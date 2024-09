Risto Mejide: "No confío en una persona que dice no tener enemigos. Directamente te está mintiendo"

Un hombre con gafas de sol y semblante serio. A todo mortal que se precie se le viene una imagen de forma instantánea al escuchar esta descripción. Y ese es Risto Mejide (49 años). Amado y odiado a partes iguales, el catalán ha logrado consagrarse como uno de los presentadores de éxito de nuestro país, y muestra de ello son todos los proyectos profesionales que carga a sus espaldas año tras año.

A pesar de estar todos los días presente en la pequeña pantalla, lo cierto es que Mejide siempre se ha mostrado muy hermético en lo que respecta a su vida privada. Hace dos años anunciaba públicamente su ruptura con Laura Escanes (28), la madre de su hija pequeña, Roma, y tiempo después, encontró el amor en Natalia Almarcha, con la que los rumores de crisis resuenan frecuentemente.

Este pasado martes, 24 de septiembre, Risto Mejide se daba cita en el Teatro Real con motivo de la première de Joker: Folie a Dèux. Al evento ha podido acudir EL ESPAÑOL, que ha tenido la oportunidad de dialogar con el publicista sobre su faceta más íntima y su nuevo proyecto televisivo.

Risto Mejide, en la alfombra roja del Teatro Real.

Va a disfrutar de esta nueva entrega de Joker, ¿qué espera encontrarse?

Yo siempre he sido muy fan de todo el mundo Batman y este personaje en concreto es imprevisible, así que la expectación es máxima. Cualquier cosa que espere seguramente me equivocaré. Joker es el villano más impresionante de la historia y hace del caos su bandera. Tengo muchas ganas de verlo, principalmente por ver cómo me sorprende esta vez.

¿Le gusta sorprenderse en la vida?

Yo creo que es algo que a todos nos gusta. Lo que pasa es que Joker es una ficción y creo que no me gustaría tanto si fuera un tipo real. Pero sí, esto es una fiesta sorprendente y espero que así siga.

¿Diría que es más de Joker que de Batman?

Me gustan aspectos de los dos. Cogería cosas de cada uno. Batman es Batman y, para mí, no hay otro superhéroe igual. Pero he de decir que los villanos también molan mucho. Los villanos son imprescindibles.

¿También en la vida real?

Por supuesto. Yo no confío en nadie que me diga que no tiene enemigos porque directamente te está mintiendo.

El presentador junto a Natalia Almarcha, en un evento en 2023. Gtres

¿Y considera que tiene muchos?

No es tanto una cuestión de números, sino de calidad.

Se presenta una temporada muy buena a nivel televisivo con el estreno de Demos: el gran sondeo, ¿qué puede adelantarnos?

Va a ser el primer programa en el que no va a haber colaboradores. Solo gente de la calle. Queremos escuchar a la gente de la calle de verdad y lo hemos tenido muy en cuenta desde el inicio del casting. Esa gente también va a ir rotando. Vamos a viajar por varias ciudades a lo largo de toda España. Quiero escuchar lo que la gente de la calle dice sobre la actualidad porque tengo la sensación de que lo que vemos en un plató muchas veces, que nos importa tanto en la tele, a veces en la calle no es tan importante, y viceversa.

Risto, en una imagen de archivo. Gtres

¿Quiere seguir la dinámica del formato Moros y Cristianos?

Eso es. Es ese espíritu de coger a la gente de la calle y preguntarle sobre temas de actualidad y darle la misma importancia que si fuera el opinólogo o el tertuliano de turno. Sobre todo lo que ocurre: desde Pedro Sánchez hasta la guerra de Ucrania. Cualquier tema. Y eso es lo que va a ser.

¿Vamos a encontrar una sociedad muy crispada?

Vamos a ver una sociedad mucho menos molesta de lo que nos venden. Al menos te digo de lo que he conocido hasta ahora en los pilotos que estamos haciendo. Además, la grada la voy a separar o la vamos a agrupar por edades. Eso también va a derribar un prejuicio, porque, por ejemplo, mucha gente dice que a los jóvenes no les interesa la política y no es así. Cuando me acerqué a la grada de los chicos de 20 años y les pregunté sobre política, aluciné. Y mucha parte de la audiencia también lo hará. Quieren cambiar la política. Con lo cual, yo creo que ahí va a ser un gran shock para mucha gente que tiene prejuicios con respecto a ciertas edades.

Risto Mejide junto a Tamara Falcó y Paula Echevarría en la promoción de 'Got Talent'. Gtres

Con respecto a Got Talent, ¿qué nos puede decir?

Estoy disfrutando mucho. Yo creo que eso se ve y se nota. Los momentos vividos en la mesa son imposible de olvidar.

¿Qué le ha contado Tamara Falcó?

Es una excelente compañera y creo que está siendo ella misma y es lo que importa. Luego habrá gente a la que le guste y habrá gente a la que no. Igual que pasa conmigo. Pero ella es única y lo demuestra. Paula es como es y Flo es como es.

Mucha suerte para esta nueva temporada profesional y a disfrutar de la cinta.

Así es. Encantado de haber podido charlar largo y tendido y ver qué nos depara esta segunda parte.