De Rosalía a Ricky Martin: el verano negro del amor deja rotas (de momento) estas 13 parejas de famosos

Todavía no ha terminado esta estación del año y ya ha arrasado con más de una decena de relaciones entre celebrities de talla mundial. Y es que nada es lo que parece, porque parejas que aparentemente se encontraban en su etapa dorada y en la cúspide del romanticismo son las que finalmente han acabado en ruptura. Este ha sido el verano negro del amor para muchos famosos.

Algunos personajes de la industria del cine, de la música e incluso de la política han terminado sus romances en términos algo conflictivos. Otros, en -aparente- buena sintonía.

No han pasado ni 60 días y ya se ha atisbado el aluvión de separaciones entre celebrities. Algunas muy sonadas, como la de Rosalía (30 años) y Rauw Alejandro (30), y la más reciente, la de Britney Spears (41) y Sam Asghari (29). EL ESPAÑOL hace un repaso de las rupturas más conocidas.

Britney Spears y Sam Asghari

La más reciente ha llegado este 16 de agosto, cuando TMZ y People desvelaban que Britney Spears y Sam Asghari se divorciaban después de siete años juntos y 14 meses de matrimonio. Según este último medio estadounidense, el motivo de su ruptura radica en "problemas profundos" que acabaron en "peleas físicas". "Sam no dormía mucho en la casa, y nos dijeron que Britney creaba peleas que incluían gritos frecuentes".

Por el momento, "Sam se mudó de su casa y ahora vive en otro lugar. Es solo cuestión de tiempo que Sam solicite el divorcio", explicaban fuentes cercanas a la ya expareja a TMZ.

Ellos se conocieron en 2016 y desde entonces Sam ha sido el apoyo fundamental de la icono pop, sobre todo durante el proceso de liberación de la tutela de su padre después de 13 años bajo su custodia. Sin embargo, ahora ambos han decidido continuar con sus vidas por caminos distintos.

En octubre de este año, ella publicará sus memorias, tituladas La mujer que soy, en España, en las que narra su vida desde su experiencia siendo una de las grandes estrellas del pop a nivel mundial hasta el sometimiento de su padre.

Britney Spears y Sam Asghari. Reuters

Natalie Portman y Benjamin Millepied

El 8 de agosto llegó el otro bombazo. Natalie Portman (42) y Benjamin Millepied (46) ponían también fin a su matrimonio 11 años y tres años de noviazgo después. Según US Weekly, se debía a una infidelidad por parte del director y productor.

"Después de que saliera a la luz la noticia de su aventura, han estado intentando trabajar en su matrimonio, pero actualmente están separados", decía una fuente cercana al medio.

La pareja tiene dos hijos en común: Aleph (12) y Amalia (6). La separación llegaba a los medios cuatro días después de su once aniversario. "Aunque han estado intentando trabajar y esforzarse para salvar la relación, actualmente ya no están juntos", aseguraban al diario.

La actriz Natalie Portman y Benjamin Millepied. Gtres

Tini y Rodrigo De Paul

"Quiero contarles que decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto".

Este era el mensaje que Tini Stoessel (26) y Rodrigo de Paul (29) compartían en sus redes el 2 de agosto anunciando su ruptura después de más de un año y medio juntos.

Tini y Rodrigo de Paul. Instagram

Justin Trudeau y Sophie Grégoire

Ese mismo día, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau (51), anunciaba que se separaba de su esposa, Sophie Grégoire-Trudeau (48), después de 18 años de matrimonio, 20 de relación y tres hijos en común.

"Hola a todos. Sophie y yo queremos compartir que, tras muchas conversaciones importantes y difíciles, hemos tomado la decisión de separarnos. Como siempre, continuaremos como una familia muy unida con un profundo amor y respeto el uno por el otro y por todo lo que hemos construido y seguiremos construyendo. Por el bienestar de nuestros hijos, os pedimos que nos respetéis a nosotros y nuestra privacidad, gracias", confesaban en las redes sociales.

Justin Trudeau y Sophie Grégoire. Europa Press

Tina Knowles y Richard Lawson

La madre de Beyoncé (41), Tina Knowles (69), también se ha divorciado de Richard Lawson después de ocho años de matrimonio.

Varios medios estadounidenses como Page Six afirmaban la noticia y aseguraban que Tina había llegado ya los papeles de divorcio a un tribunal del condado de Los Ángeles el pasado 27 de julio.

Este diario tuvo acceso a los documentos, en los que se aclaraba que la fecha oficial de la separación era la del 25 de julio, y donde también se clarificaba el motivo del divorcio: "Diferencias irreconciliables".

Beyoncé y su madre, Tina, en una imagen de archivo de 2005. Gtres

Rosalía y Rauw Alejandro

Tras tres años de relación y pocos meses después de anunciar su compromiso, Rosalía y Rauw Alejandro rompían su romance. La noticia se conoció el pasado 25 de julio y lo desveló People. "Ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar", afirmaba la artista en una de sus publicaciones, mensaje que sus fans entendieron al descubrirse su ruptura.

Rosalía rompía su silencio dos días después ante la avalancha de incógnitas que todo el mundo se preguntaba ante la inesperada separación. Los usuarios de distintas aplicaciones señalaban que la razón del fin de su noviazgo se debía a una infidelidad por parte del puertorriqueño. "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", confesaba.

