña a Patricia en el trabajo. La periodista está feliz con la oportunidad que le brindó el programa ¡De Viernes! Allí está colaborando todos los viernes y es un trabajo que la ilusiona y motiva a partes iguales. Da lo mejor de sí y EL ESPAÑOL puede confirmar que la productora del programa, Producciones Mandarina, está encantada con su trabajo.

Patricia Perezo, en un evento en Madrid, en mayo de 2024. Gtres

A ese respecto, Cerezo desmintió, hace unas semanas, que su colaboración en dicho espacio esté en peligro, como se deslizó en un medio. "Absolutamente falso. De hecho, he renovado por 20 programas más", informa la propia Cerezo a EL ESPAÑOL. Tampoco se puede quejar la también empresaria con su agencia, 49 Comunicación. En 2022, la periodista presentó su proyecto a este medio.

"A partir de mi nueva etapa de vida decido que ya es el momento de volver a trabajar y de empezar a crear. Hay una tesitura; pido trabajo, busco trabajo, llamo... No es tan fácil encontrarte con 49 años tras una vida dedicada a la familia. Feliz de la vida y encantada de haberlo hecho, pero me encuentro con que tengo que retomar un trabajo", manifestó hace un tiempo.

Pat -como la llama su entorno más próximo- también habló con este periódico del amor y de la llegada de Kiko a su vida: "La vida te da muchas sorpresas. Cuando terminas una relación tan larga como la que he tenido yo, no entra en tus planes. No estoy ni abierta ni cerrada. Todo fluye. Si lo fuerzas, nunca sale. Si es para ti, ni aunque te quites. Si no es para ti, ni aunque te pongas. Me encanta aplicar esto para todo".

Orgullo de madre

El 28 de mayo, EL ESPAÑOL publicó una feliz noticia sobre Natalia García Cerezo (20), la hija mayor de Ramón y Patricia. La joven, tras matricularse en 2021 en ADE, Administración y Dirección de Empresas, en la Universidad Pontificia Comillas ICADE, y conseguir una plaza en la universidad de San Diego, va a hacer prácticas este verano en Londres, en JP Morgan Chase & Co, el banco más grande de Estados Unidos.

Hace un tiempo, EL ESPAÑOL contactó con Patricia Cerezo para corroborar un dato en torno a la vida académica de su hija y la colaboradora de ¡De Viernes! ya puntualizó que de sus hijas ella no habla. Ni ahora ni nunca. Ídem Ramón García. Pese a todo, huelga decir que los padres de la joven se sienten profundamente orgullosos de su hija mayor.