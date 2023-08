La impactante decisión de Daniel Sancho, su problema de salud y la inminente visita de su padre, Rodolfo Sancho

Son doce los días que Daniel Sancho (29 años) lleva encarcelado en Tailandia y, desde que se conoció el macabro asesinato, no dejan de salir nuevas informaciones sobre el caso. Esto sucede, sobre todo, desde que un miembro de la Embajada española en el país asiático se ha erigido en portavoz de la familia mientras acompañada a la madre del preso, Silvia Bronchalo (48), que se encuentra en Koh Samui para poder visitar diariamente a su hijo.

Es Vicente Cacho, encargado de negocios de la Embajada, quien ha dado nuevos datos sobre la vida en la cárcel del joven después de mantener una conversación de 15 minutos con él. Asegura que está "fuerte, más subido de ánimo. Es una persona fuerte y entera". También se ha desvelado de qué hablaron madre e hijo durante los dos encuentros que ha mantenido hasta ahora y que no se repetirán hasta el lunes 21, porque no se permiten las visitas durante el fin de semana.

Daniel le habría reconocido los hechos a Silvia, sin llorar en ningún momento y pidiéndole algo importante: que sea fuerte. El joven, que ya sabe la pena que se ha pedido para él por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, parece ser muy consciente del duro y largo proceso al que se enfrenta la familia. Precisamente por eso ha tomado una decisión muy sorprendente.

[Lo que dicen los gestos de la madre de Daniel Sancho y que sus gafas de sol no pudieron ocultar: tristeza y dudas]

Vicente Cacho acompaña a Silvia Bronchalo y ejerce de portavoz. EFE

"Es consciente de que se está pidiendo para él la pena de muerte y quizá, eventualmente, se plantea hacer unas declaraciones a la prensa", ha dicho Cacho a las puertas del centro penitenciario. Una novedad cuando menos impactante que llega después de que el funcionario confirmara que el joven está muy interesado en la repercusión mediática que está teniendo su caso.

En cuanto al motivo que mantiene a Daniel Sancho en la zona de enfermería de la prisión tras concluir el periodo de aislamiento, el portavoz no habla de "intentos autolíticos" como se había dicho sino de otro problema de salud bien distinto. Lo que le pasa es que tiene una hernia discal que le produce molestias y que aconseja este trato diferente por el momento.

Su madre le ingresa dinero para comer

No hay duda de que permanecer en ese ala apartada del penal, que comparte con otros cuatro reclusos, hace que sus condiciones sean mejores, duerme en un colchón y no en el suelo y puede disfrutar de mejores comidas que las que ofrecen allí gracias al dinero que le ha ingresado Silvia Bronchalo, unos trece euros al cambio, que también le lleva alimentos. Ella lo ha dejado todo por Daniel y no piensa separarse de su lado.

Muy pronto no estará sola en Tailandia, pues Rodolfo Sancho (48), padre de Daniel, ya prepara su viaje y se reunirá con ella para hacer un frente común. Lo ha comunicado la abogada del actor, Carmen Balfagón: "Rodolfo va a ir pronto. No muy tarde, irá". Aunque no ha precisado la fecha, recalca que será pronto y que tanto él como Bronchalo se estarían planteando dar una rueda de prensa conjunta para explicar claramente la postura de la familia.

La abogada Carmen Balfagón habla con la prensa. Europa press

También ha querido desmentir categóricamente que Silvia haya dicho que cree en la inocencia de Daniel: "Eso no lo ha dicho su madre. No, eso no lo ha dicho. Mirad bien lo que ha dicho la madre a los compañeros que están allí. La madre no ha dicho que confía en su inocencia, para nada. No pongamos palabras en su boca",

Sigue los temas que te interesan