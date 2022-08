El romántico viaje a Tailandia de Patricia Cerezo y su novio, Kiko Gámez, en su primer verano juntos

Después de pasar parte del verano con la familia, Patricia Cerezo (50 años) ha querido disfrutar de sus vacaciones junto a su pareja. El destino elegido, tan lejano como exótico, resulta ideal para enamorados. La periodista ha viajado a Tailandia para pasar unos días llenos de romanticismo junto a su novio, Kiko Gámez (46). Este es su primer verano juntos y no han dudado en hacer esta escapada, dejando a sus respectivos hijos en España, para poder recorrer el mundo a solas. Ya lo anunciaba la comunicadora hace unos meses: "Casi todo el verano estaré con las niñas, pero una escapadita con Kiko sí nos la merecemos. De vez en cuando hacemos". Y así ha sido.

La primera parada del viaje de la pareja ha sido Bangkok, la capital del país, donde hay mucho que ver. Uno de los lugares más espectaculares es El Gran Palacio, un complejo de edificios que sirvieron como residencia oficial del rey Rama y que destaca por su grandiosidad. Patricia, como toda turista que se precie, se ha dedicado a fotografiar algunos de los edificios más espectaculares.

Recorrieron distintos puntos de la ciudad en un tuk tuk, una especie de motocarro siempre decorado con vistosos colores que es el medio de transporte más típico y también el más barato. Vestida con unos pantalones cortos tipo safari y un top lencero de estampado de leopardo, la exmujer de Ramón García (60) ha prestado especial atención a las ofrendas que suelen hacerse dentro de los templos, de religión budista, con incienso y velas.

Patricia Cerezo y su pareja, en Bangkok. Instagram.

La pareja ha posado muy acaramelada en distintos momentos del recorrido. Su relación avanza positivamente y desde el primer momento Patricia ha hablado con total naturalidad de este ingeniero de telecomunicaciones, cinco años más joven que ella, con el que ha encontrado de nuevo la estabilidad. No creía que fuera a enamorarse de nuevo tan pronto después de un matrimonio de casi 25 años. "No lo esperaba para nada, quería ver cómo era estar sola, pero la vida te da estas sorpresas. Cuanto menos se planifiquen, mejor salen las cosas", decía recientemente.

Kiko está divorciado y también tiene dos hijos, como Cerezo. Eso no ha supuesto ningún problema en su relación, según ella misma ha confesado: "Es como si nos conociéramos de toda la vida, aunque no es así, pero defendemos los mismos principios y valores. Tiene el mismo concepto de familia que tengo yo. Tiene una familia maravillosa que desde el primer minuto me han aceptado como una más. En la mía ha pasado lo mismo".

La pareja ha ido afianzando su noviazgo poco a poco, aunque intenta mantener el romance lo más alejado posible del foco mediático. Tampoco se esconden y aunque hasta ahora habían evitado mostrarse en redes sociales, este viaje a Tailandia ha abierto un poco la veda. Han hecho un largo recorrido, pues el país asiático está a diez mil kilómetros de España, pero celebrar así su primer verano juntos merece la pena. Viajar es una de las muchas cosas que tienen en común.

La periodista, en diferentes templos de la ciudad. Instagram.

Les esperan unos cuantos días por delante, en los que van a poder disfrutar de un lugar mágico, místico y exótico. Como primera toma de contacto ya han paseado por las abarrotadas calles de Bangkok y han contemplado el skyline de la ciudad desde uno de los restaurantes ubicados en una de las torres más altas. Una vez explorada la capital, podrían poner rumbo a la exótica isla de Phuket o a Chiang Mai, en el norte, dos de los lugares más demandados por los visitantes.

