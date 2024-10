La historia de amor de María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro llega a su fin: sus 15 años de matrimonio

María Dolores de Cospedal (58 años) e Ignacio López del Hierro (77) han decidido tomar caminos separados. La que fuera ministra de Defensa y el empresario se separan tras 15 años de matrimonio.

Los problemas de la convivencia habrían sido el motivo principal de su ruptura, tal y como ha confirmado la exsecretaria del Partido Popular en conversación con Vanitatis.

"Efectivamente, me he separado. No hay ninguna historia más allá de las desavenencias en la convivencia. Me gustaría dejar esto claro. Yo sigo trabajando, y mucho", ha asegurado María Dolores de Cospedal al citado medio.

María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro en las calles de Madrid. Imagen de 2022. Gtres

La noticia ha trascendido poco después de que se cumplieran 15 años de su boda. Cospedal y López del Hierro contrajeron matrimonio en septiembre de 2009. Fue una celebración íntima en un cigarral de Toledo, a la que acudió como invitado el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy (69). En aquel momento, ella era la mujer con más poder dentro del partido, pues llevaba un año ejerciendo de secretaria general. La ceremonia estuvo oficiada por Fernando Sanz, concejal del ayuntamiento de Toledo y muy amigo de la expareja.

"Éramos amigos desde hace muchos años, pero no iniciamos ninguna relación hasta que, apenas sin enterarnos, surgió el amor", detalló la propia Cospedal en una entrevista, desvelando los inicios de su relación. Se conocían de toda la vida y lo suyo nació de la forma más discreta. Les separan 19 años de diferencia, pero aquello nunca supuso un problema.

Pese a la discreción, nunca ocultaron su romance. Acudían y posaban juntos en eventos públicos. Fue Ignacio López del Hierro quien propuso formalizar su relación con una boda civil. Ambos lo hicieron en segundas nupcias.

La expolítica venía de un matrimonio junto al aristócrata José Félix Valdivieso-González y Bravo de Laguna. Un enlace religioso que duró tres años y del que obtuvo la nulidad matrimonial en 1998. López del Hierro, por su parte, estuvo casado con Inés D'Aubarède, con quien tuvo tres hijos: Helena, Ignacio y Rodrigo López del Hierro.

La expareja en un acto deportivo en Madrid. Gtres

Cospedal también tiene un hijo, pero no de su matrimonio con el aristócrata. La exministra de Defensa se convirtió en madre soltera en 2006 después de que se sometiera a la fecundación in vitro, tal y como ella misma admitió.

"Lo hice consciente y responsablemente, tras esperar cuatro años una adopción de un niño o una niña búlgara que nunca pudo ser y después de someterme a una fecundación in vitro. Quería ser madre y no tenía pareja. No me planteé en ningún momento que fuera algo sancionable por la Iglesia", confesó en una conversación con Yo Dona, sobre la llegada de su único hijo, Ricardo, quien hoy se convertiría en uno de sus principales apoyo de María Dolores de Cospedal.

Fin a su carrera política

En noviembre de 2018, María Dolores de Cospedal anunció el fin de su carrera política tras la publicación de unos audios que la vinculaban, a ella y a López del Hierro, con comisario Villarejo.

En el mensaje destacaba un párrafo clave: el de la admisión de su error al solicitar ayuda a su marido para que interviniera en varias entrevistas que la entonces secretaria general del PP mantuvo con el policía y empresario José Manuel Villarejo.

"Pero en lo que seguro me equivoqué fue en pedir a mi marido, Ignacio López del Hierro, que me ayudara en una interlocución que no era fácil. Me equivoqué a la hora de pedirle que ayudara al PP. Ahora, él está pagando por haberme ayudado a tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo". Palabras rubricadas por la expresidenta del PP de Castilla-La Mancha que evidenciaban la lealtad y la devoción que sentía por Ignacio López del Hierro, de quien ahora se separa.