Hablamos con Julián, el presunto hijo de Manolo Escobar que pide pruebas de ADN: "No lo hago por dinero"

Una década después del fallecimiento de uno de los iconos musicales más emblemáticos de nuestro país, el gran Manolo Escobar, su nombre vuelve a la prensa, ya que Julián Montiel Peña (52 años) podría ser su hijo. Eso es lo que asegura este mallorquín, que pide ahora una prueba de paternidad para comprobar si realmente el cantante es su padre. EL ESPAÑOL habla con él y con su abogado, Fernando Osuna, quien ya ha interpuesto la demanda.

En 2017, María Eva García Figueras, una mujer de Gijón, ya reclamó ser hija de Escobar, pero dos años después de interponer la demanda, la jueza determinó que no lo era. Ahora, la historia se repite y nuestro protagonista, Julián, también dice ser su hijo.

"Me enteré en noviembre del año pasado, cuando empezó el mundial de Qatar. Yo estaba en Galilea, en Mallorca, y un hombre se puso a bailarme El Porompompero, y le pregunté que por qué lo hacía, a lo que me respondió que era porque me parecía mucho a Manolo Escobar. Ahí fue cuando empecé a acordarme de todas las cosas que me había contado mi madre de pequeño y que yo había olvidado", cuenta a este medio Julián.

Julián Montiel. E.E

¿Qué cosas?

Algo que me contó mi madre cuando tenía 10 años. Me dijo que hacía muchos años, antes de que yo naciese, conoció a Manolo Escobar en su camerino de Pueblo Español (Mallorca) cuando vino a cantar, y yo le pregunté que si me estaba diciendo que Manolo era mi padre, y ella empezó a reírse y a decirme: 'Calla, calla, que de eso hace ya muchos años'.

Claro, yo, cuando me enteré de todo esto, encontré que fue el 8 de agosto de 1970 cuando mi madre y Escobar estuvieron en su camerino. Y ahí fue donde se dieron las instrucciones para quedar en septiembre, y donde él le dio un autógrafo. Pero a su marido, el que sería mi padrastro, no le sentó nada bien y se lo rompió.

Ahora sé por qué mi madre no quería hablar de este tema, porque le daba miedo su marido. Me alegro tanto de no ser hijo de este psicópata con el que viví un infierno... Me daba palizas e incluso quiso darme en adopción porque él sabía que yo no era su hijo, sino que era hijo de su enemigo.

En octubre de 1970 fue cuando la madre de Julián se quedó embarazada. Él nació el 18 de junio de 1971, nueve meses después. Ahora subraya que entiende todo lo que vivió cuando era pequeño. Desde que le dejaran "de lado" por la que creía ser su familia paterna, hasta todo lo que le relataba su madre. También señala que esto "no lo hace por dinero", que "jamás" se "atrevería" a inventarse algo así, y que "tristemente" ha descubierto esto cuando Escobar ya había fallecido. "Ojalá hubiera aparecido cuando él estaba vivo, porque hubiera podido conocerle, aunque solo fuera para despedirme de él".

¿Ha intentado comunicarse con la familia de Escobar?

Hablé por Instagram a Vanessa Escobar, su hija, pero me bloqueó e hizo que después la familia no quisiera hablar conmigo. Incluso les ofrecí desde Facebook que estaba dispuesto a firmar ante un notario que no quería ni un duro de él. Solo quiero saber quién es mi padre. Sé que tengo derecho a saberlo. Y lo único que he recibido es indiferencia por su parte. Yo estoy seguro de que él es mi padre.

Montaje hecho por Julián de él (izquierda) y Manolo Escobar (derecha). E.E

Mi padrastro incluso me dejó de hablar solo por preguntarle qué pasó el 8 de agosto de 1970. ¿Tú crees que un padre deja de hablar a un hijo solo porque le pregunté eso? Claro, fue porque él sabía perfectamente por qué se lo estaba preguntando, y me dejó de hablar.

¿Y cómo está tan seguro de ser su hijo?

