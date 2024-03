Así es la emotiva letra de 'Última', la canción de despedida de Shakira a Piqué con dardo incluido

Día marcado en el calendario para Shakira (47 años). La artista colombiana ha lanzado este viernes, 22 de marzo, su nuevo disco: Las mujeres ya no lloran. Un esperado álbum que homenajea, con su título, a uno de los versos más conocidos de su popular canción junto a Bizarrap. Se trata del disco número 12 de su carrera musical y el primero de la cantante en los últimos siete años.

Su casa discográfica, Sony Music, describe el disco como "un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos". Por su parte, la artista contó que su creación había sido "un proceso alquímico". "Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", explicó.

El nuevo álbum supone, también, el primer lanzamiento simultáneo de Shakira en vinilo y digital. En total, habrá cuatro ediciones en vinilo distintas, cada una de ellas de un color y vinculada a un "atributo".

Shakira y Piqué en la final de la Copa Davis 2019.

Las mujeres no lloran tiene un total de 17 canciones. Siete de ellas ya están publicadas. Se trata de Music Sessions Vol. 53, con Bizarrap, TQG, con Karol G, Te felicito, con Rauw Alejandro, Copa vacía, con Manuel Turizo, Monotonía, con Ozuna, El Jefe, su tema con Fuerza Regida y Acróstico, con Milan y Sasha.

Completan el disco un remix y ocho canciones nuevas: Puntería, con Cardi B, La fuerte, con Bizarrap, Tiempo sin verte, Cohete, con Rauw Alejandro, (Entre paréntesis), con Grupo Frontera, Cómo, dónde y cuándo, Nassau y Última.

Última, la canción de despedida de Shakira a Piqué

El nuevo disco de Shakira promete triunfar. Y es que todo lo que rodea a la artista colombiana se convierte en éxito. En especial, si está referido a su expareja, Gerard Piqué (37), al que apodó recientemente como "Voldemort". Su tema junto a Bizarrap, Music Sessions Vol. 53, fue la canción en español con más reproducciones en un solo día en la historia de Spotify y estuvo premiada en los Latin Grammy como mejor Canción del Año y mejor Canción Pop.

La cantante colombiana ha utilizado la música como terapia para afrontar una dura separación con el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, y un cambio de vida, que le llevó en abril de 2023 a mudarse a Miami. Así, además de su popular tema junto a Bizarrap, ha incluido referencias a su ruptura en otras canciones, como Te felicito o Monotonía.

Hace unos días, Shakira anunció el nombre de una de las canciones inéditas del nuevo disco: La fuerte. El tema, de nuevo una colaboración junto a Bizarrap, hace referencia a un amor que no se ha superado, en lo que muchos han entendido como una nueva alusión a su expareja. "Otra noche más que pasó sin verte, otra noche más que me hago la fuerte, borré tu número y pa' qué, si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente", dice la letra.

Sin embargo, Shakira quiere pasar página y despedirse definitivamente de su relación con Piqué y lo ha hecho a través de una nueva canción: Última. La artista colombiana lo anunció este martes: "Última. A buen entendedor...", escribió en sus redes sociales, junto a un adelanto con parte de la letra de este nuevo sencillo.

"Última es otra balada (...) Es una canción que la tenía ahí enquistada, la tenía que sacar como sea. Ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum y, contra la voluntad de todos, porque ya que no querían que hiciera más canciones, yo decía 'no, me queda una, la tengo que sacar'. Y así fue", explicó en el vídeo.

"Se nos perdió el amor a mitad de camino", "Cómo es que te cansaste de algo tan genuino", son algunos de los versos de esta balada, que pone el cierre a su nuevo disco y hace claras referencias a su expareja con versos como "Tú querías salir y yo quedar contigo en casa", "Tú comerte el mundo y yo sólo quería tener", "Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta".

Letra completa de 'Última', de Shakira

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido

Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

Pero ahora

He decidido estar sola

Se me perdió el amor a mitad de camino

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido, nos queda lo aprendido

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo sólo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente.

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama pasa el tiempo ya no puedo sacarte de mi mente

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera tocar tu puerta

Pero ahora debo aprender a estar sola

Se nos perdió el amor a mitad de camino

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino

No trates de convencerme te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Se nos rompió el amor a mitad de camino

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino

No trates de convencerme te lo pido

Que ya está decidido, nos queda lo aprendido