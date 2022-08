Tamara Falcó, los secretos tras su 'reality': las trabas de su madre, Isabel Preysler, y la sorpresa de Íñigo Onieva

"Si algo puedo decir es que hasta ahora no han dejado de pasarme cosas", confiesa la marquesa de Griñón como frase introductoria de su proyecto televisivo más especial. Tamara Falcó (40 años) estrena este 4 de agosto de 2022 su esperado reality tras el que se esconden varios secretos. Los más sorprendentes tienen que ver con su madre, Isabel Preysler (71), y con su novio, Íñigo Onieva (33).

Tan importante es lo que se ve como los que se esconde cuando las luces de cámara y acción no están encendidas. Este repaso por la trayectoria vital de la empresaria e influencer, en el que hablará de todo y de todos, va a permitir conocer un poco mejor los entresijos familiares y amorosos de la hija más mediática de la reina de corazones.

Precisamente, el hecho de tener que contar con las personas de su entorno para que aparezcan con pantalla es una de las cosas que más problemas le ha dado. Se podría pensar que Isabel Preysler, acostumbrada a ser el foco de la atención mediática desde hace décadas, estuvo encantada de participar. Sin embargo, no fue así. La propia Tamara admite que resultó todo un reto convencerla, le costó mucho esfuerzo, pero finalmente cedió.

Tamara Falcó en la presentación de su documental, 'Tamara Falcó: La marquesa', en julio de 2022. Gtres

Eso sí, hay algunas cosas en las que nunca estuvo de acuerdo Preysler, como el título elegido para esta serie de seis capítulos. Puso muchas trabas y algún que otro pero. "Le parecía un poco pretencioso", admite Tamara. También admite que su madre no ha censurado nada en el guión "y eso que ella lo censura todo".

Isabel Preysler no sólo aparece en muchos momentos de la narración, su pareja, el escritor Mario Vargas Llosa (86), también está muy presente. Tener a un Premio Nobel en un reality sobre tu vida es un privilegio del que pocas personas pueden gozar.

Además de la especial relación que une a Tamara con el escritor, también queda patente que madre e hija son uña y carne, aunque también hay muchas diferencias en el terreno profesional. Se plasma, entre otras cosas, lo que le ha costado convencerla de que puede llevar a cabo el nuevo proyecto que tiene con su novio, el restaurante que va a abrir la pareja.

La boda y el palacio de El Rincón

Este es otro de los grandes momentos del reality; ver a Íñigo tomar la palabra en una reunión, donde están presentes familiares y amigos sentados en el salón. "Voy a aprovechar este momento para entregarte algo que es muy importante para nosotros, para nuestro futuro", asegura el joven. Acto seguido le da un apasionado beso en la boca a su pareja sentimental. En el siguiente plano aparece Isabel diciéndole a su hija: "¿De verdad? No me esperaba tanto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

La sorpresa del empresario a su novia es una de las grandes bombas de Tamara Falcó: La Marquesa. ¿Qué será? Quizá tenga que ver con el negocio de restauración que van a montar juntos, y del que ya se conoce algún detalle. Será un restaurante efímero que solo estará abierto durante tres semanas, en uno de los lugares preferidos de la aristócrata. Se trata del palacio de El Rincón, que heredó de su padre, Carlos Falcó, ubicado en la localidad madrileña de Aldea del Fresno.

El interior de esta imponente edificación del año 1862 se muestra en la serie biográfica, una oportunidad única para que los espectadores puedan admirar el lugar donde se casó Julio José Jr. (49) con Charisse Verhaert (39), y el propio marques de Griñón con Esther Doña (44), en 2017.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, invitados estrella.

No se espera que la viuda de Falcó aparezca delante de las cámaras, aunque se habla del legado que éste dejó. "Sí, soy marquesa. Cuando abrimos el testamento no me lo podía creer", asegura Tamara en uno de los episodios desde el palacio. Este enclave ha tenido que ser reformado porque ha estado mucho tiempo cerrado.

Estas obras de acondicionamiento vienen de perlas para otro evento importante: será el escenario de la futura boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva. Ella misma lo ha ficho: "Me voy a casar en mi palacio".

Sus mejores frases

Gracias al reality, la relación de Tamara con Onieva se hace más pública que nunca y ellos están encantados: "Yo soy superabierta y mi relación con los medios viene de lejos, para él es un suplicio, pero es lo que toca. Nos hemos expuesto a corazón abierto".

También aprovecha para reivindicar su papel como cocinera: "Soy chef y no me lo he ganado peinándome". Y hace oídos sordos a quien la tacha de superficial mientras matiza: "La frivolidad a veces es necesaria, necesitas un respiro de la vida, pero no puedes vivir siendo frívolo". Estas son dos de las mejores frases que la veremos pronunciar, que son muchas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Madrid, El Rincón, París, Nueva York o Roma, son algunas de las localizaciones en las que la marquesa de Griñón ha grabado esta serie, con la que sigue la estela de la mismísima Georgina Rodríguez (28).

"Lo que a algunos les podría parecer una vida de película, para mí no deja de ser lo más normal del mundo", dice al tiempo que anuncia que los 40 años vienen cargados de sorpresas. La espectacular fiesta con la que celebró el cambio de década no falta en Tamara Falcó: La Marquesa, aunque reconoce que ha habido que editarlo "porque hay amigos que no quieren salir".

Sigue los temas que te interesan