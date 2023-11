Ramón García, en su mejor etapa personal y laboral: su ilusión y el gran cambio en la vida de su hija mayor, Natalia

El mítico presentador Ramón García (61 años) está atravesando uno de los momentos más estables y serenos y plenos de su vida. A todos los niveles; personal y laboral.

A su faceta familiar como padre -siente devoción por sus hijas- se une un excelso período profesional, después de haber triunfado sin rival en el regreso, apoteósico, del clásico y celebérrimo Grand Prix en TVE.

Conviene recordar que el mítico presentador ha vivido etapas menos gloriosas en cuanto a su presencia en televisión. También se ha enfrentado a todo un seísmo mediático tras su separación, en julio de 2021, de su mujer y madre de sus hijas, Patricia Cerezo (51). Fueron meses convulsos, en los que su vida privada y familiar se vio zarandeada y comentada. Hoy, todo eso quedó atrás.

[La etapa "complicada" de Ramón García: los dos grandes cambios en su vida y el apoyo de sus dos hijas]

El presentador Ramón García posando en una imagen promocional del espacio 'Grand Prix'. Gtres

Ramón goza hoy de gran estabilidad. Especial mención se hace de su trabajo en el espacio televisivo En Compañía, de Castilla La-Mancha Media, donde ha entrado su hueco y no hay día en que no coseche pingües beneficios de audiencia. "Aquí Ramontxu es como Juan y Medio (60) en Andalucía: el rey", apunta alguien que le tiene especial estima y cariño.

Tan sólo hay un plano en el que, parece, Ramón García no quiere triunfar, si acaso esto es tener el corazón ocupado: en el amor. Ramón García no quiere enamorarse y tampoco se le ha ofrecido, en estos dos años de soltería, la posibilidad. "No es que esté cerrado; él sale con amigos y amigas y se lo pasa bien, pero no presta atención a eso. No lo busca", desliza el informante con el que se contacta.

Ni lo ansía ni está en la disposición de darse a nadie, amplía la información quien puede hacerlo. Sólo el trabajo -y sus hijas, Natalia y Verónica-, le reporta ilusión y todo lo que necesita. En estos momentos, de acuerdo a lo que se confía, Ramón García desea, y le hace especial ilusión, volver a presentar las Campanadas en el ente público.

En la cadena donde junto a la actriz Ana García Obregón (68) ha formado una de las parejas más icónicas de Fin de Año. EL ESPAÑOL puede confirmar que su nombre ha sido tentado y planteado.

Ramón García y Patricia Cerezo cuando aún eran matrimonio, en 2019. Gtres

En los últimos años, Ramón se ha reinventado a este respecto, probando suerte con Ibai Llanos (28) en Twitch, pero no puede evitar ilusionarse con volver a su Puerta del Sol en su Televisión España.

Ha habido negociaciones, e incluso el periodista Antonio Rossi ha sostenido en su red social Twitter que la cantante Isabel Pantoja (67) "negocia las Campanadas con Ramón García de acompañante. Ya han hablado los dos, incluso. Habrá que ver si se cierra el acuerdo. Ella tiene el equipo elegido y preparado el viaje desde BCN a Madrid la noche del 30 de diciembre".

Todo está en el aire. En otro orden de cosas, a nivel familiar también ha experimentado un cambio la vida de Ramón García. Su hija mayor, Natalia García Cerezo, que superó la mayoría de edad hace dos años, ha emprendido el vuelo y se ha emancipado de casa.

Hasta la fecha, la joven vivía con su madre y con su hermana en uno de los dos inmuebles que compró Ramón García tras la separación, y tras deshacerse del domicilio que fue conyugal. No obstante, Natalia ha iniciado una nueva vida independiente. Tal como avanza Vanitatis, la joven vive su sueño americano y se encuentra en California cursando los dos últimos años de carrera.

En el marco académico, Natalia se matriculó en 2021, como informó EL ESPAÑOL, en ADE, Administración y Dirección de Empresas, en la Universidad Pontificia Comillas ICADE, en el centro de Madrid. "Ramón ha demostrado sobradamente que es un tipo generoso y lo ha dejado claro con la separación y el tema de las casas", se apuntó entonces a este medio.

Pérdidas familiares

La vida, pese a todo, ha continuado para Ramón y Patricia Cerezo. En el caso de ella, volvió a encontrar el amor gracias al empresario Kiko Gámez. No obstante, Ramón García no puede decir lo mismo. A este quiebre sentimental se sumó, el 3 de noviembre de 2021, una difícil pérdida para el emblemático presentador: la de su madre, María Luisa Hernando López, a los 88 años de edad. Sin duda, un complicado período.

Un hondo dolor que el mítico comunicador conoce muy bien, ya que la muerte ha estado muy presente en su vida. En 2019, perdió a su padre y, muchos años antes, también vio morir a un hijo y a su hermana Eva. Tragedias que han forjado el carácter del Ramón García de hoy.

