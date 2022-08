Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona: "Me he desvinculado del apellido de mi padre porque me pesaba"

Que en la familia de Antonio Carmona (57 años) hay arte a raudales es un hecho incontestable. Él es un padre orgulloso, y no es para menos. Las dos hijas que comparte con Mariola Orellana (59), Marina y Lucía Fernanda (26), se dedican también al mundo de la música. La saga continúa y de qué manera.

Ambas jóvenes trabajan en la actualidad en la gira de C.Tangana (32). Dos currantas natas que, pese al célebre apellido paterno, luchan día a día por hacerse un hueco en la industria musical por méritos propios. Lucía Fernanda acaba de sacar al mercado su nuevo single, Alili, junto a Sami Duque, y EL ESPAÑOL ha podido charlar con ella sobre trabajo, familia y amor.

¿Cómo surge este nuevo trabajo, Alili?

El tema surge en el estudio, con Chus Santana y Víctor Martínez, que son dos productores para mí de lo más top que hay ahora mismo en España. Tuve la suerte y el privilegio de hacer una sesión con ellos y empezar esto de Alili, de Granada, de la Alhambra que me gusta a mí... De mis raíces y de mis cosas. Nos pusimos a hacer esta película, nos la inventamos, desde cero, con la guitarra de Víctor y Chus le metió ahí producción. Estoy súper contenta con el tema.

Lucía Fernanda junto a Sami Duque en la grabación de su nuevo tema, 'Alili'. Imagen cedida a EL ESPAÑOL.

Es un trabajo que sigue su estela urbana y flamenca.

Estábamos buscando una colaboración así. Yo buscaba un artista urbano, que también tuviese esas raíces flamencas, arabescas. Y surgió Sami Duque, que es un artista muy completo que ha colaborado bastante.

¿Está recibiendo buen feedback?

Estoy súper contenta y súper agradecida con todo el equipo que hemos tenido, que nos ha ayudado a sacarlo, que han confiado, lo han escuchado y han dicho que les gusta. Salió el viernes pasado y estamos a jueves, la gente está contenta y les ha gustado. Todos los mensajes que he recibido reflejan esa alegría que es la que quería transmitir con este tema. Un poquito de fiesta y de verano, que ya toca.

¿Siempre quiso ser artista?

Yo desde pequeña sabía que quería ser artista. Yo veía lo que había en mi casa y decía 'quiero ser como ellos'. No sabes la de artistas que han pasado por mi casa... Desde pequeña me ha salido hacer mis bailes y mis cosas. Es verdad que hubo una época en la que empecé a crecer y me dio más miedo y respeto este mundo, pero después me empezó a venir solo. Me empezaban a venir las canciones y me dije 'jolín, ¿qué hago?'. Me salió, me hace feliz y me gusta. Gracias a Dios me puedo dedicar a ello, que es mi sueño y súper contenta.

¿Su padre le ha dado algún consejo?

Mi padre siempre me ha aconsejado que es un oficio bastante duro. Desde fuera parece que es muy bonito, y lo es de verdad, el dedicarte a lo que te gusta, pero conlleva muchas cosas. Es exponerte mucho, exponer tus emociones. Cantar es exponerte al máximo y entregarte a la gente. Mi padre me ha aconsejado, como te digo, que lo haga trabajando y desde mi sitio. Sabiendo lo que quiero. Siempre me ha dado buenos consejos. Me ha dado siempre su opinión, las canciones se las pongo a ellos primero.

Es cierto que usted, artísticamente, se ha desvinculado de su padre, del apellido Carmona...

Bueno, porque empecé haciendo un tipo de música que yo consideraba que era distinta a lo que venían haciendo todos los Carmona y toda la saga Habichuela. Es verdad que siempre con la influencia y las raíces de dónde vengo, pero he hecho algo diferente. Llevado a lo que se escucha ahora y a lo que yo misma escucho. Me pesaba un poco el apellido Carmona para lo que estaba haciendo y decidí desvincularme. No por ser la hija de Antonio Carmona, sino por mi música. Yo lo que quiero es que a la gente le guste la música, la canción, la imagen va después. El personaje va aparte.

Esa es una forma de entender la profesión.

Hay muchos caminos artísticos hoy en día. Ahora hay quien empieza y su base está en el personaje que se ha creado, y sus letras también. Eso se lleva ahora mucho.

¿Va a hacer gira con este nuevo tema?

Me encantaría tener una gira, pero de momento no hay giras mías a la vista. Sigo ahora mismo trabajando en la gira de C.Tangana. Estoy aprendiendo un montón y me está dando mucho artísticamente. Cuando acabe la gira de Pucho -como lo llaman a Tangana-, me gustaría girar. Es verdad que tengo un concierto en Sevilla, en la fundación Cajasol, el 15 de agosto. Es el único concierto que tengo a la vista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Fernanda (@imluciafernanda)

Usted y su hermana, Marina Carmona, trabajan en la actualidad con C.Tangana.

Estamos las dos en la gira. Todo surge a raíz del Tiny Desk que hace mi padre con él, nos conocimos así. A él le gustó mucho ver a las dos hermanas juntas, vio mucha fuerza y nos hemos aventurado en esta gira. Está siendo toda una experiencia poder compartir con tu hermana, con tu familia, con Juan Carmona. Es todo un regalo de la vida.

¿Cómo es Tangana en las distancias cortas?

Es un chico muy normal y muy creativo. Está todo el rato creando, muy artista.

Viene de una familia llena de artistas. ¿Existe alguna rivalidad, por ejemplo, entre hermanas?

Para nada hay ningún tipo de envidia entre mi hermana y yo. Hay muchísima admiración, nos admiramos mucho. Nos respetamos, nos aconsejamos y, cuando podemos, nos ayudamos. Ella y yo, de momento, no nos hemos aventurado a hacer algo juntas. Seguro que se da en el futuro. Ahora tenemos nuestro proyecto aparte y nuestra relación con la música es diferente. ¡Tenemos muchos proyectos en nuestra familia! Es un lío, pero es bonito estar en varios proyectos a la vez.

¿Cómo se presenta el verano?

Estoy teniendo muy poco tiempo de descanso. Necesito más, la verdad. Ahora siempre descanso un poco y me voy a meter en el estudio para hacer más canciones para esas personas que les gusta escucharme.

Hablemos de amor. ¿Tiene el corazón contento?

¡El amor! Y qué quieres que te cuente. Hombre, sí, tengo el corazón contento ahora mismo. No estoy con nadie así seriamente, pero tengo mi corazón muy contento. Muy feliz y muy contenta.

