Marisa Jara, embarazada de nuevo, ocho meses después de dar a luz: "El primero fue in vitro. Este, una sorpresa"

La modelo y diseñadora Marisa Jara (42 años) está de nuevo embarazada. Tan sólo ocho meses después de haber traído al mundo a su primer hijo, Tomás Almansa, tras dejar atrás un cáncer y 19 operaciones por la endometriosis que padece, la sevillana confiesa estar otra vez en estado de buena esperanza.

"El primer niño fue mediante fecundación in vitro, el nuevo llega de manera natural. Ha sido una sorpresa", ha declarado la directora creativa de la firma de joyería JaDeJara a la revista Lecturas en una entrevista exclusiva con reportaje fotográfico incluido.

Tras varios problemas de salud y un tratamiento exhaustivo de fecundación in vitro, que empezó en 2018, para conseguir su sueño de ser madre junto a su pareja, el asesor inmobiliario Miguel Almansa, Marisa Jara lograba quedarse embarazada y lo anunciaba, feliz, en sus redes sociales.

[Marisa Jara vuelve a pasar por quirófano: "Otro golpe que me da la vida"]

La modelo y diseñadora Marisa Jara en una imagen de sus redes sociales con su pequeño Tomás en brazos. Redes sociales

Ahora, a pesar de que los médicos le dijeron que no podía quedarse embarazada de manera natural, la diseñadora afronta las Navidades más ilusionantes de su vida: con Tomás en sus brazos y con el pequeño, del que aún desconoce el sexo, dentro de sí.

"Me dijeron que no podía ser madre, ha sido una sorpresa total. Tomasito es un bebé in vitro, que hoy cumple ocho meses, y ahora voy a ser madre de manera natural. Estoy de dos meses y dos semanas. Pensaba que era raro que no me viniera la regla, pero creía que era porque aún tenía irregularidades o por mi problema de la endometriosis. ¡Me hice la prueba [del embarazo] y no nos lo podíamos creer! ¡Lloramos! ¡Ay, la que liamos los dos!", declara para el citado medio.

[El curioso carrito que Marisa Jara ha comprado para su bebé con motores eléctricos y mecedora]

Fue el pasado 2 de abril cuando Marisa Jara y Miguel Almansa daban la bienvenida a su primer hijo en común tras años de tratamiento para lograr su deseo de común de formar su propia familia como padres de un niño. "Bienvenido, Tomás. Te amamos con toda nuestra alma. Gracias Dios mío por cumplir nuestro sueño. Hoy es el día más bonito de mi vida, no tengo palabras para describir tanto amor", escribía la diseñadora en sus redes sociales junto a la hermosa foto de su pequeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARISA JARA (@marisajarab)

En la imagen, Marisa Jara aparecía con su bebé en brazos en el hospital, y con su marido besando la cabeza del recién nacido. Además, la modelo sevillana desveló que Tomás vino al mundo con un peso de cuatro kilos y 300 gramos.

"El día anterior a dar a luz pesaba 103 kilos, fue muy duro. Tomás pesó cuatro kilos y 300 gramos, más la placenta... Fue horroroso. Me puse a dieta después de dar a luz y perdí 25 kilos. Ahora, con el nuevo embarazo, he ganado dos", detalla Jara, feliz y dichosa, a la revista en la que ha anunciado su segundo embarazo.

Sigue los temas que te interesan