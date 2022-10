Nueve años sin Manolo Escobar: los proyectos en su memoria y la petición especial de su nieto menor

Octubre siempre es especial y un tanto doloroso para la familia de Manolo Escobar. Los recuerdos, si bien son diarios, se agolpan en su aniversario. Este mes está señalado en sus calendarios como el período en que el mítico cantante fallecía, dejando a una familia rota. Una mujer, Anita Marx, sin consuelo, y una hija, Vanessa, sin su guía y referente.

Nueve años han pasado desde que la legendaria figura del cantante se apagara para siempre, uno de los mayores iconos de la música popular de nuestro país. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas a la familia, todos sus miembros, con su única hija, Vanessa, a la cabeza, lo recuerdan diariamente. No pasa un día sin que algo -una canción, una imagen, un recuerdo o un gesto cotidiano- traiga al presente su figura.

No habrá misa en su memoria, de acuerdo con los datos que maneja este medio, pero tampoco lo necesitan los suyos. Su hija continúa luchando por que su legado no caiga en el olvido y se encuentra perfilando proyectos laborales para ensalzar el gran profesional que fue su progenitor. Sostienen a este periódico que una de esas ideas pasa por plasmar la vida de Escobar en una plataforma audiovisual. "Será algo muy bonito y cuidado", añade la fuente consultada. Eso sí, todavía no hay nada cerrado ni en firme.

Manolo Escobar junto a su hija Vanessa.

Hay una persona especial en la familia que reclama cada cierto tiempo ver a su abuelo malogrado, al que no llegó a conocer: el hijo menor de Vanessa. "El niño pide películas y canciones del abuelo", se apunta. Hay un aspecto con el que, por fin, la familia de Escobar respira tranquila: la batalla judicial que emprendió en 2017 una supuesta hija ilegítima del intérprete, María Eva García Figueras, quien reclamó su paternidad.

Fue un asunto espinoso y doloroso para la familia. "Vanessa lo ha pasado muy mal, no porque desconfiara o tuviera dudas, sino por verse en titulares por esa cuestión y ver cómo se utilizaba tan burdamente el nombre de su padre", apostilla quien bien conoce la situación. Esta asturiana alzaba la voz para autoproclamarse hija biológica del mítico artista.

Anita Marx y su hija Vanessa en una imagen de archivo fechada en 2014, durante un acto homenaje a Manolo Escobar.

Fueron tiempos duros en los que la familia de Manolo Escobar negó en redondo la existencia de una segunda hija. En 2019 habló un juez: no había "pruebas concluyentes" de que esa mujer fuera hija del cantante.

Hace un año, EL ESPAÑOL pudo charlar con Vanessa, la cual se mostraba un tanto apenada ante el hecho de que personalidades tan importantes en el panorama nacional español, como su padre, no tenga la visibilidad y el recuerdo mediático que deberían.

"No creo que se le haya olvidado, pero no es el único al que le pasa. También hay artistas españoles a los que les ocurre. Como a una Rocío Dúrcal o El Fary. Salvo programas como Cine de Barrio en TVE, que siempre hacen recuerdos cuando el artista ha fallecido, o el programa Lazos de sangre, que el de mi padre fue el que más audiencia tuvo, luego a nivel mediático... no se le recuerda mucho", aseveró la hija de Escobar.

El polémico caso de paternidad

Más allá de este emotivo recuerdo de su hija Vanessa cuando se cumplen ocho años del deceso, en los últimos años la figura de Escobar se ha intentado ensombrecer con el escándalo de su supuesta hija ilegítima, María Eva. María Eva, natural de Gijón, apareció en escena por primera vez en 2013, justo cuando fallecía el que ella defiende que es su padre. Entonces, guerrera, quiso presentar una demanda de paternidad que nunca se materializó. Fue en 2017 cuando, para asombro de la familia de Escobar, esta asturiana volvió a la carga y presentó esa demanda.

María Eva García Figueras en una imagen de redes sociales.

"La demanda ha sido admitida a trámite y la familia de Manolo Escobar tendrá que someterse a unas pruebas de ADN", sostuvo entonces la letrada de García Figueras, y añadió: "Ella mantiene su versión e irá hasta el final. Hay que tener en cuenta que para que se admita a trámite es que debe haber un principio de prueba".

Tras interponer la demanda, la juez solicitó pruebas de ADN a dos hermanos de Manolo Escobar, que se sometieron a la prueba -el cantante había sido incinerado-, no así a su única hija, Vanessa, a quien adoptaron el mítico intérprete de Mi carro y su mujer y gran amor de su vida, Anita Marx.

"No tengo ninguna opinión, no voy a hablar de este tema porque no tiene nada que ver conmigo. Esta chica tendrá que demostrar lo que quiera donde toque", aseveró Vanessa entonces a este periódico. No obstante, el recorrido fue corto. En 2019, un juez dictó sentencia. La titular del juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid ha fallado que la gijonesa no tiene parentesco con el cantante porque no hay pruebas concluyentes al respecto.

