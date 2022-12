Los retoques estéticos de Carmen Alcayde para lucir espléndida a sus 49 años: cuáles son y cuánto cuestan

Hace poco más de un mes anunciaba su separación después de tres décadas de relación y está reconstruyendo poco a poco su vida, desde el interior sin olvidar el exterior. Lo cierto es que parece que el tiempo no pasa por el rostro de Carmen Alcayde (49 años), pero ella tiene sus secretos para lucir espléndida. Y no los oculta. La periodista ha confesado alguno de los cambios que ha llevado a cabo en su fisonomía, con total naturalidad.

En su última cita con el centro de estética al que suele acudir bromeó con sus seguidores subiendo un vídeo mientras le realizaban distintos tratamientos. "Voy a salir de aquí perfecta, sin ojeras ni nada. No os quejaréis, que no he puesto filtros, que siempre me decís que no los use porque soy monísima. Aunque no lo soy tanto", bromeaba.

A punto de cumplir 50, la valenciana ha sufrido una evidente transformación. Aunque los retoques a los que se ha sometido no han cambiado radicalmente su fisonomía (a excepción de la nariz), sí han conseguido parar las agujas del reloj y que luzca una piel tersa, sin arrugas y joven.

Carmen, realizándose uno de sus tratamientos.

EL ESPAÑOL ha hablado con un experto para analizar el rostro de Carmen. Según el doctor Ángel Martín, director médico de Clínica Menorca y especialista en medicina estética, a la vista de las fotografías la periodista se habría hecho "un rejuvenecimiento facial integral con Bioplastia, técnica sin cirugía, mínimamente invasiva, que recoloca los ángulos y los volúmenes del rostro que se van perdiendo con el paso del tiempo".

Lo que se consigue con esta técnica vanguardista, que es cada vez más popular y se realiza en solo media hora, es el deseadísimo efecto lifting. Los resultados son inmediatos y, además, permite al paciente incorporarse a la vida diaria inmediatamente. ¿Cuánto cuesta? Habrá que desembolsar unos 2.000 euros.

Otros tratamientos a los que recurre Carmen son los rellenos de ácido hilaurónico en el tercio inferior de la cara para aportar volumen en pómulos y labios, consiguiendo redensificar la piel y aportar una mayor elasticidad. Los efectos duran entre un año y 15 meses. El precio ronda los 400 euros.

También se inyecta Bótox para el tercio superior del rostro con el fin de levantar las cejas, abrir la mirada y atenuar o borrar las arrugas de expresión. Los efectos se mantienen unos cuatro meses y la sesión cuesta 400 euros. A esto hay que añadirle la mesoterapia "para regenerar los procesos naturales de la piel y que ésta tenga un aspecto luminoso y uniforme, con resultados visibles desde el primer día", como explica a este medio Ángel Martín.

Gracias a estas técnicas, Alcayde luce un rostro juvenil y muy luminoso. Es importante la constancia, por lo que ha de pasar por cabina al menos dos veces al año, con el consiguiente desembolso. Estos son retoques puntuales que se podrían definir como "de mantenimiento", a los que hay que sumar otros más importantes y costosos.

El principal: la rinoplastia a la que la recordada presentadora de Aquí hay tomate se sometió hace doce años y que estuvo motivada por cuestiones profesionales, aunque reconoce que le costó decidirse. "Tenía miedo de que me quedara la nariz de Michael Jackson. Nunca tuve complejo, pero no me cogían en los cásting para la tele. Por aquel entonces la mujer real no se estilaba tanto, no quedaba bien en cámara", decía en Sálvame el año pasado.

El antes y el después de Carmen Alcayde. Gtres.

Curiosamente, el cirujano que se encargó de transformar esta parte de su rostro fue el mismo que operó a la reina Letizia (50). Carmen pagó por este retoque nada menos que 25.000 euros, según ella misma ha confesado.

Pero no sólo su rostro ha cambiado, su cuerpo, también. Ella misma ha admitido públicamente que se operó el pecho, se hizo una abdominoplastia y se levantó un poco los glúteos; todo en la misma intervención. "De los tres embarazos se me quedó eso como abierto. Aparte de por lucir tipo en Instagram, me dijeron que con el paso de los años se me podía formar una hernia. Además, me hice un lipováser y no sé qué; todo lo que quiso el médico. No quería entrar nunca más a quirófano y entonces me subí el pecho. Era una cosa que quería hacer a los 50 y pico, pero ahora ya las tengo para siempre ahí arriba. No me metí prótesis. Con la grasa que sobraba de la barriguita, en el mismo quirófano me lo pusieron ahí", contaba en el programa en el que colabora.

El precio de estas tres intervenciones supera ampliamente los 8.000 euros que, unidos a los 25.000 de la nariz, dan como resultado una cifra nada desdeñable. Alcayde está muy satisfecha con el resultado de sus retoques, pues ha conservado bastante naturalidad y no ha cambiado sus rasgos principales.

Al cuidado exterior se une el interior, ahora que le ha tocado empezar una vida de soltera, tras separarse de Eduardo Primo Arnau el pasado mes de octubre. Ilusionada con la nueva etapa y tratando de superar el duelo, la periodista ha estrenado una nueva casa, que se ha encargado de decorar ayudada por su madre, y se refugia en su grupo de amigas de Valencia y en sus hijos, que son su prioridad.

