Carmen Lomana: "El rey Juan Carlos ha sido campechano, pero no muy inteligente a la hora de elegir a sus amantes"

Televisión, radio, prensa escrita, redes sociales... No hay un área de la comunicación que se le resista a Carmen Lomana (76 años). Para tener esta energía, fuera de lo normal, afirma la también empresaria, que ante todo hay que desayunar bien. Por ello, este martes, día 1 de octubre, la socialité se coronó como embajadora de la emblemática Pastelería Mallorca, de la que es clienta de toda la vida, y que ahora se ha unido en colaboración con Uber Eats.

Carmen Lomana, en conversación con los medios convocados, reveló sus hábitos de desayuno, comentando que cada vez pide "más desayunos a domicilio. Me encanta la facilidad de organizar un desayuno entre amigas sin complicaciones. Mi favorito es, sin duda, es el de torteles de Pastelería Mallorca con café con leche".

EL ESPAÑOL ha pedido conversar con Carmen Lomana y con ella ha hablado sobre su desayuno favorito, su divertida fobia al gimnasio y sobre la complicada situación del rey Juan Carlos (86) tras la publicación de las fotos íntimas junto a la exvedette Bárbara Rey (74).

Carmen Lomana en la Pastelería Mallorca en su colaboración con Uber Eats. Gtres

Carmen, embajadora de Uber Eats y la emblemática Pastelería Mallorca. ¿Qué le ha llamado la atención de esta colaboración?

Pues han cambiado el local y está maravilloso, mucho más práctico, precioso. Y luego lo de Uber. ¡Yo no conocía Uber Eats!

Ah, ¿no?

No, a mí me han mandado desayunos a casa, pero yo no lo conocía.

Aunque sí que es usted clienta habitual de Mallorca, ¿verdad?

De toda la vida... ¡Y de Uber también! De los coches, de viajar.

¿Desayuno favorito?

Un poco mezcla de proteína con hidratos. Un huevo es buenísimo. Un huevo pasado por agua, una tortilla, un poco de aguacate... Hidratos también: croissants, torteles, depende de lo que te apetezca. ¡Me encantan los croissants rellenos!

¿Con qué personaje popular desayunaría?

Con quien me encantaría desayunar es con José Coronado, que me gusta mucho y además vive cerca de casa. O con Arturo Pérez-Reverte, que me encanta.

¿Y con qué personaje histórico?

Si tuviera la oportunidad de desayunar con un personaje histórico sería con el Emperador Carlos V o con Boabdil, el último nazarí de la España musulmana, porque se fue llorando de España.

¿Un guilty pleasure a la hora de desayunar?

Tomarme, de repente, un chocolate y bollos. El chocolate a la taza no lo puedes tomar todos los días.

Y, además, como usted ha comentado: come lo que quiera y no engorda.

De momento, no. Yo trabajo mucho, no paro y si tengo un rato lo que menos me apetece es estar en el gym: me tumbo en casa o me voy a merendar con las amigas. Yo me maltrato muy poco, pero para mucha gente es lo mejor de su día. Yo fui al gimnasio, me matriculé y fui dos o tres días.

Carmen Lomana afirma que desayunaría con José Coronado o Arturo Pérez-Reverte. Gtres

¿Y qué hizo en esos días de gym?

¡Piqué de todo! De baile, de zumba, me metí en zumba y dije... "aquí me muero yo". Pilates me encantó, eso me gustó, pero había mucha gente. Y luego ya me metí en una sala que era como de tortura, llena de máquinas, gente sudando, olía fatal. ¿Pero esto qué es? Me marché pitando.

Carmen, la actualidad manda. ¿Ha podido ver las fotos del rey Juan Carlos con Bárbara Rey?

¿Y quién no las ha visto?

¿Y ha podido escuchar las conversaciones?

