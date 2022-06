David Cantero se ha visto "obligado a tomar un respiro" de 'Informativos Telecinco'

David Cantero, presentador de la edición de mediodía de Informativos Telecinco, se ha convertido en uno de los periodistas más conocidos de la televisión de nuestro país. Junto a Isabel Jiménez, conduce de forma diaria el espacio informativo principal de Mediaset.

Era precisamente la semana pasada cuando se despedía de su compañera, debido al parón habitual de las vacaciones de verano al terminar la temporada televisiva. "Llegó el verano y el momento en el que Isabel y yo nos despedimos hasta septiembre, pero esta pareja informativa regresará para la nueva temporada con más ganas y más energía y os seguiremos contando cada día a las 15:00 horas lo que sucede... ¡Felices vacaciones querida! A disfrutar con la familia y los amigos...".

Isabel Jiménez y David Cantero se despiden así de ‘Informativos Telecinco’: «Ya no te veremos» #ACTUALIDAD pic.twitter.com/xH4RWGsdXB — TVMASPI (@sebas_maspons) June 23, 2022

Pero a lo largo de esta semana el presentador no ha acudido a su puesto de trabajo y ha sido a través de sus redes sociales por donde el presentador ha querido explicar el motivo de su ausencia. "Esta semana me he visto obligado a tomar un respiro, pero la que viene, ahí estaré de nuevo para contaros cada día lo que sucede...".

Un post en su cuenta oficial de Instagram en la que acumula más de 140.000 seguidores, en la que varios usuarios han querido darle ánimos por sus palabras, como Vanesa Romero, Nicolás Vallejo-Nájera o la cuenta de Informativos Telecinco. Aunque el periodista no ha terminado de explicar o aclarar cuáles son los motivos por los que se ha ausentado.

Era hace unos días cuando el presentador sorprendía a la audiencia de Mediaset con su nuevo look veraniego. Cantero publicó en redes sociales su intención de cambiar su imagen, y parece que con la llegada del verano lo ha cumplido y ha querido lucir un renovado look. "La nueva experiencia", publicaba el presentador en su cuenta de Instagram junto a una imagen con sus nuevas gafas transparentes con patillas negras. Un complemento que se le ha visto en sus apariciones televisivas junto a otro sorprendente cambio.

[El llamativo cambio de look de David Cantero en 'Informativos Telecinco' que sorprende a la audiencia]

Actualmente, Cantero luce una cuidada barba, una decisión que, según él mismo ha confesado, requiere mucho cuidado. "Esto del cambio de look requiere cuidar bien la barba, para eso tengo a mi querido Javi 'Anguita', un verdadero maestro barbero". Todo un aspecto casual y desenfadado que no ha dudado en lucir en sus últimas apariciones televisivas.

Sigue los temas que te interesan