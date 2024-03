Patricia Cerezo y Kiko Gámez celebran tres años de amor: por qué aún no viven juntos y la gran alegría laboral de ella

La periodista Patricia Cerezo (51 años) continúa atravesando un excelso momento personal y familiar desde que hace tres años decidió probar suerte en el amor junto a su pareja, el empresario Kiko Gámez Martínez (49). La exmujer de Ramón García (62) y el actual director global de E-commerce de Telefónica iniciaron su historia de amor en febrero de 2021 y, desde entonces, han ido dando pasos al frente en su relación.

La dupla acaba, pues, de celebrar tres años de sólida historia de amor. Pese a que ambos están más que integrados en la familia del otro, aún no viven juntos. Así lo confirma la propia Patricia en conversación con EL ESPAÑOL. "Aún no. Poco a poco. Estoy feliz y todo llegará", desliza, siempre amable y solícita, cuando este medio le interpela.

La principal razón, arguye quien bien lo sabe, es que no tienen prisa para dar ese paso. Tampoco tienen planes de formalizar su relación y sellar sus vidas. Están bien como están: en un momento en que los dos ya vienen de matrimonios y "pasaron por ese proceso y saben lo que es". Cada uno vive en su casa, aunque pasan la mayor parte del tiempo -el que les permite sus trabajos- juntos.

"Él viaja mucho, pero siempre hace malabares con el tiempo para no alejarse mucho de Madrid", detalla una persona cercana a Patricia. Hace un tiempo, este periódico pudo conocer que Kiko ya conoce a las hijas de Cerezo, también a la madre de ésta, Pilar. "Ella ha congeniado a las mil maravillas y está encantada porque ve a Patricia feliz", aseguró entonces una fuente de total solvencia a este medio.

No sólo el amor le sonríe a Cerezo; también el trabajo. La periodista está feliz con la oportunidad que le brindó el programa de Telecinco, ¡De Viernes! Allí está colaborando todos los viernes y es un trabajo que la ilusiona y motiva a partes iguales. Da lo mejor de sí y EL ESPAÑOL puede confirmar que la productora del programa, Producciones Mandarina, está encantada con su trabajo.

Cerezo desmiente, pues, que su colaboración en dicho espacio esté en peligro, como aseveró, hace unos días, Informalia. "Absolutamente falso. De hecho, he renovado por 20 programas más", informa la propia Cerezo a EL ESPAÑOL. Tampoco se puede quejar la también empresaria con su agencia, 49 Comunicación. En 2022, la periodista presentó su proyecto a este medio.

"A partir de mi nueva etapa de vida decido que ya es el momento de volver a trabajar y de empezar a crear. Hay una tesitura; pido trabajo, busco trabajo, llamo... No es tan fácil encontrarte con 49 años tras una vida dedicada a la familia. Feliz de la vida y encantada de haberlo hecho, pero me encuentro con que tengo que retomar un trabajo", manifestó hace un tiempo.

Pat -como la llama su entorno más próximo- también habló con este periódico del amor y de la llegada de Kiko a su vida: "La vida te da muchas sorpresas. Cuando terminas una relación tan larga como la que he tenido yo, no entra en tus planes. No estoy ni abierta ni cerrada. Todo fluye. Si lo fuerzas, nunca sale. Si es para ti, ni aunque te quites. Si no es para ti, ni aunque te pongas. Me encanta aplicar esto para todo".

Kiko Gámez Martínez tiene 49 años, está divorciado, tiene dos hijos y trabaja en el departamento de marketing de la empresa Tuenti. Los dos dejan atrás largos matrimonios, y con hijos. Están en un momento vital idéntico y van con calma y sin prisas.

Patricia y Kiko se conocen desde hace años por amigos en común, pero no fue hasta febrero de 2021 cuando su relación se estrechó. "Él ha sido un importante apoyo para Patricia durante su separación", se apostilló. Ese mes ambos se dieron cuenta de que su relación había cambiado, dando un paso más allá en su amistad.

En cuanto a las presentaciones familiares, según se explicó a este medio, Gámez tuvo ocasión de presentarse ante Natalia (20), la hija mayor de Patricia y Ramón. Ella fue una de las primeras personas con quien Cerezo se 'confesó'. "Kiko es uno más en el entorno de Patricia y todo se está viviendo con normalidad", se aclaró hace un tiempo a este medio.

La nueva vida de Natalia

Natalia, el día de su puesta de largo, el 9 de septiembre de 2021. Gtres

En otro orden de cosas, a nivel familiar, en noviembre de 2023 el exmatrimonio formado por Ramón García y Patricia Cerezo experimentó un notable cambio. Su hija mayor, Natalia García Cerezo, que superó la mayoría de edad hace dos años, emprendió el vuelo y se emancipó de casa.

Hasta la fecha, la joven vivía con su madre y con su hermana en uno de los dos inmuebles que compró Ramón García tras la separación, y tras deshacerse del domicilio que fue conyugal. No obstante, Natalia inició una nueva vida independiente. La joven vive su sueño americano y se encuentra en California cursando los dos últimos años de carrera.

En el marco académico, Natalia se matriculó en 2021, como informó EL ESPAÑOL, en ADE, Administración y Dirección de Empresas, en la Universidad Pontificia Comillas ICADE, en el centro de Madrid. "Ramón ha demostrado sobradamente que es un tipo generoso y lo ha dejado claro con la separación y el tema de las casas", se apuntó entonces a este medio.