Las conversaciones más absurdas y más tontas... Dios quiera que no haya más que eso. Yo me echo a temblar. Ojalá no salieran más cosas. Por la monarquía. Tenemos unos reyes maravillosos, una princesa de Asturias que no puede hacerlo mejor. Y esto, aunque ellos no tengan nada que ver, sí que les afecta.

¿Por qué cree que lo ha hecho el hijo de Bárbara Rey?

Él se cree el Cid Campeador, que está salvando a España. Cada uno tiene sus circunstancias y no dudo de que él las tenga, pero que despelleje a su madre públicamente me parece horrible.

¿Por qué cree que lo ha hecho ahora?

Hay una parte económica indudable. Eso no me gusta. Ya lo ha contado todo. Esto de las fotos sobraba.

¿Qué piensa usted del supuesto chantaje al rey Juan Carlos?

No me gusta mucho hablar de esto, pero una persona que manda a su hijo a hacer fotos íntimas con alguien tan importante como el rey, que en ese momento era su amante, alguna intención tendría.

La empresaria Carmen Lomana en la Pastelería Mallorca de la calle Serrano. Gtres

Y todo eso pasa cuando el rey Juan Carlos está en España.

¡Terrible! O sea, las casualidades...

¿Hay una cortina de humo con esta visita de Felipe y Letizia a Galicia?

Al revés. Nuestra Familia Real siempre ha estado al margen absolutamente de todo esto.

No hay fotos de Juan Carlos con Leonor y Sofía desde hace más de seis años.

Por eso. Todo es mucha casualidad. A mí lo que me hizo feliz fue ver a la reina Sofía en la boda, tan estupenda, con su familia mientras aquí estaba cayendo la mundial. Es para estar agradecidos por todo lo que la reina Sofía ha aguantado estoicamente. Supongo que lo ha hecho por la monarquía, por España y por su educación.

¿Usted cree que debería haberse separado del rey Juan Carlos?

Yo no creo nada. La reina Sofía ha hecho muy bien todo lo que ha hecho: por sus hijos, por todo. Yo no critico esa actitud que dice la gente de mujer sumisa. Cuando la reina Sofía supo de la primera infidelidad del rey Juan Carlos se fue a India, a buscar a su madre para refugiarse. Y su madre la mandó de vuelta a España en el primer avión. Claro, eso también lo había vivido ella en casa. El rey Pablo de Grecia, el padre de la reina Sofía, era un figura. En ese sentido, me refiero (ríe).

¿La prensa ha sido cómplice del rey Juan Carlos, no sólo de sus infidelidades, sino de sus presuntos desmanes fiscales?

Yo no voy a hablar de temas fiscales, lo que pasa es que el rey Juan Carlos, que es muy simpático, una persona, como decimos siempre, campechana, no ha sido muy inteligente a la hora de elegir a sus amantes.

¿Qué piensa de la princesa de Asturias?

Ella ha sido una ilusión para todo, un cariño, una ternura... Y ha atraído a mucha gente joven.

¿Si tuviera que desayunar con el rey Juan Carlos qué le diría?

Le diría tantas cosas... ¡Que no, que no! Que me tiráis de la lengua. Tantas cosas le diría... Ahora, ¿qué ha dicho? ¿que le están robando su historia? Mira, como le dijo él a Hugo Chávez, "¿por qué no te callas?".

¿Qué le pasa con Arturo Pérez-Reverte?

Es mi amor platónico, pero no me hace ni caso.

¿Por qué?

Me encanta cómo es. Para que a mí me guste un hombre y me enamore, tengo que admirarlo. Con Pérez-Reverte, en la mayoría de cosas que dice, me identifico. Tiene ese punto canalla... Me gustan los hombres un poco canallitas.

¿Con qué libro suyo se queda?

Mira, tengo una anécdota, no mía, sino de Guillermo, de mi marido. Cuando me entregaron su maletín, con todas sus cosas, después del accidente, dentro había un libro de Pérez-Reverte.

¿Cuál era, Carmen? ¿se puede saber?

El capitán Alatriste.