Joana Sanz, la mujer de Dani Alves: de sus orígenes al día que desveló cómo era su marido en la cama

Desde el pasado viernes, día 20 de enero, parte de la actualidad informativa se escribe con un nombre propio: el de Dani Alves (39 años). El jugador brasileño, que militó en las filas del Sevilla Fútbol Club y del Barça fue detenido y enviado a prisión provisional sin fianza tras ser acusado de un delito de agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona.

El multimillonario deportista ha pasado de vivir en una impresionante mansión a hacerlo en una celda hasta que, tras el juicio, se decida su verdadero destino. Junto a él, hasta ahora en estos momentos, su esposa, su razón de amor, la modelo Joana Sanz (29), que en tan sólo ocho días ha tenido que lidiar con la muerte de su madre y con la circunstancia de ver a su marido ingresar en la cárcel.

Pero ¿quién es Joana Sanz? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Por qué no ha tenido hijos con el jugador tras siete años de matrimonio? Joana Sanz nació en el seno de una familia trabajadora de clase media de Tenerife. Bellísima desde muy pequeña, comenzó en el universo de las pasarelas y la moda siendo una adolescente. A los 17 se hizo con la corona del concurso Supermodel of The World, organizado por una prestigiosa agencia de modelos americanas.

Según se desvela en su página web, tras hacerse con la victoria en el citado certamen "su carrera como modelo fue creciendo protagonizando campañas como Jimmy Choo, YSL Beauty, L’Oréal hair, Philipp Plein sunglasses, Yamamay, Ermanno Scervino, Sony Xperia, Samsung camera, entre otros".

En la actualidad, no sólo es embajadora de un sinfín de firmas que confían en ella para vincularla a sus productos y servicios, sino que también desempeña las funciones de influencer a través de sus poderosas redes sociales. Tan sólo en Instagram, supera la barrera de los 800.000 seguidores. Sanz ha desfilado internacionalmente para marcas como Calzedonia, Etam, Lanvin, Reem Acra, Zuhair Murad Haute Couture, Ralph & Russo Haute Couture, y es una habitual de todas las pasarelas españolas.

En noviembre de 2015, cuando justo comenzaba su romance amoroso con el entonces defensa del equipo culé, en la Mercedes-Benz Fashion Week, tuvo que desmentir que estuviera embarazada. Según publicó Carmen Duerto en La Razón, las palabras de la maniquí fueron las siguientes: "Dani no puede tener hijos", aunque fruto de su relación anterior con Dinorah Santana, el crack del balón tiene dos vástagos: Dani y Victoria, de 15 y 16 años.

Sanz ha sido protagonista de diversas editoriales como Elle, Icon, Woman, Mujer Hoy, Yo Dona, GQ, Vogue Arabia special Haute Couture o la revista Hola Fashion, entre muchas otras. A raíz de su trayectoria laboral en el mundo de la moda, en continuo crecimiento, ganó el premio como Modelo Revelación de la 62º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Cuando Joana Sanz empezó a despuntar en las pasarelas, hizo las maletas y se instaló en la Ciudad Condal, donde conocería a Dani Alves. La pareja comenzó su relación en 2015 y, poco después, en la primavera de 2016, se dieron un primer "sí, quiero" simbólico en París.

En julio de 2017, celebraron una boda sorpresa en la paradisíaca isla de Formentera a la que acudieron familiares y muy pocos amigos. Ella iba preciosa con un vestido de la firma española Rosa Clarà, con la que había desfilado varias veces y quien siempre deseó que la vistiera para su gran día.

En noviembre de 2020, la modelo respondió a través de su perfil de Instagram algunas preguntas de sus seguidores. No sólo habló de su alimentación, su amor por el deporte o sus buenos hábitos, sino también de sus relaciones sexuales con Dani Alves. Un seguidor de Joana Sanz preguntó sobre cómo era el futbolista en la cama comparado con el campo de fútbol. La respuesta de la modelo no dejó a nadie indiferente: "Él es un campeón", dijo.

Cómo se encuentra ahora

Hace apenas unas horas, la joven por fin daba la cara, literalmente, y expresaba su agradecimiento a todas aquellas personas que se habían preocupado no sólo por su estado en estos momentos críticos que pasa su relación con Dani Alves, sino también por el fallecimiento de su madre, a la que despidió el 12 de enero.

"He querido grabar este vídeo para que me vean. Sé que hay mucha gente que está muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma dentro de toda la tempestad que tengo encima. Quiero agradecer de palabra a tantas personas que me está apoyando. Tengo unos mensajes preciosos. Me reconfortan mucho. Muchas gracias", compartió la modelo en sus stories sin mencionar ni citar en ningún momento el nombre de Dani Alves.

