Tamara Falcó, Will Smith e Isabel II, los tres personajes más buscados en España en 2022

Apenas quedan unas semanas para que este 2022 llegue a su fin. Un año que ha dado para mucho y es que a lo largo de estos doce meses que están a punto de terminar, han tenido lugar sucesos que han marcado el panorama nacional e internacional, convirtiendo a sus protagonistas en los más buscados de todo el año.

Así lo ha desvelado el buscador más conocido del mundo, Google, que ha compartido su ránking más esperado, en el que aparecen los nombres de los personajes que los españoles han tecleado más veces.

Los más importantes son los tres primeros, y es que ellos marcaron no solo la actualidad del momento, también los días siguientes, ya sea por ser protagonistas de un hecho histórico como por haber sentado precedentes.

1. Tamara Falcó

Tamara Falcó (41 años) es la primera de la lista. Desde el pasado mes de septiembre la marquesa de Griñón no ha dejado de protagonizar titulares y es que su fin de año ha sido de lo más agitado. Todo comenzó el 22 de septiembre, cuando anunció en sus redes sociales que se casaba con su por entonces novio, Íñigo Onieva (33). Contentísima, no solo mostraba a todo el mundo su anillo de compromiso, también ponía fecha para su boda: el 17 de junio de 2023.

Pero la burbuja de felicidad solo duraba unas horas. Dos días después comenzaron a publicarse unos vídeos en los que se podía ver al empresario con otra mujer. Aunque Íñigo intentó salir del paso, sus mentiras acabaron alcanzándole y Tamara tomó una decisión contundente: cancelar la boda y poner punto final a la relación.

Ni las muchas disculpas de él ni la distancia han hecho cambiar de idea a Falcó, que si bien ha llegado a asegurar que "le he perdonado como cristiana", ha dejado muy claro que el joven empresario forma parte de una "etapa cerrada de mi vida".

2. Will Smith

El segundo puesto es para el actor de Hollywood, que se ha convertido en el intérprete más polémico, criticado y cuestionado del año y, por lo tanto, en uno de los más googleados. Imposible olvidar la noche del 27 de marzo, cuando durante la 94ª edición de los Premios Oscar, en la que Will Smith (53) hizo algo de lo que seguramente se arrepentirá toda su vida.

Durante la gala, el presentador y humorista Chris Rock (57) hizo un chiste relacionado con su esposa, Jada Pinkett-Smith (50), que sufre alopecia desde hace cuatro años. "Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O'Neil 2", pronunció Rock desde el escenario del emblemático Dolby Theatre en alusión directa al pelo rapado de Pinkett- Smith, comparándola con G.I. Jane, el personaje que interpretó Demi Moore (59) en la famosa película de Ridley Scott (84).

El comentario no sentó para bien a Will, que sin pensárselo dos veces, se levantó de su asiento y se acercó hasta Rock para darle una gran bofetada que dejaba a todos estupefactos, incluso se llegó a dudar si formaba parte del show. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith desde su asiento ante el desconcierto generalizado.

No tardó en saberse que no era una actuación y, como consecuencia, Will Smith fue señalado por la violencia que ejerció en el momento, A consecuencia de ello ha perdido muchos papeles, otros se han aplazado y su reputación está en su peor momento. Le ha costado muchos meses recuperar parte de ese brillo que le había caracterizado hasta ese momento. De hecho, su regreso a un photocall no ha tenido lugar hasta este pasado 7 de diciembre, cuando acudió a presentar su nuevo trabajo, Emancipación, una película que además no se verá en los cines, sino en Apple TV+.

3. Isabel II

La tercera posición de los personajes más buscados en Google este 2022 es para Isabel II. La muerte de la reina británica, el 8 de septiembre a los 96 años, ha sido el suceso histórico del año. Con su fallecimiento no solo se ha puesto final a una larguísima etapa en la familia real británica, pues reinó durante 70 años y 214 días, también ha supuesto el comienzo de una nueva.

Su muerte cambió todo el organigrama de la institución real. Su hijo mayor, Carlos III, dejaba de ser el eterno príncipe de Gales para convertirse en el nuevo soberano de las islas a los 74 años, algo que muchas personas pensaban no sucedería nunca. A su lado, el gran amor de su vida, Camilla Parker-Bowles (75), quien ahora ostenta el título de reina regente. Por su parte, los duques de Cambridge se hicieron también con el título de príncipes de Gales.

Los actos que tuvieron lugar tras su fallecimiento, especialmente el gran funeral de Estado al que acudieron centenares de invitados, pero también esos primeros con Carlos como protagonista absoluto, han sido también muy buscados por el público.

