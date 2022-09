La rutina antimanchas de Melani Olivares para restaurar la piel tras los estragos del sol

Las cremas de protección solar son uno de los imprescindibles de cada verano, especialmente en las jornadas de playa y piscina. Sin embargo, hay veces en las que no son suficientes para mantener a raya las manchas solares, que acaban haciendo su aparición en las primeras semanas del otoño.

Deshacerse de ellas no siempre es tarea fácil y, aunque en los casos más difíciles hay que contar con tratamientos realizados por expertos, en el mercado hay diferentes cremas que pueden paliar los síntomas.

La actriz Melani Olivares (49 años) se ha propuesto el reto de acabar con las suyas con una rutina antimanchas que ha desvelado a todos sus seguidores de Instagram. Durante cuatro semanas, la intérprete se está aplicando día y noche los productos de la gama Luminous630 de Nivea, creados específicamente para tener una piel lisa, luminosa y joven.

"Os traigo mi rutina de skin care en tres sencillos pasos. Mi rutina comienza por la mañana aplicando el sérum del tratamiento avanzado, después me aplico mi crema de día antimanchas con factor 50 y, para terminar el día, me aplico la crema de noche reparadora que reduce las manchas mientras duermes", explica Melani en el vídeo.

El sérum es la base de esta rutina y es que debe aplicarse tanto por la mañana como por la noche. Siempre se debe poner sobre el rostro limpio, extendiéndolo hasta su completa absorción y evitando la zona de las ojeras. Por las mañanas le sigue la crema de día, que destaca por su gran protección solar y, para terminar la jornada, la crema de noche. Esta última cuenta con ácido hialurónico que aporta una reparación completa al rostro, cuello y escote.

Si bien cada una de ellas tiene sus propias propiedades y beneficios, todas tienen en común que son respetuosas y aptos para todo tipo de pieles, incluso las sensibles.

Los dermatólogos no dejan de insistir en la importancia de aplicarse cremas con factor solar alto durante todo el año. Si bien en los meses de invierno no hay que repetir su uso con tanta frecuencia como en agosto, por ejemplo, es una muy buena rutina a seguir. La que sigue Melani Olivares es muy cómoda, pues no solo evita la formación de nuevas manchas, sino que también hidrata y minimiza las que ya están.

