Las lágrimas de Lucía Villalón al hablar de la delicada recta final de su embarazo: "No sabemos qué va a pasar"

No están siendo momentos fáciles para Lucía Villalón (36 años) y Gonzalo Melero (30). La pareja se prepara para recibir a su segundo hijo en común, Lucas, que se espera llegue al mundo en unas semanas. Sin embargo, los problemas y la preocupación no cesan en esta recta final para ellos.

Hace un tiempo, la periodista ya anunció a través de sus redes sociales que el bebé padecía una complicación de salud, al igual que ocurrió con su hermano, Diego, nacido en 2022. Siempre transparente y clara en sus redes sociales, la comunicadora ha utilizado su perfil de Instagram para desahogarse.

"He estado desaparecida de las redes porque no estoy bien. Estoy de hormonas hasta arriba, voy a intentar no llorar", ha comenzado el vídeo en el que cuenta las últimas novedades de estas semanas.

Fue a principios de verano cuando Lucía desveló que el hijo que esperaban también venía con problemas. Se trata de un riñón multiquístico y un ureterocele que podría haber terminado en una operación por punción dentro del feto.

"No ha pasado nada malo dentro de lo ya veníamos sufriendo. Este tamo final cada vez cuesta más, estoy agotada y no sabemos más. La incertidumbre me está matando psicológicamente", puntualiza en el vídeo compartido. A pesar de que ya conocen el diagnóstico de Lucas, todavía les falta información por conocer.

"No sabemos muy bien qué va a pasar. Sabemos que el riñón derecho no tiene pinta de funcionar para nada y el tema es el que uréter o ucele que está causando el problema no saben exactamente de qué riñón es. Si es el del riñón malo pues fenomenal porque toda la parte derecha no funciona, pero si es del riñón bueno...",

ha señalado, visiblemente afectada. Hasta que no nazca, ese problema no se podrá solucionar.

A pesar de que durante este clip la periodista ha intentado contener las lágrimas, aunque ha acabado derrumbándose. Ha agradecido todos los mensajes de cariño que ha estado recibiendo en los últimos meses y ha querido también lanzar un mensaje de esperanza.

Además de tener que hacer frente a toda esta situación, Lucía y Gonzalo también están teniendo complicaciones con la salud de su perro, Paco, a quien le han tenido que realizar biopsias por una posible leucemia. "Es un cúmulo de situaciones que me están poniendo muy nerviosa. Pero no queda nada. A fuertes no nos gana nadie. Con Diego hemos aprendido lo que es luchar y pelearlo todo", se ha sincerado.

El nacimiento de Diego

Diego, su primer hijo en común, llegó al mundo en agosto de 2022. Instantes después de su nacimiento, tuvo que entrar en quirófano para "introducirle la mitad de los intestinos en su pequeño abdomen". Los médicos le diagnosticaron gastroquisis, un defecto en la pared abdominal que provoca que los intestinos salgan del cuerpo a través de un orificio al lado del ombligo.

Pese a todas las complicaciones, Lucía y Gonzalo han demostrado formar una pareja que está unida ante todas las adversidades con fuerza y mucho amor. Ahora juntos tendrán que volver a atravesar una complicada etapa que afrontan con esperanza.