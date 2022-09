Isabel Jiménez: "Ser madre es complicado y agotador. Yo tengo a Álex, que me ayuda más del 50 por ciento"

La periodista y presentadora de Informativos Telecinco, Isabel Jiménez (40 años), conoce a la perfección tanto la parte agradable y positiva de ser madre -de dos hijos, Hugo (3) y Dani (1)- como la menos satisfactoria.

No esconde la compañera de David Cantero (61) que la maternidad encierra también algunos sinsabores y sacrificios, amén de grandes momentos de felicidad. Es embajadora de la marca de pañales Lillydoo y, bajo este marco, EL ESPAÑOL se da cita con la televisiva para hablar de hijos, de conciliación, de ayudas domésticas y hasta de la muerte de Isabel II y del flamante rey de Inglaterra, Carlos III (73).

Sostiene Jiménez, en relación a la ayuda que recibe en casa de su marido, Álex Cruz, lo que sigue: "Está a más del 50 por ciento. Siempre lo digo: yo en él no es que encuentre ayuda es que está al mismo nivel que yo como padre". Además, confiesa la gran felicidad que siente ante el éxito sin precedentes que está cosechando Slowlove, la marca de ropa que comparte con Sara Carbonero (38).

[El dos piezas de Slowlove que ha triunfado en México y que arrasará en España]

La periodista Isabel Jiménez en el evento de Lillydoo, el pasado 16 de septiembre de 2022 en Madrid. Gtres

¿Cómo surge su vinculación con Lillydoo?

Pues surge porque yo empiezo a tener relación con la marca cuando nace mi primer hijo. Estaba yo embarazada cuando descubrí sus pañales, y yo dije '¿y estos pañales, que son como muy diferentes, que tienen ese rollo cool y demás?'. Luego empezó a interesarme. Pregunté por ellos y me explicaron cómo funcionan. Yo soy un desastre y me dijeron que cuando te quedas sin pañales, tú los programas y te llegan a casa todos los meses. Luego tienen una línea de toallitas y pañales que cubre mi parte sostenible. Ellos apuestan mucho por la sostenibilidad, tienen una línea que me enamoró. Desde entonces, llevo usando los pañales desde que mi hijo tiene ya tres años.

La marca te hace la vida más fácil.

Mucho más fácil. Llevo con Lillydoo, usándolo como marca, tres años. Ellos ya lo sabían, sabían que me encantaban los productos y me pidieron, antes de la pandemia, una entrevista hablando de sostenibilidad cuando saqué el libro. Y un poco de los valores que nos unían. A partir de ahí la relación entre Lillydoo y yo se estrechó y hasta aquí, hasta que surgió la colaboración.

¿Cree que ser madre es fácil?

No, para nada. Es complicadísimo. No está mal decirlo. Igual que yo hablo maravillas de mis partos y de mis embarazos, porque en los dos casos han sido buenísimos, pero ser madre, el día a día, al principio, cuando todo es nuevo, no es fácil. Tienes que aprender sobre la marcha. En mi caso, además, me gusta mucho aplicar la disciplina positiva, con libros y demás.

La realidad es más dura.

Pero la realidad es otra cosa. Te preguntas cómo resuelves algunos conflictos. Ser madre y ser padre no es fácil. Cuando encima eres padre de dos... del tópìco de que dos no son dos, doy fe. Se multiplican, cuando son dos pequeños cada uno te demanda una cosa y es complicado y agotador. No tienes momento de descanso.

Imagino que usted contará con ayuda...

Yo porque tengo a Álex, que está a más del 50 por ciento. Siempre lo digo: yo en él no es que encuentre ayuda es que está al mismo nivel que yo. A veces, por trabajo, estoy yo más encima y otras lo está él. Es así, porque si no te vuelves loco.

¿Cómo empieza para usted el nuevo curso? Está siendo intenso tras la muerte de Isabel II...

Pues intenso. De hecho, me fui a Londres para hacer el Informativo desde allí, para cubrir el funeral de Estado. Con una de las noticias del siglo. Era una noticia que llevábamos esperando, dada la salud deteriorada de la Reina, pero nos ha sorprendido a todos. La vimos dos días antes, el martes, con Liz Truss (47). Tenía la edad que tenía.

La presentadora junto a su marido, Álex Cruz, en una imagen de sus redes sociales.

¿A Carlos III cómo lo ve como nuevo Rey? Se ha 'estrenado' con polémica.

Él siempre ha sido polémico, yo creo. Lo va a tener un poco más complicado que su madre, indudablemente. Yo creo que los británicos, en mi opinión, están más preparados para la pareja del príncipe Guillermo (40) y Kate Middleton (40), los nuevos príncipes de Gales, que para Carlos y Camilla. No se lo van a poner nada fácil, fíjate lo que te digo. Luego él no tiene mano izquierda, lo hemos visto. Tendremos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero creo que vamos a ver cambios dentro de esa mentalidad british de 'Dios salve a la Reina'.

¿Qué proyectos tiene ahora en este nuevo curso?

Bueno, es que septiembre ha empezado muy fuerte. Con muchas cosas de eventos, de mucha cosa de colaboraciones y cosas así. Proyectos siempre hay. Estoy con mis líos. Con Slowlove estamos muy contentas, porque va como un tiro. En verano sacamos la de México y desde el uno de septiembre hemos sacado la nueva colección. El escaparate de la campaña lo hicimos hace un par de semanas y estamos a tope. Slowlove creciendo mucho y apostando.

Siempre se le pregunta por su amiga Sara Carbonero. ¿Cómo está ella?

Pues está muy bien.

Sigue los temas que te interesan