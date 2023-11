Bruna Biancardi y Neymar rompen un mes después del nacimiento de su primera hija en común

Bruna Biancardi (29 años) y Neymar (31) han roto su relación un mes después del nacimiento de su primera hija en común, Mavie, y entre rumores de infidelidad por parte del futbolista. Ha sido la modelo quien ha dado la noticia a través de su perfil en las redes sociales, este pasado martes, 28 de noviembre.

"Este es un asunto particular, pero, como diariamente me vinculan a noticias, suposiciones y chismes, informo que no tengo ninguna relación con nadie. Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias -sobre los supuestos casos de infidelidad del brasileño-. Muchas gracias", escribió la joven en un storie.

Esta ruptura llega después de que la prensa divulgara unas supuestas infidelidades del brasileño, algo que la propia Biancardi perdonó públicamente. Fue durante la última etapa del embarazo cuando el jugador del Al-Hilal saudí, inmerso en el escándalo, se vio en la obligación de transmitir un comunicado en sus redes sociales admitiendo esas traiciones y pidiendo perdón.

Su quiebre sentimental se une a su recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, sufrida el pasado 17 de octubre en medio de un partido de Brasil y Uruguay durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Neymar, pese a que está obligado a guardar reposo, varios medios de comunicación indican que ofreció el pasado domingo, 26 de noviembre, una fiesta en su mansión en Mangaratiba (Río de Janeiro), en la que presuntamente intentó seducir a la actriz Nathalia Morais, quien al parecer le rechazó.

Tan sólo un día después, la creadora de contenido para adultos, Aline Farias, publicó varias conversaciones comprometedoras que tuvo con Neymar por las redes en las que el futbolista le pidió que le mandara fotos íntimas. "¿Tienes desnudos?", le preguntaba él. "Tengo varios", respondía ella, a lo que Neymar insistía: "¿Cuáles? Quiero ver". Sin embargo, el jugador aseguró que se trata de mensajes antiguos que nada tienen que ver con el presente.

Así, Bruna ha creído oportuno comunicar esta decisión horas después de que se viralizasen esos chats. Por el momento, Neymar no se ha pronunciado al respecto, y ahora, lo único que les une es su pequeña Mavie.

El que fue jugador del FC Barcelona ya tiene otro hijo, Davi Lucca da Silva Santos (12) que nació fruto de la relación con Carolina Dantas (30), su novia durante la adolescencia. Desde el nacimiento de su segunda hija, el delantero se ha mostrado en su perfil de Instagram familiar y cercano, llegando incluso a publicar imágenes con Davi Lucca y Mavie.

Su relación con Bruna

La relación entre Bruna y Neymar ha sido convulsa desde el principio. Ambos comenzaron a salir en 2021, aunque hicieron oficial su relación en enero de 2022. Pocos meses después ya decidieron seguir caminos separados tras anunciar su compromiso, cuando empezaron a sonar los rumores de infidelidad del futbolista.

Sin embargo, decidieron pasar página y seguir con sus vidas, juntos. Fue en junio de este año cuando salió a la luz la supuesta cláusula que habría firmado con Biancardi. Según el medio brasileño Em Off, los padres habrían firmado una cláusula que se basaba en tres condiciones en el caso de que Neymar quiera ser infiel.

"Neymar Jr. tiene un acuerdo con su novia, Bruna Biancardi. Los dos han creado un acuerdo en el que las aventuras de él nunca se podrían hacer públicas. De acuerdo con la información que el columnista Erlan Bastos ha confirmado, el jugador del PSG tiene libertad de ligar e incluso tener sexo con otras mujeres. La influencer ha establecido tres reglas para aceptar este tipo de casos. "Ser discreto, usar preservativo y no besarlas en la boca", añadía el medio.

