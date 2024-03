Shakira, rotunda de nuevo contra Gerard Piqué: "Él me arrastraba. Ahora soy libre y puedo trabajar"

Shakira (47 años) está atravesando una de las etapas más felices de su vida. La cantante acaba de estrenar su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran, en el cual ha proyectado todas sus emociones y con el que ha utilizado la música como su gran desahogo tras su sonado divorcio con el futbolista Gerard Piqué (37).

Así, la cantante colombiana se encuentra inmersa en la promoción del álbum, formado por un total de 16 canciones. Ha sido este pasado lunes, 25 de marzo, cuando ha acudido a uno de los late night shows más famoso de Estados Unidos: The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon (49).

La intérprete de Te felicito ha sido la última invitada estrella del programa. Hace exactamente un año ya estuvo en el plató, arropada por sus hijos, Milan (11) y Sasha (9). En esta entrevista, se ha abierto en canal y ha confesado lo agradecida que está con sus fans por todo el cariño y apoyo que ha recibido en estos últimos meses. Y ha vuelto a arremeter contra el catalán.

[Así es la emotiva letra de 'Última', la canción de despedida de Shakira a Piqué con dardo incluido]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Tonight Show (BTS) (@fallontonightbts)

"Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única forma que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis", ha asegurado.

La de Barranquila también ha querido dejar claro que "nadie te tiene que decir cómo actuar". "Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar".

Y ha añadido: "Ahora les toca llorar a los hombres. Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres".

Pese a que no ha nombrado el nombre de Piqué directamente, no cabe duda de que hablaba del exfutbolista al declarar este rotundo mensaje: "Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido". "Ahora ya no lo tengo. Mi marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre y puedo trabajar de verdad". Shakira ya había culpado con anterioridad al padre de sus hijos de haber tardado siete años en lanzar un disco.

La artista también le ha dedicado unas bonitas palabras a sus pequeños, que participan en el álbum cantando junto a ella en su tema Acróstico. "Yo escribí el tema para ellos. Ya sabes que ellos muchas veces vienen al estudio conmigo, así que en una de las sesiones escucharon la canción, sabían que era para ellos, y empezaron a cantarla en el micrófono. Me dijeron que la canción era increíble y quisieron estar conmigo en el álbum, así que la grabamos. Después también quisieron salir en el videoclip".

[Shakira llama "Voldemort" a Gerard Piqué y revela toda la verdad sobre la teoría de la mermelada y su infidelidad]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Tonight Show (@fallontonight)

"Y ahora están pidiendo los royalties" bromeaba entre risas en referencia a la colaboración de Milan y Sasha en el éxito musical. "Ellos tienen una hucha y ya están ahorrando porque quieren comprarse un coche cuando sean mayores. Yo les he dicho que no se lo voy a comprar. Si queréis tener un coche o un móvil tendréis que ganároslo vosotros".

Tras la conversación con el presentador, cogió el micrófono e interpretó por primera vez en directo Puntería, una de las canciones que conforman su nuevo disco y en la que cuenta con la colaboración de Cardi B (31).