Tengo testigos que corroboran la información. Es una pareja ya muy mayor del Hotel Son Vida (Mallorca). Ellos lo saben todo. El hombre me dijo que en septiembre de 1970 empezaron a ir mi madre, Carmen, y él al hotel, y que tuvieron un romance. Incluso en 1972 se vieron, ya que mi madre cayó enferma de hepatitis y su marido no quiso ni llevarla al hospital, y tuvo que venir Manolo a buscarnos, que me lo dijo el hombre, y yo tengo esa escena grabada en mi mente: mi madre se asomó al balcón, y en medio de la calle estaba él y había gente a su alrededor, y la familia de mi falso padre bajó corriendo y le rodearon. Es terrible lo que yo he vivido, yo solamente lo he visto esa vez que yo recuerde.

El que dice ser hijo de Escobar sospecha que su madre se quedó embarazada de Manolo ya que, por aquel entonces, "su mujer no podía tener hijos y cada vez que se quedaba embarazada lo perdía, y el pensó que antes de adoptar, qué mejor que tener un hijo con una fan. De ahí la película ¿Dónde estará mi niño? Es muy similar a mi historia, pero en vez de que fuera en Mallorca para no levantar sospechas, lo hizo en Ibiza. Yo pienso que él nunca se puso en contacto conmigo porque mi padrastro le amenazó de que como dijese algo nos mataba a mi madre y a mí, o que saltaría en pleno concierto a cortarle el cuello a él. Vete a saber lo que le dijo".

Julián Montiel. E.E

Además del testigo, ¿en qué se basa para decir que es hijo de Manolo Escobar?

En el parecido físico, en los recuerdos que tengo de lo que me decía mi madre, de ponerme sus canciones, de cuando mi padrastro intentó darme en adopción y ella le dijo: "Por encima de mi cadáver, es mi hijo y no se lo pienso dar a nadie'; en cómo me insistía que cantara sus temas a ver si cantaba como él, y que si me gustaban sus canciones. Solo le faltó decirme 'a ver si te haces cantante como tu padre', que a lo mejor me lo dijo y yo ni me acuerdo.

¿Qué le hubiera dicho si siguiera vivo?

Que me había enterado de esto, y que qué fue lo que pasó con mi madre. Ella me lo intentó decir, pero no pudo porque estaba amenazada por mi padrastro seguramente, y solo me lo podía dejar entrever con insinuaciones desde que era muy pequeñito, como las cosas que te he contado.

La progenitora del mallorquín falleció en 2019, por lo que no ha podido preguntarle nada a ella sobre esto. Pero apunta que su abogado, Fernando Osuna, tiene "pruebas contundentes" para reclamar la prueba de paternidad y que, si no estuviera seguro, "no daría la cara".

Osuna, el abogado de Julián, afirma a EL ESPAÑOL que el cantante de Mi carro "no reconoció a Julián", pero que hay "muchos testigos que conocen esta historia. Hay un relato muy detallado y todos los datos y las fechas casan con que él fuera su padre. Además, vamos a aportar una serie de pruebas para que un juez declare a Manolo Escobar como su padre. Vamos a comparar el ADN de Julián con el de su padrastro para que se descarte que sea su hijo, y después alguna prueba biológica con la familia de Escobar. Y tenemos también el parecido físico".

Montaje hecho por Julián de él y Manolo Escobar.

El infierno de Julián

Resulta que, además de esto, a Julián le han "robado" una hija de 25 años. O eso declara él. "En breve nos van a dar el resultado de la prueba de paternidad. Todo comenzó en el año 1997, cuando, recién embarazada, la madre desapareció del mapa, salió huyendo y se fue con otro hombre. En 2020 me enteré de que esta mujer había tenido a la niña y, por una serie de circunstancias, me puse a investigar, y al final resulta que va a ser mía".

También confiesa que todo lo que le ha pasado parece "un milagro", ya que, al descubrir esto, fue cuando le bailó un hombre El Porompompero. "Yo me estaba preguntando cómo se sentiría esta criatura ahora con la duda de no saber quién es su padre, e intentaba ponerme en su situación y preguntarme cómo estaría yo si no lo supiera, y fue entonces cuando ocurrió lo del baile. Si resulta ser mi hija, y yo resulto ser el hijo de Manolo, entonces ella también sería su nieta. Una locura".

