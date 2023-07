El emotivo homenaje de la hija de Manolo Escobar a su padre: los detalles y el estado actual del chalet familiar

El próximo mes de octubre se cumplen 10 años, una década, del fallecimiento de uno de los artistas más queridos y respetados, Manolo Escobar. Un aniversario, como todos desde el deceso, duro para la familia del inolvidable cantante. Octubre siempre es doloroso para la familia. Los recuerdos, si bien son diarios, se agolpan especialmente.

El fallecimiento de Manolo dejó a una familia rota. Una mujer, Anita Marx, sin consuelo, y una hija, Vanessa, sin su guía y referente. No obstante, este año 2023 hay un lacerante añadido a esa ausencia, un acontecimiento que ha colocado de nuevo el nombre de Escobar en la primera línea mediática, muy a pesar de su familia. En concreto, de su única hija, Vanessa.

La historia se repite. Si bien hace siete años una mujer reclamaba ser hija biológica del emblemático intérprete -con nulo recorrido ante la ley-, ahora ha aparecido otro escandaloso caso de reclamo de paternidad. Un señor de nombre Julián Montiel Peña asegura ser vástago de Manolo. Este hombre, natural de Mallorca, pide una prueba de paternidad para comprobar si realmente el cantante es su padre.

Una delicada situación que, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, no tiene nada preocupada a Vanessa García Marx, hija de Manolo. No le otorga ninguna credibilidad a este señor que ha aparecido mediáticamente, y está convencida de que esta resolución será idéntica a la anterior.

No se esconde, eso sí, la incomodidad, cuando no el hartazgo, de Vanessa, ante un escenario que no puede controlar y que sólo procura dolor y desdoro hacia la figura de su progenitor, como ha reconocido en Y ahora Sonsoles. Este flamante reclamo de paternidad acontece en un momento que se las prometía feliz para Vanessa, pues por fin hará realidad el sueño que lleva tiempo persiguiendo: hacerle un homenaje a lo grande a su padre, al padre y al artista.

Ya lo desveló este medio hace un tiempo: en el ánimo de la hija de Manolo estaba organizar un proyecto en memoria de su padre. Se barajó la posibilidad de que guardara relación con un producto audiovisual. "Será algo muy bonito y cuidado", se deslizó entonces. Ahora se informa que Vanessa está perfilando un magno concierto homenaje para Escobar.

Tendrá lugar el próximo mes de noviembre y ya está decidido el sitio que lo albergará: el conocido Teatro Calderón. García Marx se está encargando de cerrar la contratación de los artistas invitados que subirán al escenario para cantar y recordar a ese hombre que marcó una época y que se convirtió en el espejo y reflejo de muchos que llegaron después.

En otro orden de cosas, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que el chalet que Manolo Escobar compró en Benidorm, ubicado en Rincón de Loix, continúa habitado por su hija y sus nietos. En 2019, se generó cierto revuelo ante una posible venta del bien inmueble, pero Vanessa salió al paso en este medio para desmentirlo: "Hace ya dos años que la casa no está en venta, no entiendo el revuelo. (...) La noticia ha molestado a la familia. Simplemente, queremos aprovecharla la familia y sacarle partido".

Así sigue siendo en la actualidad. Vanessa y sus hijos pasan temporadas allí, sobre todo en verano. La casa está cuidada y allí siente Vanessa a sus padres más cerca, pues las cenizas de ambos fueron depositadas en el domicilio de verano. Sí es cierto que años atrás Vanessa puso a la venta la casa.

Lo hizo pretextando un alto gasto que ella no podía soportar, sobre todo estando el inmueble en desuso. La propiedad cuenta con 1.000 metros cuadrados de parcela y 363 construidos, distribuidos en dos plantas, cinco habitaciones y cinco baños. Además, la vivienda cuenta con varias terrazas, jardines y piscina.

Según se deslizó entonces desde Idealista, Vanessa pedía por la casa 980.000 euros. Pero con el tiempo, la hija de Manolo cambió de opinión y quiso conservar y disfrutar esa casa.

No pasa un día sin que algo -una canción, una imagen, un recuerdo o un gesto cotidiano- traiga al presente la figura de Manolo para la familia. Su hija continúa luchando por que su legado no caiga en el olvido. Hay una persona especial en la familia que reclama cada cierto tiempo ver a su abuelo malogrado, al que no llegó a conocer: el hijo menor de Vanessa. "El niño pide películas y canciones del abuelo", confesó Vanessa hace un tiempo a este medio.

Dos polémicas paternidades

La batalla judicial que emprendió en 2017 una supuesta hija ilegítima del intérprete, María Eva García Figueras, descolocó a García Marx. Fue un asunto espinoso y doloroso para la familia. "Vanessa lo ha pasado muy mal, no porque desconfiara o tuviera dudas, sino por verse en titulares por esa cuestión y ver cómo se utilizaba tan burdamente el nombre de su padre", apostilló el año pasado quien bien conoce la situación.

Esta asturiana alzaba la voz para autoproclamarse hija biológica del mítico artista. Fueron tiempos duros en los que la familia de Manolo Escobar negó en redondo la existencia de una segunda hija. En 2019 habló un juez: no había "pruebas concluyentes" de que esa mujer fuera hija del cantante.

Ahora, otro hombre inicia los trámites para ser considerado hijo de Manolo Escobar. "Me enteré en noviembre del año pasado, cuando empezó el mundial de Qatar. Yo estaba en Galilea, en Mallorca, y un hombre se puso a bailarme El Porompompero, y le pregunté que por qué lo hacía, a lo que me respondió que era porque me parecía mucho a Manolo Escobar. Ahí fue cuando empecé a acordarme de todas las cosas que me había contado mi madre de pequeño y que yo había olvidado", ha contado Julián recientemente a este medio.

