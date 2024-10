Sara Carbonero revela detalles inéditos de la noche en la que habló de su cáncer: lo que no se vio del discurso y un sueño

El pasado miércoles, 16 de octubre, Sara Carbonero (40 años) se atrevió a hablar por primera vez, abiertamente, de su cáncer. Cinco años después de conocerse su diagnóstico, la periodista, muy conmovida, pronunció su discurso más sincero y personal tras recoger un significativo premio en honor a la valentía, en la IV edición de ELLE x Hope, la gala benéfica de ELLE en apoyo a la lucha contra el cáncer.

Sus palabras conmovieron a propios y extraños. No tardaron en viralizarse y dejaron constancia de la gran valentía de la periodista. Ella por su parte, sigue viviendo una "resaca emocional", que la mantiene "abrumada y en una nube".

En la noche de este sábado, 19 de octubre, tres día después de la gala, Sara Carbonero retomó sus redes sociales para dar las gracias por la ola de mensajes que ha recibido. Además, aprovechó para compartir detalles inéditos de aquella noche, en la que estuvo arropada por algunas de sus amigas. Entre ellas, Isabel Jiménez (42) o Raquel Perera (49).

"Todavía con la resaca emocional, no podía dejar de dar las gracias por todo el cariño recibido estos días. Estoy abrumada y en una nube… (me ha sido imposible responder todos los mensajes)", comenzó escribiendo en un variado post en el que compartió algunas significativas imágenes de la noche. La publicación abre con una instantánea en la que se le ve con el galardón en mano y a punto de pronunciar el que sería el discurso más difícil y aleccionador de su vida.

Tras agradecer a las responsables de su premio y dedicar unas palabras a los otros premiados con los que compartió atril, envío un mensaje al cantante Miguel Ríos (80), con quien se enfundó en un cariñoso abrazo. Para Sara, aquello representó un sueño cumplido.

"Gracias, Miguel Ríos, por ese abrazo. Fue un sueño conocerte y que nos contases la historia de ese grupo llamado 'los Almudenos', en honor a nuestra querida Almudena Grandes", expresó la presentadora en su publicación.

Sara Carbonero también dedicó unas palabras a Eva González (43) y a Raquel Perera, dos grandes amigas y quienes fueron las encargadas de entregarle el galardón. Sobre la presentadora, escribió: "Gracias por salirte dos veces del guion y por ser tan auténtica y generosa. Como dijo Benedetta, eres el eslabón y el alma de estos premios". En cuando a la exmujer de Alejandro Sanz, expresó: "Gracias, porque no se me ocurrió nadie mejor para hacerme entrega de un reconocimiento que las dos hemos soñado y conseguido juntas. Mis lágrimas son las tuyas y al revés".

Sara Carbonero repasando su discurso en el coche.

Su estilista y la cantante Amaral también ocuparon un importante lugar en la publicación de Sara Carbonero. Sobre la artista, comentó: "Gracias por ponernos la piel de gallina e improvisar todo un himno a capela, por ser como siempre los dos mientras todo cambia…".

Para terminar la publicación, la periodista aseguró: "Gracias, porque yo, sin toda la gente que me quiere, no soy nada".

En sus stories de Instagram, Sara Carbonero ha compartido más detalles inéditos sobre la noche en la que habló por primera vez de su cáncer. Entre ellos, lo que no se vio de su impresionante discurso. La comunicadora mostró el momento en el que se desplazaba en coche hacia el Palacio de Santoña, donde tuvo lugar la gala, mientras repasaba sus palabras. La periodista escribió el texto a mano y le dio un vistazo horas antes de que lo leyera públicamente.

El discurso

"Cáncer, una palabra de la que he huido durante años", expresó Sara tras romperse a llorar. Muy emocionada, la periodista continuó: "...Y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad". Carbonero confesó que le "ha costado tiempo aceptar, comprender que esto es una carrera de fondo" y que ella siempre va a ser una paciente oncológica. "He aprendido a convivir con la incertidumbre, incluso he aprendido a abrazarla", añadió.

Sara Carbonero consiguió recoger el premio ahora, en la cuarta edición de la gala, tras hacer "un gran trabajo personal". En su aleccionador discurso, explicó cómo ha logrado sobreponerse: "He mirado mucho para adentro y me he dado cuenta de que esta travesía, a lo largo de este desierto, se hace mucho mejor acompañada; que hay que normalizar el cáncer, que mostrarnos vulnerables no es malo, sino todo lo contrario. Nadie es perfecto ni lo pretendemos".

El gran motivo por el que ahora Sara Carbonero decidió hablar a corazón abierto, como ella misma decía, es para enviar "un mensaje de aliento a todas las personas que estén conviviendo, porque no me gustan nada los términos bélicos. Lo siento mucho... batallar y así, pero aceptando esta cruel enfermedad".

Fue en 2019 cuando a Sara Carbonero le diagnosticaron un cáncer de ovarios. "Lógicamente me quedé en shock. Era terrible. Yo tenía 35 años, una vida sana, no entendía nada. Y eso que mi pronóstico fue bueno, pero mi cabeza estaba llena de por qué", rememoró. Entonces, tal y como relató, le recomendaron acudir a un psicooncólogo, "que hacen una labor maravillosa". Sin embargo, en ese momento, la periodista necesitaba el testimonio de mujeres que hubiesen por la misma situación y que "10 años después o 15 años después estuvieran vivas, fuertes y trabajando".

Así hizo. Entonces, Sara llamó a 10 mujeres a las que no conocía de nada para entender su historia. A ellas las recuerda con especial cariño y ha aprovechado para enviarles un mensaje durante su discurso. "Me dieron el impulso que yo necesitaba, que es lo que me gustaría a mí hacer hoy con toda la gente que pueda estar viéndome ahora mismo para decirles que hay salida".

La que fuera mujer de Iker Casillas (43) confesó que ha aprendido "mucho sobre el valor del tiempo". En sus palabras, "el tesoro más preciado que tenemos". "Sobre todo, he aprendido a vivir el presente y, además, como decía nuestro querido Pau Donés: 'de manera urgente'", ha asegurado. En estos años, la manchega también ha aprendido sobre el poder del amor. "Es tan potente, que es capaz de transformarlo todo".

En su discurso, no se olvidó de sus hijos: "Martín y Lucas, sois mi motor y mis ganas". Para terminar, Sara Carbonero habló de la importancia de la investigación, así como de la salud mental. También quiso poner el foco en una importante cuestión que requieren los pacientes oncológicos: "Calma". "Necesitamos reducir el estrés lo máximo posible".