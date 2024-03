El nuevo revés de salud de Rappel un año después de su ingreso por neumonía y el apoyo de su pareja, José María

El futurólogo Rappel (78 años), confidente y guardián de los secretos de los famosos más importantes de España, el hombre que entre lo que sabe e intuye vale más por lo que calla que por lo dice -que diría Jaime Peñafiel (91)-, se enfrenta a un nuevo bache de salud. Así lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL de la mano del propio vidente.

Justo cuando se cumple un año de su ingreso de urgencia a raíz de una neumonía, y tras otros episodios de menor importancia -como un síncope-, Rafael Francisco Payá Pinilla, el verdadero nombre de Rappel, se ha sometido a una operación en los últimos días. A causa de unas cataratas, el tarotista ha pasado por quirófano.

"Me han operado del ojo izquierdo y la semana que viene me operan del derecho. Estoy haciendo mucho reposo y me ponen colirios cada tres horas. Así tengo que estar, al menos, dos semanas", ha confesado en su conversación con EL ESPAÑOL. Rappel es un hombre fuerte y siempre sale ileso y ahora volverá a demostrarlo. Eso sí, esto no es óbice para que no sienta pena, ya que, con su convalecencia, se va a perder dos acontecimientos únicos.

[Rappel: "Tengo ganas de actividad y estoy bien de la cabeza. El día que no sepa quién es quién me retiraré"]

El vidente Rappel en una fotografía tomada en Madrid, en marzo de 2022. Gtres

Si hay dos citas ineludibles para Rappel, ésas son las Fallas de Valencia y la Semana Santa. Dos magnos eventos que, desgraciadamente, tendrá que perderse este año 2024 a causa de su operación. "No he podido ir a las Fallas ni puedo ir a la Semana Santa", se lamenta. Rappel es afortunado, pese a todo, pues no está solo en este delicado trance.

En realidad, desde hace 36 años nunca lo ha estado, en los buenos, pero, sobre todo, en los malos momentos: a su lado, incondicionalmente, está su pareja, José María. Confían a este medio que su historia de amor es digna de película y José María es su mejor enfermero en estos momentos.

Pocos y muy selectos son los datos que se conocen de la vida personal y amorosa de Rappel: sólo aquellos que el propio futurólogo, dueño de su vida, ha querido contar. En 2023, durante una visita al extinto programa Viernes Deluxe, Rappel habló del hombre de su vida, de su apoyo y punto de anclaje emocional. "José María es el amor de mi vida", manifestó.

En aquella interviú, y rompiendo su discreción amorosa de décadas, Rappel departió del amor, pieza indispensable en su vida. "Le vi por primera vez cuando vino a mi consulta para que le echara las cartas. En ese momento, él estaba saliendo con una chica y le dije que no iba a durar, que iba a estar pronto con otra persona relacionada con las antigüedades", rememoró el celebérrimo futurólogo.

Tiempo después, la azarosa vida -y las acertadas decisiones tomadas- los unió y José María se convirtió en su secretario personal: "A raíz de un accidente que sufrió su hermano empezamos a tener más relación porque él venía a consultarme, empezamos a quedar y noté que ese chico tan atractivo me gustaba de verdad".

En aquel momento, el también modista estaba casado con una mujer y tenía hijos con ella: "Mi mujer no era tonta, ella sabía que yo pasaba mucho tiempo con José María y se dio cuenta de que ahí había algo". Pese a que son contadas las ocasiones en que Rappel ha hablado públicamente del hombre que ocupa su corazón, es más que habitual ver a José María junto al vidente en diversos actos públicos.

José María junto a su razón de amor, Rappel, en una imagen de archivo. Gtres

José María, además de un lugar privilegiado en su vida y corazón, también aparecerá en la docuserie sobre la vida y obra de Rappel. Un material audiovisual en el que se abordará "desde que era jovencito y trabajaba con el diseñador Balenciaga como modisto hasta cuando tuve mi propio taller. También se verá mi paso al mundo de la noche, mi relación con personajes famosos, mi trabajo como vidente y mi vida personal", admitió en Pronto.

Y añadió: "También se hablará de mis tres hijos y de mi exmujer, con la que estuve casado 18 años. También se abordará un episodio muy trágico, el de la muerte de otro de mis hijos cuando tenía un año, por un derrame cerebral. (...) Evidentemente, mi relación con José María aparecerá en el último capítulo. Llevamos juntos y muy enamorados desde hace 35 años".

Rappel, estafado

Este periódico conoció en abril de 2023 que Rappel había sido víctima de una estafa. El vidente admitió entonces a EL ESPAÑOL que un "señor de Colombia" le estaba suplantando la identidad a través de una página de Facebook. Un extremo que, asesorado por sus abogados y por un departamento especializado, denunció convenientemente.

Según explicó Rappel, este suplantador que se hizo pasar por él se definía en la red como El mago Rappel. No sólo utilizaba su nombre profesional -que, matizó Rappel, está registrado en todo el mundo-, sino que no le dolieron prendas en valerse también de sus imágenes: "En ese terminal desde el que emite se ve una fotografía mía con una túnica blanca".

El vidente en un evento social en Madrid, en julio de 2017. Gtres

Este señor, natural de Colombia, valiéndose de la identidad -y del gran prestigio de 50 años- de Rappel, llevó a cabo "consultas en el mundo entero, hace recetas de magia, echa las cartas, da consejos astrales y lee el horóscopo", explicó el tarotista. Cuando las personas picaban y llamaban, creyéndose que es Rappel, el suplantador les reconocía que era "su discípulo".

Algo que el empresario desmintió de pleno, un tanto indignado: "Yo no he formado discípulos nunca, ni tengo escuela ni ningún equipo. Nunca lo he hecho. Es más, he dejado dicho en mi testamento que sólo dos personas pueden explotar mi nombre: mi pareja y mi hija la pequeña". Una vez informado de todo este delicado asunto, Rappel procedió a interponer la denuncia a la dirección de Facebook, como él mismo detalló. La cuenta tomó las medidas pertinentes.