Rauw Alejandro fue un paso más allá y el pasado 10 de agosto subía a las plataformas una canción claramente dedicada a ella: Hayami Hana, en la cual se encuentran versos como "aquí no hay rencores, esto no es un reclamo", "yo seré muchas cosas, pero nunca infiel", y "ella es mi Motomami". Rosalía, por su parte, no ha vuelto a pronunciarse desde entonces.

Rosalía y Rauw Alejandro. Gtres

William Levy y Elizabeth Gutiérrez

William Levy (42) confirmaba los rumores de ruptura con su pareja, Elizabeth Gutiérrez, el 23 de julio en las redes sociales.

"Mi gente... Solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad. Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere", confirmaba el protagonista de Café con aroma de mujer.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Europa Press

Bella Hadid y Marc Kalman

Bella Hadid (26) volvía al mundo de la soltería el 21 de julio después de dos años de relación con Marc Kalman.

"Bella se está tomando tiempo libre, más que merecido, para centrarse en su salud y en su lucha contra la enfermedad de Lyme. Nunca ha estado en rehabilitación, nunca ha tenido un problema con el alcohol o las drogas. Su ruptura con Marc ha sido amigable, ella es una persona que siempre se ha cuidado mucho y no ha tenido reparo en decirlo", aseguraba alguien del entorno de la modelo a Entertainment Tonight.

"Estaban muy enamorados, pero al final el noviazgo se agotó y terminó su camino. Decidieron dejarlo. Bella es una persona encantadora, pero sufre mucho por las presiones de la fama", añadían al medio.

Bella Hadid y Marc Kalman. Gtres

Sofía Vergara y Joe Manganiello

El 18 de julio llegaba otro quiebre matrimonial, el de Sofía Vergara (51) y Joe Manganiello (46) tras casi ocho años de matrimonio. "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas", anunciaban en Page Six.

La que da cara al personaje de Gloria en Modern Family ya estuvo casada con anterioridad. Primero fue con Joe González (52), con quien se casó en 1991 y con quien tuvo a su primer hijo, Manolo (31).

Sofía Vergara y Joe Manganiello. Getty Images

Ariana Grande y Dalton Gomez

La historia de amor de Ariana Grande (30) y Dalton Gomez llegaba a su fin el 17 de julio. Diversos medios estadounidenses, entre ellos TMZ y Page Six, aseguraban que ambos se separaban tras dos años de matrimonio.

"Durante todo el proceso han seguido siendo muy buenos amigos, y el resto de sus amigos y sus familias han tratado de protegerles. Estaban teniendo problemas desde antes de enero, pero quieren seguir siendo buenos amigos", declaraba su entorno al medio.

Ariana Grande y Dalton Gomez.

Ricky Martin y Jwan Yosef

El pasado 6 de julio, Ricky Martin (51) y Jwan Yosef (38) anunciaban su separación después de seis años de matrimonio y dos hijos en común. El cantante así lo confesaba en un comunicado a través de las redes sociales.

"Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos. Nuestro mayor deseo ahora es continuar teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos. Como siempre, agradecemos todo el amor y el apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas", manifestaban en un texto firmado por ambos.

La principal preocupación de la expareja son sus dos hijos, los mellizos Lucia (4) y Renn (3), nacidos por gestación subrogada. Ellos son su prioridad. Desde entonces, ambos se han mostrado cariñosos en las redes, sobre todo en una de las publicaciones de Yosef, en la que el propio artista de Livin' la vida loca comentaba: "Hbb", refiriéndose a la palabra árabe habibi, en español algo parecido a "mi amor" o "mi querido".

Ricky Martin y Jwan Yosef. Instagram

Billy Porter y Adam Smith

Tras seis años de matrimonio, Billy Porter (53) y Adam Smith anunciaban su divorcio el 5 de julio. "Puedo confirmar que Billy Porter y su esposo Adam Smith tomaron la triste decisión de terminar su matrimonio", decía el representante de la estrella de Pose, Simon Halls, a People.

"La decisión fue amistosa y mutua y se tomó después de mucha consideración. Continúan amándose y apoyándose mutuamente mientras se embarcan en este próximo capítulo. No habrá más comentarios de ninguna de las partes y se agradecería que se respete su privacidad", concluía Halls.

Billy Porter y Adam Smith. Gtres

Se casaron en 2017, y el ganador de un premio Emmy en 2019 subrayó al medio que su boda fue uno de los momentos más importantes de su vida. "Ambos crecimos en hogares donde lo que somos es etiquetado como abominación. No había cabida para este matrimonio, y era algo que creíamos que no era para nosotros. Así que ver eso y que haya cambiado, ver que la marea cambió, todavía me deja sin aliento y estoy tratando de encontrar las palabras para describirlo", dijo ese mismo año.

Malú y Albert Rivera

El sábado 24 de junio, y después de meses de especulaciones de crisis entre Malú (41) y Albert Rivera (43) se confirmaba su separación después de cuatro años juntos y una hija en común, Lucía (3).

Luis Rollán (47), amigo de la intérprete de Ahora tú, fue el encargado de revelar la noticia en Fiesta, espacio de Telecinco. "Ha sido algo reciente", explicaba y añadía que todo se debe al "desgaste de la relación".

Albert Rivera y Malú en un fotomontaje de El Español.

Poco tardó también en destaparse el escándalo que rodea desde hace más de un mes al expolítico, cuando fue fotografiado con Aysha Daraaui (35) en una playa de Ibiza. Aunque su intenso verano no terminaba ahí: volvía a ser fotografiado con otra chica, Carla Cotterli (35), también en la isla pitiusa.

