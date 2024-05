Del romántico beso de Elsa Pataky y Chris Hemsworth al tropezón de Shakira: lo que no se vio de la Met Gala 2024

Aunque la moda es el tema central de la Met Gala, el esperado evento celebrado en la Gran Manzana suele trascender las esferas del fashion. Este año no ha sido la excepción y en El Museo Metropolitano de Nueva York se han dado una serie de situaciones que ya forman parte de la historia.

El Jardín del Tiempo, inspirado en un relato corto del mismo título escrito por J.G. Ballard en 1962, marcó el dress code de este pasado lunes, 6 de mayo. Las estrellas invitadas se sumaron a la norma, pero sin dejar a un lado su esencia. Es el caso de Penélope Cruz (50 años), quien se mantuvo fiel a Chanel, luciendo un outfit en color negro que seguía más una estética coquette y Old Hollywood.

Su amiga Rosalía (31) apostó por el mismo tono con un estilismo sobrio que se desmarcaba de sus habituales looks arriesgado. Se convirtió en una de las más elegantes de la noche y en una de las protagonistas de la lista de anécdotas. No sólo por encontrarse en el mismo espacio que su expareja, Rauw Alejandro (31). También por acaparar el foco posando Kendall Jenner (28), a quien dijo unas palabras en español.

"Kendall, aquí a mi lado", expresó Rosalía ante los micrófonos de Vogue tras desvelar los detalles de su look en perfecto inglés. Lo suyo fue espontaneidad y naturalidad, pero en el caso de Bad Bunny (30) el problema con el idioma fue evidente al momento de pronunciarse frente a las cámaras. Fue notorio, pero no excesivamente extraño, pues en otras ocasiones el reguetonero ha hablado de sus inconvenientes para expresarse en una lengua que no es el castellano.

Además de Penélope Cruz y Rosalía, los españoles estuvieron representados por Elsa Pataky (47), quien debutó por todo lo alto. Con un espectacular vestido dorado de Tom Ford, la actriz acompañó a su marido, Chris Hemsworth (40), a quien miraba con un orgullo y amor. El matrimonio, si cabe, puso el toque romántico a la gala intercambiándose un tierno beso en las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York

El romántico beso de Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Getty Images

Este año también hizo su debut la cantante Shakira (47), de la mano de Wes Gordon (37), director de creativo de Carolina Herrera. La colombiana apostó por un vestido rojo Herrera que, durante el posado, le jugó una mala pasada. La artista sufrió un traspié al pisarse la cola de su diseño. Por suerte todo quedó en un susto y fueron pocos los que se percataron del inconveniente. Eso sí, el instante ha quedado registrado en redes sociales.

Shakira, haciendo alarde de su naturalidad, continuó su paso y tras subir las escaleras se intercambió una mirada cómplice con Cardi B (31), que en ese momento acaparaba la atención con un diseño negro de grandes dimensiones para el que necesitó un séquito de nueve hombres que la ayudaron a manejar su falda. Una situación similar fue la que vivió Gigi Hadid (29). Aunque la el outfit de la modelo fue menos extravagante, también se apoyó en un equipo de protocolo para posar ante los fotógrafos.

Mucho más sencilla se mostró la modelo británica Adwoa Aboah (31), con un dos piezas rojo de H&M. La top, no obstante, también fue una de las protagonistas de la noche por anunciar su embarazo en pleno posado. Se decantó por un look formado por una falda globo y un crop top de volantes que dejó al descubierto su tripa. Así, se ha unido a las celebrities que han aprovechado la Met Gala para anunciar su maternidad.