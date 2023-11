El principio y el fin de la discreta historia de amor de Aitana y Sebastián Yatra que ellos nunca hicieron oficial

Adiós a la historia de amor de Sebastián Yatra (29 años) y Aitana Ocaña (24). La Pareja del año -tal y como se titula uno de los éxitos del colombiano- ha puesto fin a su romance casi un año después de que se hiciera público, confirmando así un secreto a voces que se rumoreaba desde hacía varias semanas.

Ha sido el artista de Chica ideal quien dio a conocer la triste noticia a sus fans el pasado lunes, 27 de noviembre: "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento, los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino. La quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", confesaba al canal mexicano Telediario.

Por el momento, Aitana, que Ya no tiene novio -otro temazo de Yatra- no se ha pronunciado al respecto. Y no sería de extrañar que tampoco lo hiciera en un futuro, ya que su relación ha estado marcada por la discreción, la privacidad y la intimidad.

Sebastián y Atiana, durante 'La Voz'. Atresmedia

Así, su misteriosa vida en común llega a su fin este noviembre de 2023, sumándose a la extensa lista de las otras muchas parejas que también han decidido seguir caminos separados este año, algunas como Rosalía (31) y Rauw Alejandro (30), Laura Escanes (27) y Álvaro de Luna (29), Tini (26) y Rodrigo De Paul (29), Britney Spears (41) y Sam Asghari (29), y Ricky Martin (51) y Jwan Yosef (39).

Ni Sebastián ni Aitana han dado a conocer el momento en el que comenzaron como pareja. Sin embargo, fue a principios del pasado mes de enero cuando se corrió la voz, escasos días después de que el que parecía un amor de película protagonizado por la artista de Mon Amour y Miguel Bernardeu (26) también llegara a su fin tras cuatro años juntos. Fue EL ESPAÑOL quien desveló en exclusiva en 2018 su incipiente romance.

Tras su sonada ruptura, la prensa intentó averiguar más sobre sus desavenencias. Llegó a tal punto que la propia Aitana confesó a las cámaras que dejaran de presentarse en la puerta de su casa -en la que por aquel entonces todavía vivía con el hijo de Ana Duato-, un chalé valorado en 750.000 euros.

Aitana rehizo su vida y encontró de nuevo el amor de la mano de Sebastián. Fueron fotografiados en varias ocasiones comiendo juntos en restaurantes o haciendo planes que reforzaban su affaire en lugares como Madrid, California o Londres. Sin embargo, no eran las primeras veces que lo hacían, ya que ambos se conocían desde hacía tiempo.

Aitana y Sebastián, en una imagen de 2019. Gtres

Los dos coincidieron en Operación Triunfo en 2018 y después en La Voz. Incluso lanzaron dos temas conjuntamente: Corazón sin vida en 2020 y Las dudas en 2022. Nadie se esperaba que de esa amistad surgiera algo más, pese a que su química tanto dentro como fuera de los escenarios era evidente.

Su secretismo ha caracterizado de principio a fin su situación sentimental. Han sido muy pocas las ocasiones en las que se les ha podido ver juntos, y los encargados de ubicarles en los mismos sitios al mismo tiempo han sido los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales.

Las primeras imágenes de ellos llegaban en enero, y en marzo, otras. Yatra y Ocaña acudieron a la boda de sus amigos, Lele Pons (27) y Guaynaa (31), celebrada en Miami, donde las cámaras los captaron abrazados y acaramelados, lo que ya hizo obvia su relación.

Este pasado verano también fueron cazados varias veces. Primero, en julio, cuando la pareja se desplazó a Colombia, país natal de él. Después, en agosto, cuando cogieron un vuelo rumbo a las islas Baleares, en concreto a Ibiza, donde los paparazzi les pillaron surcando los mares y disfrutando del paisaje que ofrece la isla. Ellos siguieron sin afirmar o desmentir su amor, sin hacerlo oficial, aunque las imágenes les delataban. Estaba claro.

Sebastián Yatra y Aitana, en agosto de 2023, en Ibiza. Gtres

Sin embargo, y debido a ese interrogante que siempre rodeaba su amor, los rumores de distanciamientos y rupturas empezaron a saltar al terminar el verano. Los muchos planes por separado ya eran demasiados, al igual que los lugares a los que acudían en solitario. Algunos como la boda de Andrés, hermano de Sebastián, en Bogotá, a la que él acudió sin acompañante.

Una llamativa ausencia a la que se sumó la quedada de Aitana con su exnovio, el intérprete de Guzmán en Élite, en la localidad vasca de Zarauz, por el funeral de la abuela de un amigo en común, lo que hizo saltar todas las alarmas. Los rumores aumentaron cuando la compositora no se personó en los Latin Grammy, organizados en Sevilla el pasado 17 de noviembre, gala en la que el colombiano ejerció de presentador.

Y ahora, tras conocerse su triste ruptura, cobra sentido la reacción de la conocida joven en su último concierto en Colombia durante su gira Alpha. El pasado domingo, 26 de noviembre, se subió al escenario del Movistar Arena de la capital del país, donde acabó derrumbándose y derramando lágrimas antes de cantar The killers, tema que narra un triángulo amoroso, y explicó: "Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque, al final, la vida son cambios y de eso va esta canción".

