La atípica celebración de Eva González: un cumpleaños amargo y el aniversario de un matrimonio roto

Eva González atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Su relación con Cayetano Rivera (45 años) está rota y no viven juntos desde hace meses. Así llega a su 42 cumpleaños y al que sería un séptimo aniversario de bodas. Una doble celebración que tiene lugar este fin de semana y que la presentadora festejará de forma atípica.

Este sábado, 5 de noviembre, Eva alcanza un año más de vida, alejada del diestro y refugiada en sus seres queridos. Tal y como desveló la revista ¡HOLA!, atraviesan una crisis sentimental que los ha obligado a poner distancia para reflexionar sobre su futuro.

Hace un año, en cambio, la situación era muy distinta. Entonces, Eva González celebraba su cumpleaños en El Recreo de San Cayetano, la finca que tiene el diestro en Ronda. A la fiesta, tal y como desvelaba ella misma en su perfil de Instagram, asistía su círculo más cercano. Entre ellos, su marido. El torero, por su parte, le rendía homenaje a su mujer con una bonita publicación en las redes. "Muchas felicidades, amor", escribía el hijo de Paquirri junto a una tierna imagen de la presentadora.

El mismo gesto lo tuvo los dos años anteriores. Aunque no es muy activo en las redes sociales, Cayetano Rivera nunca ha pasado por alto el cumpleaños de su mujer. "Felicidades a la mejor mamá del mundo", escribía en 2020. Mientras que en 2019 la celebraba con las siguientes palabras: "Muchas felicidades, amor. Y que cumplas muchos más".

Un día después de soplar una vela más en la tarta, Eva González conmemora otra fecha que este año será atípica: su aniversario de bodas. Este domingo, 6 noviembre, la pareja cumpliría siete años como marido y mujer. Fue en 2015 cuando la modelo y Cayetano Rivera se dieron el 'sí, quiero' en el pueblo natal de ella, Mairena de Alcor (Sevilla). Así, consolidaban una relación que comenzó en 2009 y que hoy está rota.

El día de su enlace, Eva González llegó al altar con un espectacular vestido de Pronovias. Muy sonriente, sin poder ocultar su felicidad, la modelo hizo su paseo hasta la puerta de la iglesia acompañada de Curro Vázquez, tío de Cayetano, para dar comienzo a una celebración que continuó en la Hacienda Molinillos y a la que asistieron 400 invitados.

Siete años después de aquella inolvidable jornada, Cayetano Rivera y Eva González viven uno de sus momentos más amargos. La mencionada cabecera rosa aseguró que no se baraja una posible reconciliación entre ambos. Actualmente, el torero y la modelo se refugian en sus familias y en sus proyectos profesionales.

Eva González y Cayetano Rivera el día de su boda. Gtres

Este miércoles, 2 de noviembre, Eva González presentó la nueva edición de La Voz Kids. Era su primera aparición ante la prensa tras la tormenta mediática por su separación. El estreno de la nueva temporada, sin embargo, se hizo de forma online. Posiblemente, para que la modelo evitara preguntas incómodas sobre su vida personal.

Este aniversario también se echarán de menos alguna demostración de amor en las redes. Aunque no era frecuente que se hicieran eco de esta fecha públicamente, todavía hay constancia de mensajes de cariño en la fecha en la que sellaron su amor. "Un año más compartiendo ilusiones", escribió Cayetano Rivera en su perfil de Instagram el 6 de noviembre de 2019.

De momento, lo único que une al torero y a la modelo es su hijo, Cayetano (4), quien nació el 4 de marzo de 2018, casi tres años después de que la pareja celebrara su matrimonio.

La noticia sobre la separación de Eva y Cayetano sorprendió a todos, ya que lo mantuvieron en discreción y nada hacía presagiar que hubiera problemas en su matrimonio. Solo unas recientes declaraciones de Karelys Rodríguez (30) podrían haber levantado alguna sospecha.

Cayetano Rivera y Eva González en el bautizo de su hijo. Gtres

Días antes de que ¡HOLA! diera a conocer la última decisión de la pareja, la canaria, con quien se relacionó al diestro hace un tiempo, declaraba ante los micrófonos de Europa Press: "Hay muchas crisis, los matrimonios son difíciles". Sin profundizar en sus palabras, cuando le preguntaban por el torero, la abogada respondía: "Pregúntale a él cuál ha sido el último contacto, a mí no me preguntes". E insistía: "Por qué siempre me vienen a preguntar a mí sobre él y por qué no van y le preguntan a él".

Cayetano Rivera y Karelys Rodríguez fueron pillados en actitud cómplice en Londres a finales de 2019. Un affaire que él siempre negó y que ella, en cambio, confirmó. Después de que salieran a la luz unas imágenes de ambos, Karelys Rodríguez rompió su silencio con una entrevista en la que aseguró haber mantenido una relación sentimental con el hijo de Paquirri durante varios años. Pese a cualquier declaración, Eva González se mantuvo al lado de su marido confiando en su lealtad. Así fue hasta hace unos meses, cuando decidieron tomar caminos separados.

