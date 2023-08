Patricia Cerezo recuerda a su padre cinco años después de su muerte: "Qué miedo pasamos ese maldito día"

Este 16 de agosto de 2023 no es un día fácil para Patricia Cerezo (51 años), la exmujer de Ramón García (61). Hace justo cinco años, en 2018, fallecía uno de los pilares de su vida, su padre, José Luis Cerezo Preysler. Patricia vivió uno de los trances más difíciles de su vida y en la actualidad le resulta inevitable emocionarse al hablar de su progenitor.

La empresaria ha utilizado sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su padre: "5 años ya desde que te fuiste, papi, y lo que duele todavía. Parece que las fechas y los aniversarios, cuando ya pasa un tiempo, no son tan importantes, pero no es cierto. Hoy no es un día como otro cualquiera, hoy es un día diferente".

Y añade Cerezo, recordando pasajes de su vida y luchando con la nostalgia: "Hoy me he despertado recordando ese maldito 16 de agosto de 2018. Qué miedo pasamos, qué tristeza más grande, cuánto dolor, qué desgarro pensar en el 'ya nunca más'. Nunca más te abrazaría, nunca más me llamarías por teléfono, nunca más volvería a escuchar tu risa tan contagiosa…".

La relación entre padre e hija era fortísima; estaban muy unidos y ella lo consultaba todo con él. Su padre era su guía y confidente: su ejemplo a seguir. Por eso cuando José Luis partió, la vida de Patricia se quebró y tuvo que comenzar a vivir de otra forma. Así lo explica ella misma en este desgarrador post.

"Pero con el tiempo se aprende a vivir de otra manera. A hablar contigo con el corazón, a imaginar lo que me aconsejarías, a cerrar los ojos y a escuchar tu risa. Y lo consigo, papi. Siempre estás conmigo. No te has ido. Ni te irás jamás. Te quiero y te echo de menos tanto o más que hace 5 años".

José Luis Cerezo Preysler en una fotografía compartida por su hija, Patricia.

Cabe recordar que José Luis Cerezo Preysler perdía la vida a los 79 años. El fallecimiento de José Luis Cerezo se producía como consecuencia de una complicación derivada de una operación de hernia de disco a la que se sometió ese mes de junio, y que le llevó a ser intervenido.

El padre de Patricia Cerezo permaneció largo tiempo hospitalizado, y fue entonces cuando contrajo una neumonía intrahospitalaria que tuvo un trágico final para este gerente del sector naval.

Padre e hija siempre estuvieron muy unidos y a menudo la periodista reservaba para José Luis y Pilar de Castellví, su madre, bonitas dedicatorias y tiernas fotografías que solía compartir con sus seguidores de las redes sociales.

La nueva vida de Patricia

En julio de 2021, se hacía pública una de las separaciones matrimoniales más impactantes en el mundo del corazón: la de Ramón García y Patricia Cerezo, tras 24 años de relación y dos hijas en común, Natalia y Verónica. En este tiempo, el exmatrimonio ha demostrado que su relación es cordial y afectuosa por el bien de sus hijas.

En la actualidad, Patricia Cerezo está atravesando un excelso momento profesional y personal. A su nueva etapa vital tras su separación del mítico presentador, se une la felicidad que le provoca su nueva historia de amor con el empresario Kiko Gámez y el lanzamiento de su agencia, 49 Comunicación.

No sólo le sonríe como nunca su profesión, también el amor. Cerezo está feliz junto a Kiko Gámez. Viven un buen momento, sosegado y asentado. Él ya se encuentra integrado perfectamente en la vida de ella; y viceversa, también. Aún no viven oficialmente juntos: "Se lo están tomando con calma por los hijos de ambos. Ella entiende que no hay prisa para dar un paso de esa magnitud".

