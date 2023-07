Rauw Alejandro confirma que rompió con Rosalía "hace unos meses" y aclara los motivos de su separación

Eran las palabras más esperadas por todos después de que se anunciara su ruptura sentimental tras tres años de relación. Finalmente, ha sido Rauw Alejandro (30 años) quien ha roto su silencio, confirmando que puso fin a su compromiso con Rosalía (30) "hace unos meses".

El cantante puertorriqueño se ha pronunciado a través de un comunicado difundido en sus stories de Instagram, en el que también aclara que no hubo terceras personas de por medio después de que saliera a luz una posible infidelidad de su parte con una modelo colombiana.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comienza Rauw Alejandro en su texto.

[Rosalía y Rauw Alejandro rompen su relación tras tres años juntos]

El comunicado difundido por Rauw Alejandro. Instagram

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", continúa el artista antes de aclarar que "existen miles de problemas que pueden causar una ruptura". En su caso, asegura, "no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad".

Rauw Alejandro se defiende públicamente de las acusaciones que se han hecho en su contra y explica: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir". "Sin más que añadir", finaliza el cantante, envía un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por "estar ahí".

La noticia de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro salió a luz el pasado martes, 25 de julio, sorprendiendo a propios y extraños. La expareja tenía planes de boda y habían comenzado a construir un futuro juntos, adquiriendo, incluso, algún bien inmobiliario.

Fue la revista estadounidense People la que desveló que, a pesar de que el amor y el cariño siguen intactos entre ellos, Rosalía y Rauw decidían, de mutuo acuerdo, tomar caminos separados.

Rauw Alejandro y Rosalía en una entrega de premios. Gtres

Hasta ahora, Rosalía no se ha pronunciado públicamente, pero una publicación en sus redes sociales poco antes de que saliera a la luz la noticia de la ruptura, daba a entender que, más allá de su éxito profesional, habría vivido unos meses complicados. "Ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar", escribió la cantante catalana en su perfil de Instagram tras poner fin a su gira Motomami, con la que visitó 21 países y tres continentes. "Mi corazón es un archivo de cosas que he amado", expresaba.

Rauw Alejandro, por su parte se encuentra en su Puerto Rico natal, refugiado en sus familiares y amigos más cercanos. "Llevo tiempo en casa con la family, pero ya toca activarnos", comentaba a través de las redes sociales días antes de difundir, si cabe, el comunicado más difícil de su historia.

Sigue los temas que te interesan