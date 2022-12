9 de 15

A finales de septiembre llegaba otra sorpresa poco agradable. Laura Escanes anunciaba a través de sus redes sociales que su matrimonio con Risto Medije había llegado a su fin. "No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", decía.

A penas un mes después, la influencer era pillada con su nuevo novio, el cantante Álvaro de Luna, mientras que el jurado de Got Talent sigue centrado en su trabajo y en sus hijos, Roma, fruto de su relación con Escanes, y Julio, de su anterior relación.